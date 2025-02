Merche García, bicampeona mundial de MMA, busca el oro en el Campeonato de Europa en Belgrado

Merche García, la joven luchadora de Sariego multicampeona del mundo de artes marciales mixtas, viajará este sábado a Belgrado para disputar el Campeonato de Europa de la disciplina de lucha, que se celebra entre el 14 al 23 de febrero. Con solo 16 años (cumplirá 17 en mayo), la deportista del Bandog Fight Club de Gijón parte como una de las grandes favoritas en la categoría de 70,3 kilos y aspira a conseguir el oro, lo que le abriría las puertas al Mundial de MMA, que se disputará en agosto en Abu Dabi.

García afronta el europeo con confianza. "Me veo con bastantes posibilidades", asegura a LA NUEVA ESPAÑA. "Tengo tres peleas, las estuvimos estudiando un poco y creemos que puedo hacer un buen papel". La preparación ha sido intensa durante casi dos meses y, aunque el control de peso suele ser una parte difícil de la competición, en esta ocasión no ha sido un gran problema. "Tuve la suerte de que la dieta no ha sido muy dura porque no tuve que bajar mucho peso", indica. La saregana no es una desconocida en la élite de los deportes de combate. En 2023, con solo 15 años, sorprendió al mundo al ganar el Campeonato del Mundo de MMA sub-18 en Abu Dabi, hazaña que repitió en 2024, convirtiéndose en la primera persona de nacionalidad española en lograrlo. Además de dominar en la jaula, ha conseguido títulos nacionales e internacionales en Sambo, Grappling, Grappling GI y Judo, consolidándose como una de las luchadoras más completas del momento.

Su entrenador y padre, Marcos García, un experimentado técnico de muay thai, también viajará con ella a Serbia. "La relación con él es buena. Se nota la presión y los nervios cuando se acerca la competición, pero nos entendemos bien", explica la peleadora asturiana. A pesar de su exigente calendario deportivo, García no descuida los estudios. Actualmente cursa primero de Bachillerato y, aunque reconoce que hay que hacer sacrificios, logra compaginar ambas facetas. "Hay que esforzarse un poco el fin de semana y estudiar", dice con una sonrisa porque entre semana entrena todos los días. Sin embargo, su objetivo es claro: "Me gustaría dedicarme a las MMA y llegar a ser campeona de la UFC".

Cuando se le pregunta dónde se ve en el futuro, su respuesta es firme: "Espero llegar a una promotora profesional y poder vivir de lo que me gusta". Su sueño es seguir los pasos de referentes como Ilia Topuria y convertirse en una luchadora de élite en las grandes ligas del MMA. Ahora, el primer paso es el Europeo de Belgrado. Si consigue el oro, asegurará su clasificación para el Mundial de MMA en Abu Dabi, la cita más importante del año en esta disciplina. La confianza está intacta y la ambición, más viva que nunca.