La odisea de Javi Rozada en el Laredo-Avilés (que se perdió la debacle final): "Me fui porque esto ya me ha pasado en el Lealtad"

El partido entre el Laredo y el Avilés no pudo contar con Javier Rozada en el banquillo al estar sancionado. El técnico ovetense tampoco terminó de ver el partido porque, en el minuto 70, con 0-2, según explica al no estar cómodo rodeado de los aficionados visitantes y al tener el partido controlado. Tras salir del campo, el Laredo les empató. Así explica el entrenador del club blanquiazul el partido.

Conclusiones del partido: "Puedo hablar hasta el minuto 70, porque en ese momento el linier me comenta... bueno, ya sabéis cómo es el tema de los entrenadores, me tienen localizado y en el 70 me abrieron la puerta, me fui, y los últimos veinte minutos y el descuento no lo vi. Me fui con el 0-2, ellos habían tenido un palo, nosotros un centro-chut de Osky, vi esas dos cosas y en el 70 con el partido totalmente controlado me fui y del 70 al final no puedo hablar".

¿Y antes del minuto 70?: "Bien, el equipo bien, con personalidad, plan de partido perfecto, sabíamos dónde íbamos a hacer daño, a los costados de Sanmi, interpretando muy bien el dos para uno atrás contra Arruabarrena de los centrales, pero es lo de siempre, al final tienes que ganar, no hay más. Haces... como en Llanera, como en Coruxo, creo que los planes de partido son buenos, que... pero no ganas y los jugadores tienen que hacer autocrítica. Veré el partido repetido a ver qué ha pasado para que no ganes y des un paso adelante. Con todo lo que ha pasado este año era un día clave para dar un paso adelante y no lo han dado. Hay que ser realistas, nos va a costar, el equipo tiene que darse cuenta de que o ganas partidos o no te da".

Rozada le cuenta a un periodista cómo fue su salida del campo: "No lo pude ver porque me echaron, me fui no, me parece mal que me digas eso, a mi me comentan que me tienen localizado, si me ven dando una orden a un jugador o me ven haciendo un gesto me echan cinco partidos, si te dicen eso, ¿qué harías con 0-2? Piensa un poco en mí, ¿crees que el equipo está capacitado para estar cinco partidos sin mí en el banquillo? Entonces, me fui con 0-2 con el partido controlado y no te puedo hablar. Supongo que ellos esa necesidad de puntos, de estar abajo, me quiero imaginar es que nos han colgado balones, tengo que ver el partido repetido. Es que cuando me fui tuvieron una ocasión aislada, un balón que nos metieron a la espalda de Nico, con Viti basculado, que rematan al palo, pero es que no había tenido nada hasta el 70. Me fui por lo que te digo, porque esto ya me ha pasado más veces en el Lealtad, como me ha pasado no quiero que me pase. El árbitro exquisito, los líneas exquisitos. Pero no quería porque había mucha gente allí del Laredo, todos se pusieron en ese lado y estaba incómodo, con el 0-2 con el partido controlado decidí salir, dar un paseo y ya me avisaron de lo que pasó".

¿Hasta el 70 el equipo tuvo alguna fuga? "Para mi no. El equipo hizo un partidazo... Es una mezcla de enfado porque no te pueden empatar y de resignación, vosotros seguís el partido toda la temporada, estamos normalizando situaciones, vienes sin Soler, sin Santa, sin Rober y sin Edu... Estamos todo el año igual. El equipo la segunda parte de la primera vuelta el equipo se cayó, yo lo reconocí, no competimos como requiere este escudo, pero es que ahora con bajas, ahora aún con bajas, otra vez, no tantas, pero el equipo está compitiendo muy bien, lleva cinco partidos sin perder, pero fuera de casa llevas tres salidas que para mí son de ganar las tres y llevas tres de nuevo. El equipo tiene que dar un paso adelante y yo creo que hoy ellos son conscientes de que tienen que hacer autocrítica. Se lo dije a ellos. Cuando vas a Valladolid y pierdes 4-0 el entrenador solo puede pedir disculpas a los jugadores, mal plan de partido... Hoy se estudió bien el partido, sabíamos dónde hacerles daño y se lo hicimos muchísimo, metimos goles, tuvimos una de Nico clarísima, tuvimos un gol anulado, una jugada dudosa. ¿Paró alguna Álvaro en el primer tiempo, en el segundo tiempo, hasta el 70, es que no tocó el balón, solo en una falta lateral que la cogió. Es surrealista lo que ha pasado, pero es fútbol. A seguir, seguimos ahí, hoy es un día duro".

¿Los cambios? "La de Isi clarísima, tenía amarilla, hizo dos entradas que le podían haber sacado la segunda, en una fue con la plancha, no quería acabar con diez, fue simplemente por eso, no fue por nada deportivo. Nico también tenía tarjeta, optamos por doblar esa posición porque sabíamos que nos iban a percutir por ahí. Un cambio más defensivo para mantener el resultado".

¿Se pierden dos puntos? "Sí, claro"

¿Paso atrás? "No puedo contestar a esa pregunta. Normal. Ni atrás ni alante. Nos quedamos como estábamos, podíamos haber dado una adelante muy grande, si hubiéramos perdido en el campo del colista lo hubiéramos dado atrás, te mantienes igual, fuera de casa sacas un punto, pero buenos ... pienso que el equipo ... Nos estamos jugando mucho, hemos sufrido mucho, y la plantilla tiene que darse cuenta de que llevamos una temporada muy dura, que está siendo todo muy difícil, y ahora ellos tienen que darse cuenta, se tienen que responsabilizar, la competición no espera a nadie. El grupo nuestro por arriba es la puntuación más baja de los cinco y tenemos que conseguir victorias. A pelear y felicitar al Laredo porque ha creído, lleva cinco sin perde que en esta categoría es muy difícil".

Malos números a domicilio. "Fuera de casa somos un equipo que... y me gustaría saber cuántos goles nos metieron en los segundos tiempos. Tendremos que hacer autocrítica dentro del vestuario y ver un poco por que está pasando eso. Me creo mucho lo que me dicen los jugadores, por lo que me dijo Miguel, creo que el equipo hoy con el 1-2 se cagó. Habrá que ver el vídeo, pero por lo que me dicen nos faltó personalidad. El club tiene un objetivo ambicioso y nosotros lo estamos dando todo y un día en el que encima vinieron aficionados es un día duro".