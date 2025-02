Lucía Carreño, presidenta de la Federación Asturiana de Pádel: "Toda la afición del norte de España estará en Gijón"

La gijonesa Lucía Carreño Busta lleva desde octubre al frente de la Federación Asturiana de Pádel. Entre sus principales objetivos está "renovar los sistemas de competición" en un deporte que no deja de crecer, pero en el que pocos de los que lo practican se federan. El pádel tendrá su gran cita en Asturias entre el 24 de este mes y el 2 de marzo en el Palacio de los Deportes de Gijón con la disputa de un torneo del importante circuito Premier Pádel.

¿Cuánta gente juega al pádel en Asturias?

Habrá como mínimo 5.000 practicantes, no esporádicos sino habituales. Hay muchas competiciones privadas al margen de la Federación. Nosotros, en licencias, hemos pasado de 1.500 a 1.750 hasta el momento este año. El número de parejas ha aumentado.

¿Por qué esa diferencia entre practicantes y federados?

Es un deporte muy social, nuevo, las competiciones de la Federación no tenían tanta visibilidad, ahora está el boom del Circuito Premier y la gente va entrando en que es competición y no solo un deporte social, de ir a tomar la cerveza después. Hay cada vez más niños que a los 5 años ya están cogiendo la pala. Hay que tener en cuenta que los practicantes menores no llegaban al 5% y los veteranos eran más del 50%. Nuestra función como Federación es estructurar y organizar competiciones para los federados. Nos queda la espinita de los Juegos Escolares, no estamos dentro y el objetivo es entrar.

¿Hay buenas instalaciones en Asturias?

Las municipales son escasas y no están en las mejores condiciones. En Gijón, por ejemplo, deberían ponerse las pilas. En Oviedo están algo mejor, pero la mayoría de las instalaciones son privadas, de empresas, y luego las que tienen los clubes sociales, que no dejan de ser también privadas. Para nosotros sería interesante que se apostara por más instalaciones municipales para acercar el pádel a todos.

¿Por qué está creciendo tanto?

Es muy atractivo, muy vistoso, hay una inversión privada muy grande para organizar competiciones como el Circuito Premier. Las televisiones están apostando fuerte. Es un deporte que engancha mucho, al poco de coger la pala por primera vez entras, es muy rápido.

Y un espectáculo muy seguido.

Se está profesionalizando. Antes no existían instalaciones preparadas para el tiro de cámara, ahora las pistas son panorámicas, con paredes acristaladas. Nosotros grabamos y retransmitimos los partidos de la Federación.

También han aparecido grandes estrellas muy conocidas.

Sí, gente muy seguida, con grandes contratos, los mejores están cerca del nivel de los tenistas, que es un deporte que le saca mucho tiempo al pádel. Pero son los top. Hay mucha diferencia entre los top y lo de abajo. Para evolucionar hay que salvar eso y estamos intentando hacerlo.

¿Por qué son los mejores casi siempre argentinos y españoles?

El deporte nació en Argentina y México. De Argentina llegó a España y aquí explotó, por eso son los mejores en estos dos países. Ahora muchos entrenadores están entrenando fuera y en unos años los jóvenes no serán solo de España y Argentina sino de todo el mundo.

¿Por que sé acercó usted al pádel?

Vengo del tenis, me fui a estudiar a una Universidad fuera y no tenía tiempo para seguir la competición del tenis. Llevaba compitiendo toda la vida, me hablaron del pádel, lo conocía del Grupo, pero en la Universidad me fui enganchando y hasta hoy. Sigo jugando lo que me permite el tiempo.

¿Qué importancia tiene el Premier Pádel de Gijón?

Un torneo de ese nivel es algo único. Como Federación esperamos que ayude a darle visibilidad al pádel, no solo como algo social sino como competición. También es una oportunidad para los jóvenes de ver la competición desde dentro.

¿Qué nivel hay en Asturias?

En masculino tenemos a cuatro chavales, Alberto Trabanco, Álvaro López, Ignacio Arias y Álvaro Llaneza, que están por el mundo jugando torneos. En chicas, Coral Álvarez, Cristina González Cidoncha, Carla Fernández, que compite con Castilla y León, Vega León y Carlota Sánchez. Todos son gente que anda jugando previas e intentando entrar en el circuito. No tenemos profesionales y ojalá alguno de estos los consiga.

¿Qué repercusión puede tener para Gijón el Premier?

El Palacio va a estar lleno muchos días, no sé cómo está el ritmo de venta de entradas pero será alto. Los aficionados del norte de España van a venir a Gijón a ver el torneo.

