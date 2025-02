Christian Prudhomme, director del Tour de Francia: "Los Lagos y el Angliru son puertos icónicos y una gran publicidad para Asturias"

Christian Prudhomme (París, 1960) solo había estado una vez anterior en Asturias. Y lo hizo en una ocasión especial: para cubrir, como periodista, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, en 2003. Poco después, se convirtió en la mano derecha de Jean-Marie Leblanc en la competición ciclista con más pedegrí, y en 2007 pasó a ser el director. El dirigente galo, de conversación ágil y predisposición para la charla, atiende en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA en el Ayuntamiento de Oviedo tras la reunión de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC).

¿Cómo ha ido la reunión con los otros directores?

Muy bien, muy interesante, pero lo que más me ha impactado es la acogida. En ninguna reunión del comité hemos tenido tanta repercusión mediática. Me ha impresionado. Llegué al hotel, aún con las maletas, y ya me he encontrado a las cámaras y los periodistas. Esta entrevista es el mejor ejemplo.

Es su segunda vez en Asturias. La primera fue para recibir el Príncipe de los Deportes.

Vine a cubrirlo como periodista para la televisión francesa. Lo que nadie sabía es que Jean-Marie ya me había ofrecido ser su relevo en el Tour. Me impresionó toda la atmósfera en torno a los Premios y la belleza de Oviedo. Y lo más sorprendente es que regreso ahora 22 años después y me sigue impresionando. Y coincide además con otro centenario, el de la Vuelta a Asturias.

¿Cómo son las relaciones entre las tres grandes pruebas: Tour, Giro y Vuelta?

Excelentes, cordiales, todos aprendemos. Con la Vuelta, además, hay una relación empresarial con Unipublic. Es de amistad más que profesional.

Usted que es periodista, dígame un titular que resuma La Vuelta.

Escalar las montañas y sus grandes rampas.

¿Qué opina de la tradición ciclista en Asturias?

Hay grandes nombres, y grandes cimas. Pero al margen de eso, lo que más me gusta es la implicación que hay en Asturias. Una organización como la Vuelta a Asturias, que cumple el centenario, es el mejor ejemplo de lo que arrastra a la gente a disfrutar de este deporte.

Asturias es reconocida por sus puertos. ¿Le gustan?

(Hace gestos con la mano hacia arriba como simulando una cuesta mientras se ríe). El que conozco físicamente es el Angliru, y por supuesto que Los Lagos de Covadonga es historia del ciclismo. Recuerdo la victoria de Jalabert en el 95 y la posterior de Pinot. Son puertos icónicos del ciclismo y una gran publicidad para Asturias.

¿Tendría cabida un puerto tan explosivo como el Angliru en el recorrido del Tour?

Es poco frecuente este tipo de puertos por la orografía francesa. Quizás el que más se asemeja es el col de la Loze, que era un camino por donde iban las máquinas a arreglar los remontes. Después se asfaltó y ha quedado un puerto tipo el Angliru. Pero no es lo habitual.

¿Cuál es su puerto favorito?

Depende de si miras las rampas o valoras otros aspectos. A nivel de desniveles, el Angliru es de mis favoritos. Y luego si te fijas en los clásicos, los icónicos, tenemos el Tourmalet, el Aubisque, el Stelvio... Y luego están aquellos en los que han sucedido cosas increíbles como el Izoard. Hay imágenes que se te quedan para siempre.

¿La competencia Vingegard-Pogacar hace que el Tour viva un momento álgido?

Y a ellos podemos añadir a Van Aert, Evenepoel y Van der Poel. La rivalidad entre grandes deportistas siempre alimentan la expectación. Se ha visto con el tenis, con Nadal, Federer y Djokovic: Es lo que necesita el deporte para atraer a la gente. Es un momento álgido del ciclismo. Ojalá este año lleguen a la salida del Tour sin problemas de salud. Hace dos años fue Pogacar el que llegó justo y el pasado fue Vingegard. Si empiezan con salud la competencia será preciosa.

¿A nivel imagen, qué es mejor: un dominio como el de Indurain en su momento o una alternancia entre candidatos?

La imagen está reforzada por el ciclismo que se hace ahora, más valiente. Antes echabas un ojo por detrás a ver quién se descolgaba y ahora miras hacia adelante para ver quién ataca. Lo que sí me gustaría tener perfiles como el de Bahamontes en su día, capaz de atacar siempre y sacar tiempo en las subidas y luego ver cómo le recortan los contrarrelojistas. Pero siempre queremos lo que tenemos.

La UCI está estudiando la posibilidad de hacer un tope salarial para los equipos para que se iguale la competencia. ¿Qué le parece?

Todo lo que sea repartir el potencial para darle atractivo al ciclismo me parece una buena idea.

Llevamos un buen rato hablando y aún no le he preguntado por el dopaje. ¿Es un buen síntoma para el ciclismo?

La llamada lucha contra el dopaje no lo es exactamente, sino que es una lucha contra la mentira. Y eso ocurre en todas las facetas de la vida. Siempre digo lo mismo: Hay que mantener la luz encendida. Seguir siempre atentos, no te puedes despistar. Aunque se hable menos.

¿Qué opina del empleo de monóxido de carbono que ha prohibido la UCI?

Es una decisión súper acertada, pero ahora debe haber un seguimiento. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debe respaldarlo y extenderla a todos los deportes. Y debe actuar rápido.

En todo estos años al frente del Tour, ¿cuál es el mayor cambio que ha observado?

La importancia que está tomando el material. Históricamente el ciclista, el deportista como tal, era el valor de este deporte. Su coraje, su bravura. No podemos equivocarnos y darle toda la importancia al material y dejar en un segundo plano al ciclista. A la hora de firmar por un equipo, los ciclistas antes de conocer su sueldo preguntan “¿qué material voy a llevar?”.

¿Hacia dónde va el ciclismo?

Lo que me gustaría es que en el futuro no dejemos de unir la versión de la bicicleta urbana, más recreativa, con el de competición. Es el nexo entre el aficionado y el profesional. El ciclismo va hacia la gente. Si vives en Asturias, ves la Vuelta pasar por delante de tu casa. Eso es un poder que no tienen todos los deportes y eso engancha mucho. Atrae.

¿Y un peligro?

Que nos olvidemos de las raíces. España, Italia, Francia o Bélgica son los países que tiraron del ciclismo cuando la pandemia, por ejemplo. La primera competición tras el parón fue La Vuelta a Burgos. Debemos desarrollar el ciclismo a nivel mundial pero sin olvidar las raíces.

Si fuera un ciclista, ¿a quién le gustaría parecerse?

A Raymond Poulidor. Es alguien que me ha marcado. En mi despacho tengo su imagen. Todo viene porque en una etapa del Tour del 72, en Los Alpes, me di cuenta de que mi madre y mi abuela, que tenían una relación un poco tensa, eran capaces de estar juntas viendo la carrera. Ahí descubrí que el ciclismo unía. Y me marcó esa etapa de Poulidor. Es mi ídolo.

