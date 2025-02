Uno de los jugadores más queridos por la afición del Marino vuelve a Miramar, pero como rival: "Es un partido especial"

"Es un partido especial, estoy muy agradecido al Marino". El de este domingo no será un partido cualquiera para Miguel Cuesta. El luanquín vuelve a la que fue su casa, Miramar, tras salir este enero al Pontevedra y dar "un paso adelante en mi carrera". "Tengo un cariño tremendo al Marino, espero ver ahí a mi familia y amigos", apunta el delantero, que está terminando de instalarse en tierras gallegas, donde pretende hacer realidad uno de sus sueños: jugar en Primera Federación.

"Estoy súper contento, es la primera vez que salgo de casa y por ahora todo está saliendo muy bien", reconoce Cuesta, que todavía está adaptándose a su nuevo equipo, aunque confiesa que todo está saliendo a pedir de boca. "El vestuario es increíble, no me lo esperaba", comenta. Allí tiene, además, a un buen amigo que durante gran parte del verano estuvo entrenándose con el Marino, Pelayo Suárez. "Yago Iglesias (entrenador del Pontevedra) le pidió que me llamase y me avisó de que el ambiente era espectacular. No me mintió", señala.

Su salida del Marino se resolvió de manera rápida. Hubo ofertas sobre la mesa durante todo el mes, pero no fue hasta los últimos días en los que apareció la opción del Pontevedra. "Yo estaba centrado en hacer buenos partidos, no pensaba en nada más. Lo dije en verano, no quería salir si no era para mejorar. El Pontevedra para mi es dar un paso adelante", destaca el delantero, que muestra su agradecimiento a Luis Gallego, presidente del Marino, "por las facilidades que me dio y por impulsarme para seguir creciendo". "El Pontevedra es un equipo para estar arriba, solo hace falta ver la Copa del Rey que han hecho y su rendimiento esta temporada. Firmé por un año y medio con el objetivo de ascender y jugar el año que viene en Primera Federación. Es por lo que llevo luchando desde juveniles", afirma Cuesta, motivado ante su nuevo reto.

Por el momento, ya ha salido como suplente en los dos últimos encuentros de los gallegos. "Me estoy acostumbrado al modelo de juego. Estos dos partidos me han servido para adaptarme, quiero seguir sumando e intentando ayudar al equipo", explica el gozoniego, que se prepara para un duelo "muy especial". "No hace ni dos semanas que me fui y ahora me toca volver, aunque esta vez como visitante", comenta el ariete, que mantiene el contacto con varios de sus excompañeros.

"Estos días nos hemos picado un poco. Con Adolfo, por ejemplo, sigo hablando mucho. E intentado tirarle un poquito de la lengua, pero no hay manera", bromea Cuesta, que cree que el partido de este domingo va a ser "muy complicado" y tendrá un gran condicionante. "A ver cómo está Miramar. Contra el Valladolid B ya estuvo mal y eso nos lo pondrá difícil. El Marino siempre se ha caracterizado por hacerse fuerte en casa, nosotros no podemos desconectar ni cometer errores si queremos hacernos con los tres puntos", asegura. Miguel Cuesta estará de vuelta por Miramar.

Suscríbete para seguir leyendo