El Praviano pasa página a su mala racha tras la primera victoria con Sergio Inclán en el banquillo: "Hay que recuperar la autoestima"

La afición del Praviano tuvo el domingo uno de sus días más alegres en Santa Catalina. Su equipo logró ganar a L’Entregu, uno de los aspirantes a disputar la promoción de ascenso, y cortó una racha de cuatro derrotas seguidas que les había colocado cerca del descenso. El club, tras caer (0-2) en casa frente al Avilés Stadium, dio un cambio de rumbo en el banquillo: salió Sergio Abad y llegó Sergio Inclán, técnico experimentado que debutó con derrota ante el Lenense y que ya pudo celebrar su primera victoria en el Praviano.

Un problema personal había tenido bastante limitado a Inclán los últimos meses y ahora, un poco más liberado, encontró en el Praviano una opción ideal para regresar a un banquillo. "Llevaba meses sin entrenar y la opción del Praviano me encajaba muy bien", explica. El avilesino, que la dos anteriores temporadas había estado en el Gijón Industrial, es consciente de que cuando llegas a un equipo a mitad de temporada la situación nunca es buena: "Uno sabe ya lo que se suele encontrar cuando llega a un equipo en dificultades".

Ya ante el Lenense, Inclán considera que el Praviano pudo haber salvado al menos un punto: "Fue un partido para no haberlo perdido, pero varias circunstancias, una lesión, una expulsión, se nos pusieron en contra; creo que hicimos méritos para haber puntuado", insiste. El domingo, ante L’Entregu, se queda más con la imagen que con la victoria: "Fuimos justos vencedores, me quedo no solo con el resultado, que refuerza el trabajo, de lo que más satisfecho estoy es del rendimiento del equipo".

Su objetivo es hacer del Praviano "un equipo capaz de competir con cualquiera". Y para eso quiere cambiar la mentalidad de la plantilla: "Cuando llegas a un equipo en una situación así, la autoestima y la confianza están mermadas". Más aún cuando el pasado curso acabaron sextos y el anterior disputaron la promoción de ascenso. "Hay buenos futbolistas, la capacidad está ahí", defiende el avilesino. Uno de los problemas que observa en el Praviano es que tienen "una plantilla corta", algo que pesa "en una liga muy igualada, en la que hay 7 u 8 equipos por encima luchando por el play-off".

Sergio Inclán comenzó su andadura como entrenador en el Salas, subió al Mosconia a Tercera, entrenó al Tineo y después estuvo de entrenador ayudante de Juan Ignacio en el Cartagena, en Segunda División, en la mejor temporada en la historia del conjunto levantino. También estuvo de ayudante en el Oviedo, con Pichi Lucas y con Pacheta, y después dirigió a equipos como el Orihuela, el Alcázar, el Almansa, el Manchego o el Intercity. Ahora tratará de hacer del Praviano "un equipo versátil, que domine muchas facetas del juego" y que sea capaz de asegurar con comodidad la permanencia en Tercera.