Así ve Javi Rozada, técnico del Avilés, a uno de los jugadores que apuntan a titular ante la Gimnástica: "Va a ser uno de nuestros fichajes de invierno"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, analizó el duelo que su equipo tiene este domingo ante la Gimnástica de Torrelavega. El ovetense dijo estar mentalizado de la importancia que tiene el partido y destacó la figura de Mecerreyes, mediocentro que apunta a ser titular ante los cántabros.

Sus palabras:

Su marcha del campo en el empate ante el Laredo. “Lo he hablado con el club, como hablamos todas las semanas. Es una situación normal. El línea decidió que en el 70 podía poner algo en el acta y decidí irme, para no perjudicar al equipo”.

Falta de intensidad para cerrar el partido. “El equipo defensivamente está bien, nos hacen pocas ocasiones. Si comparas la primera vuelta con esta nos hacen menos ocasiones que antes, el equipo está creciendo en esa faceta. Ante el Laredo, viéndolo con perspectiva, creo que influyeron aspectos. Nos faltó un poco de intensidad a partir del 70. En esta categoría no se puede bajar la intensidad, porque te castigan. Ellos, además, no tenían nada que perder, estaban en su casa y nos apretaron. También creo que los cambios no funcionaron, el equipo no supo interpretar lo que quería. El miércoles lo analizamos y ahora vamos a ir todos de la mano. Tenemos un objetivo grande y esto nos sirve para mejorar”.

Más autocrítica. “Sí que se ha incrementado, pero no vamos a enfocarnos en lo negativo. Podemos fijarnos en los primeros 70 minutos, donde nos pusimos con un 2-0 con mucha autoridad. Eso sí, los partidos duran 90 minutos y tenemos que mejorar lo que pasó al final. Hay que sacar mejorar los números fuera de casa, somos conscientes de ello”.

Kevin Bautista e Isi Ros, sancionados ante la Gimnástica. “Son jugadores importantes. Bautista fue nuestro único pivote en la primera vuelta y nos ha dado mucho. Teníamos dependencia de él. Isi Ros también es importante. Tenemos más bajas, pero lo bueno es que estamos acostumbrados a jugar con ausencias de jugadores titulares. Confío mucho en el equipo. Hemos compartido casi todos los partidos de este año, hemos tenido buenas sensaciones y las bajas no es algo que me preocupe. Me preocupa más que respetemos al rival”.

Roberto Alarcón. “La semana pasada completó la semana de entrenamiento y esta semana ha subido el nivel. Es un jugador que puede ser titular el domingo, está con chispa y recuperando sensaciones. Tenemos más jugadores para sustituir a Isi Ros, como Davo Fernández u Osky, que puede jugar como extremo”

Mecerreyes. “Está cada vez mejor. Al principio le costó, era normal, estuvo más de dos meses parado. Mece es de aquí, de Avilés, y para él jugar aquí es una responsabilidad grande y, a veces, eso le juega una mala pasada. Para nosotros es un jugador con una importancia máxima, me encanta y confío en él a muerte. El Mecerreyes del año pasado ante el Manchego fue espectacular, igual que el de la pretemporada. Estoy seguro que, a medida que vaya acumulando minutos, va a darnos un rendimiento brutal. Va a ser uno de nuestros fichajes invernales”.

Palacín. “Puede ser que salga como titular. Lleva dos semanas con nosotros, esta semana la completó sin problemas y tiene opciones de participar y ser importante”.

La Gimnástica, con su tercer entrenador de la temporada. “No es fácil para ellos estar ahí, por historia, presupuesto y afición. A Manu Calleja le conozco, es un entrenador valiente e intento. Le gusta apretar alto, robar en campo rival y acumular mucha gente en el área. Seguro que vendrá a ganar y a hacer un partido con mucha energía”.

La situación de la Gimnástica. “Podrían tener muchos más puntos de los que tienen. Tienen un gran portero, grandes centrales, Diego Campo es un buen jugador, Primo a mí me encanta… Tienen buenos jugadores, pero te metes ahí abajo y no es fácil. Creo que pueden salir de ahí”.

Análisis del partido. “Va a ser un duelo muy competido, táctico y donde será importante interpretar los momentos del partido. Tenemos que tener claro como hacerles daño. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Nos jugamos mucho y sabemos la importancia que tiene este partido”.

Chus Ruiz, uno de los nombres que sonó para el Avilés este enero. “Lo conozco bien, subía conmigo cuando estaba en el filial del Oviedo. Era juvenil y jugaba conmigo. Es un jugador que por sus características es cómodo para los entrenadores, puede jugar en varios sitios y es un tío muy de equipo. Maneja buen los duelos, tiene gol, hace esfuerzos… Para la categoría lo está haciendo bien, me alegro por él”.