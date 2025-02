El Marino paga caros sus errores en Santiago: derrota contundente por 4-2

El Marino de Luanco no pudo dar continuidad a las buenas sensaciones que dejó la goleada de la pasada semana ante el Valladolid Promesas. Los de Manel Menéndez cayeron por 4-2 en su visita al Compostela, que no necesitó hacer un gran partido para sumar los tres puntos. Los errores del conjunto asturiano lo condenaron en ambas áreas: primero, con excesivas concesiones defensivas, especialmente en el primer y tercer gol, y luego, tras darle la vuelta al partido, desperdiciando una clara ocasión que le hubiera permitido llegar al descanso con ventaja.

Compostela: Rabanillo (2); Roque (2), David Soto (2), Pablo Crespo (2), Jesús Ocaña (2); Santi de Prado (2), Carlos Pérez (1), Pablo Antas (2), Selasi (1), Markitos (2); y Hugo Matos (3). Cambios: Fer Cano (2) por Carlos Pérez, min. 59. Fausto (2) por Pablo Antas, min. 59. Samu Rodríguez (2) por Selasi, min. 59. Manu Rivas (1) por Santi de Prado, min. 77. Manu Barreiro (s.c.) por Markitos, min. 89. Marino de Luanco: Dennis (1); Borja Álvarez (1), Pedro Orfila (1), Morcillo (1), Álex Muñiz (1), Guille Pinín (2), Alberto Lora (2); Isma Cerro (2), Álex Arias (2), Dailos Tejera (1); y Óscar (2). Cambios: Adolfo (1) por Óscar, min. 72. Álex Alemán (2) por Dailos Tejera, min. 72. Estebánez (1) por Pedro Orfila, min. 80. Guayasen (1) por Isma Cerro, min. 86. Goles: 1-0, min. 8: Markitos. 1-1, min. 31: Óscar. 1-2, min. 40: Álex Arias. 2-2, min. 43: Santi de Prado. 3-2, min. 65: Hugo Matos. 4-2, min. 78: Hugo Matos. Árbitro: Masip Vidal (comité catalán). Amonestó a los locales David Soto y Santi de Prado; y al visitante Álex Alemán. Verónica Boquete de San Lázaro.

Pese a tratarse de un equipo que lucha por eludir un descenso del que ha salido tras esta victoria, el Compostela presenta buenos números en su feudo de San Lázaro, donde no pierde desde el 6 de octubre. Conscientes de ello, se esperaba que los de Luanco salieran más conectados al partido desde el primer minuto, pero en su lugar apareció un equipo demasiado blando. Los de Menéndez no comenzaron bien, carecieron de contundencia en defensa y pronto concedieron el primer gol local. Un mal despeje no lo desaprovechó Markitos, que abrió el marcador cuando apenas se llevaban disputados ocho minutos.

El Marino tuvo que reajustar pronto su plan de partido, pero con el paso de los minutos fue de menos a más hasta encontrar con cierta facilidad el camino hacia el área compostelana. Así, recién superada la media hora de juego, una buena acción ofensiva de los asturianos encontró la certera definición de Óscar para firmar el empate. No se detuvo ahí el mejor tramo de los de Menéndez, que continuaron dominando y sintiéndose cómodos como no lo habían estado en los primeros veinte minutos. A cinco del descanso, Álex Arias batió a Rabanillo y completó la remontada.

Parecía que el Marino llegaría al intermedio con ventaja, pero no supo conservar lo que tanto le había costado conseguir. Apenas tres minutos después, una nueva acción en la que se pudo hacer más en defensa permitió a Santi de Prado igualar para el Compostela. A punto estuvo el Marino de responder de inmediato, con una clara ocasión en el último segundo del primer tiempo, pero la desperdició y acto seguido sonó el pitido del colegiado indicando el descanso.

La segunda mitad fue menos generosa en goles y transcurría dentro de un escenario de gran igualdad hasta que otro error luanquín propició el siguiente movimiento en el marcador. Un mal pase atrás de la zaga asturiana dejó el balón en bandeja para Hugo Matos, que aprovechó el regalo para completar la remontada santiaguesa y devolver la ventaja a su equipo. Esta vez, los de Antón Permuy no la dejaron escapar y, con el tiempo corriendo a su favor, jugaron el partido que más les convenía para neutralizar los intentos del Marino de volver a igualar.

Cuando más atacaban los asturianos en busca del empate, una rápida transición vertical de los gallegos acabó con el balón otra vez en poder de Hugo Matos, que culminó su buen partido batiendo por segunda vez a Dennis y sellando el definitivo 4-2 en el marcador del Verónica Boquete.

Consumada una derrota que deja al Marino a tres puntos de los puestos de play-off, los de Manel Menéndez ponen ya la mirada en la próxima jornada, en la que recibirán en Luanco a uno de los equipos punteros del grupo, el Pontevedra, con el reto de seguir siendo fuertes en casa.

Manel: "El fútbol son momentos y ellos aprovecharon mejor los suyos" Manel Menéndez analizó la derrota del Marino ante el Compostela tras el partido, un choque que, según el técnico del conjunto luanquín, se decidió por detalles. "El partido se explica por momentos, y ellos supieron aprovechar mucho mejor que nosotros sus momentos", dijo el entrenador marinista. "En algunos momentos tuve la sensación que podíamos hacer mucho daño al Compostela, pero en otros no estuvimos lo suficientemente contundentes. El primer gol fue un error nuestro, un mal despeje. Nos marcaron y nos obligó a cambiar el plan de partido", aseguró. "No estuvimos cómodos al principio, pero nos sobrepusimos y le pudimos dar la vuelta al marcador. Luego nos empataron a doses, y esa que tuvimos antes del descanso fue una lástima, porqué de haberla metido el partido hubiera podido ser otro", alegó. "En la segunda parte no entramos mal, mucho mejor que en la primera, pero al poco tiempo ellos ganaron en confianza, se sintieron cómodos otra vez, metieron gente con mucha experiencia, y con la rapidez que tienen a la contra, nos acabaron sentenciando", zanjó.

