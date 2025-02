El Patinalón de Langreo estará en la Copa Princesa de hockey sobre patines: "Es un paso más para el club"

El Nacho y Teja Elect Patinalón logró el 1 de febrero una de sus victorias más importantes. El equipo langreano, que compite en OK Liga Plata femenina, se impuso por 2-0 al Alcobendas y se aseguró la clasificación para disputar la Copa Princesa, que finalmente se disputará los días 15 y 16 de marzo precisamente en Alcobendas.

El día del partido aún se desconocía cuál sería la sede, por lo que el Alcobendas no tenía asegurado estar entre los cuatro clasificados para la Copa Princesa. La victoria garantizó al conjunto asturiano acabar la primera vuelta en segunda posición y ser uno de esos cuatro equipos. Los otros serán el Alcobendas, organizador; Las Rozas, primer clasificado; y el club catalán que se clasifique en su competición autonómica (en OK Liga Plata femenina no hay equipos catalanes).

Para Fran Amores, directivo del club, esta clasificación confirma "una gran primera vuelta" de su equipo y supone "dar un paso más para un club como el nuestro". Un equipo confeccionado con "un poco de todo": "Casi toda la plantilla es de la base, tenemos también gente de Gijón, de Candamo una sub-17 que estuvo en el Europeo con España, y a una jugadora colombiana que estaba en Asturias por otros motivos y se unió al equipo", añade Amores.

Es la cuarta temporada seguida en la que el Patinalón saca su propio equipo después de que se deshiciera el Cuencas Mineras, un proyecto del que participaron el Mieres, El Pilar de Pola de Lena y el club langreano. "Nosotros teníamos muchas niñas y por eso decidimos salir solas", explica el directivo del club. La forma de captar a esa base es haciendo "cursos gratuitos de tres meses, ahí es donde cogemos niñas de entre 4 y 8 años".

Los partidos los disputan o bien en el polideportivo de La Felguera o bien, últimamente sobre todo, en Riaño. Tienen, además del equipo femenino, otro en OK Liga Bronce masculina. "Hay afición al hockey patines en Langreo desde hace mucho, hubo una crisis y un grupo de padres decidimos empezar un club nuevo en 2009, en el que había 12 niños", explica Fran Amores, que tira de curriculum: "De ese nuevo club salió Sara Roces".

Esta temporada, a pesar de haber caído (5-1) el sábado en el derbi ante el eNe Oposiciones Mieres, están haciendo una gran temporada. Les faltan, como suele ser habitual, más apoyos económicos: "Nuestro problema es que tenemos pocos recursos, esta Copa nos va a suponer un gasto de 6.000 euros y esperamos que el Ayuntamiento nos pueda echar una mano".