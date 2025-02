Un nuevo golpe para el Avilés: análisis de la situación de los blanquiazules y sus lesiones

El partido del pasado domingo ante el Laredo no solo dejó la mala noticia del empate en los últimos compases para el Avilés. Durante el encuentro, Isi Ros y Kevin Bautista, dos piezas fundamentales durante esta segunda mitad de campaña, vieron tarjeta amarilla, la décima de la temporada para los dos, lo que les conllevará un partido de sanción. Este contratiempo se suma, además, a las lesiones de Álvaro Santamaría, Edu Cortina y Soler, tres teóricos titulares que ahora mismo están en la enfermería recuperándose de sus lesiones. Esto no es nada nuevo en la temporada blanquiazul, marcada por las continuas lesiones de jugadores importantes, pero, a pesar de ello, el equipo se está asentando en play-off y no conoce la derrota en este 2025. Este fin de semana, con un doble pivote nuevo, los avilesinos buscarán seguir siendo fijos en la promoción de ascenso.

Las bajas de Bautista e Isi Ros son solo uno más de los inconvenientes que está teniendo el Avilés esta temporada. El mediocentro andaluz ya se perdió un encuentro por acumulación de tarjetas en la primera vuelta y, en aquella ocasión, Pablo Macías, juvenil que acaba de caer lesionado, fue el único jugador disponible en su puesto. Ese hecho es el fiel reflejo de lo que ha sido esta campaña para los blanquiazules. El caso de Isi Ros es diferente. El murciano aterrizó en el Suárez Puerta con nueve tarjetas amarillas en su currículum de su paso por el Águilas, y en el duelo ante el Laredo vio la décima. Ambos tendrán que cumplir un partido de sanción. Las lesiones y los diferentes problemas es algo que se ha acumulado durante la temporada. De los jugadores titulares del Avilés no hay casi nadie que se haya librado. En la portería, Álvaro Fernández ha podido completar todos los encuentros, al igual que Babin en el centro de la zaga, pero, a partir de ahí, gran parte de la plantilla ha sufrido algún inconveniente. En defensa ahora mismo Soler está de baja por una fractura craneal. Además, durante la primera mitad tuvo problemas físicos. Josín, que por todas las lesiones tuvo que jugar la primera vuelta como pivote, también sufrió un golpe que le obligó a perderse un partido. Viti también estuvo fuera una serie de partidos por sufrir un duro golpe en las costillas.

La zona más afectada por las lesiones ha sido la de los pivotes. Durante la primera mitad de temporada, Rozada ha tenido que ingeniárselas para conseguir una pareja competitiva en la medular. Kevin Bautista ha sido el único fijo en ese puesto, pero su acompañante ha ido variando con las jornadas. Gete, que ahora mismo está siendo uno de los jugadores más destacados, sufrió un golpe en el codo que hizo que estuviese recuperándose hasta enero. El club decidió quitarle la ficha para dársela a Edu Cortina, que apenas ha podido participar. Mecerreyes, por su parte, padeció un tumor testicular y luego, cuando ya se había recuperado, sufrió una nueva lesión de la que ya está recuperado. El avilesino es el gran favorito para ser titular ante la Gimnástica este domingo junto a Gete, ya que lleva varios días entrenándose al mismo nivel que sus compañeros.

En ataque la historia es similar. Roberto Alarcón está terminando de recuperarse de una lesión que sufrió a mediados de diciembre, aunque su rendimiento nunca ha acabado de convencer. Davo Fernández sufrió problemas físicos, aunque ahora parece que está a su mejor nivel. Arriba, Rozada no podrá contar con Santamaría, su mejor delantero, que estará fuera por lo menos hasta enfrentarse al Ávila, pero se puede decir que está consiguiendo recuperar a Javi Cueto, que ya suma cinco dianas. El que parece que está siempre es Natalio, que tan solo se ha perdido dos encuentros este año. Ahora, además, también cuenta con Momoh, que está dejando buenas sensaciones.

Los problemas del Avilés está temporada parecen incontables, pero, a pesar de todo ello, el equipo marcha cuarto, a cuatro puntos del Marino, primero de los equipos fuera del play-off. El último empate ante el Laredo ha sido duro de asimilar, por perder una ventaja de dos goles en los últimos compases, pero lo cierto es que los blanquiazules no han perdido en lo que va de 2025 y, poco a poco, están consiguiendo aferrarse a los puestos de play-off, el gran objetivo de esta segunda vuelta. Pontevedra y Numancia ya se han escapado y parece una utopía alcanzarlos, pero asaltar el tercer puesto es algo todavía posible, con el Ávila a cuatro puntos de los avilesinos. Ahora solo toca esperar que la suerte sonría un poco a los de Javi Rozada y que, en lo que queda de temporada, se acabe la maldición que están teniendo con las lesiones. Porque, con todos los jugadores disponibles, el equipo de Rozada ha demostrado que puede competirle a cualquiera.

