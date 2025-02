Promesa de talento y esfuerzo: el futuro del baloncesto asturiano da la cara fuera de la región

El baloncesto asturiano empieza a notar el talento de un joven ovetense: Luis Riaño Toyos. Con 13 años y 1,83 metros de altura, este prometedor jugador está demostrando que el esfuerzo, la dedicación y la pasión por el deporte pueden abrirle las puertas hacia grandes logros. Fue una de las grandes revelaciones del Campeonato de España celebrado en Huelva el pasado enero, donde jugó con la selección asturiana.

Luis, durante un entrenamiento. | DAVID CABO

En dicho torneo, Luis fue el máximo reboteador, con 92 capturas, y su rendimiento global le permitió ser reconocido como uno de los cinco mejores jugadores del campeonato, según la valoración y las estadísticas.

Comenzó a jugar a los seis años en el equipo de su colegio, el Auseva de Oviedo. «Lo dejé porque llegó el covid y como el baloncesto era extraescolar, lo tuvieron que quitar», explica. Posteriormente se incorporó al Oviedo Baloncesto, donde ha seguido creciendo tanto como jugador como persona. Además de Luis, otros cuatro jugadores del OCB fueron convocados para la selección asturiana: Hugo Fernández, Óscar Fernández, Iván Álvarez y Jesús García, lo que demuestra el alto nivel de talento en el equipo ovetense.

En cuanto a su carácter dentro y fuera de la cancha, su entrenador, Pelayo Fuentes, destaca su actitud. «Luis es un crío súper amable, es muy buen compañero y nunca tiene una mala palabra. A nivel de jugador, es puro esfuerzo. No le importa fallar una canasta, siempre va al cien por cien», asegura el técnico. Este tipo de compromiso y entrega es una de las claves que han permitido a Luis destacar y ganarse la confianza y el cariño de su equipo.

En cuanto a su visión del baloncesto, el joven jugador tiene claro lo que se necesita para llegar lejos. «La altura no es tan necesaria como se cree, si tienes calidad no es tan importante. Yo tengo amigos aquí que no son tan altos y son muy buenos. Un requisito que pondría para ser jugador de baloncesto, además de la técnica, es pensar, estar concentrado y siempre animar a tus compañeros, tanto cuando están bien como cuando están mal», comenta el joven.

Su madurez y disciplina le permite compaginar el deporte con los estudios, en los que también destaca con excelentes calificaciones. Su dedicación le ha permitido ser convocado con la categoría alevín e infantil de la selección asturiana hasta ahora, incluida la modalidad 3x3. Además, ha tenido la oportunidad de entrenar con la selección española sub-13.

Con una mentalidad ganadora y tiene claro su sueño: convertirse en jugador profesional y llevar el baloncesto asturiano a lo más alto. Su futuro promete.

