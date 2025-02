Pablo Acebal estalla contra los árbitros tras la derrota del Langreo ante el Fabril: "Yo no soy Javi Poves, pero nos han faltado al respeto"

El entrenador del Unión Popular de Langreo, Pablo Acebal, no ocultó su indignación tras la derrota por 0-3 ante el Deportivo Fabril. En la rueda de prensa posterior al partido, Acebal evitó centrarse en lo futbolístico y denunció lo que consideró un trato injusto por parte del equipo arbitral.

"Creo que entenderéis que hoy hablar de fútbol carece de sentido ninguno. Se puede hablar de fútbol hasta el minuto 11, cuando el árbitro decide dejarnos con uno menos. A partir de ahí, todo análisis futbolístico carece de sentido porque no lo hay", comenzó el técnico, visiblemente molesto.

Acebal no solo criticó la expulsión de su jugador, sino también la actitud de uno de los asistentes arbitrales: "Yo no soy Javi Poves, no quiero salir en Twitter. Hoy a mí, y cuando digo a mí no digo a Pablo Acebal, digo al entrenador del Unión Popular de Langreo, me ha faltado el respeto el asistente de forma constante. A mí, a mi segundo y a mi banquillo. Me pone la cara frente con frente para ver si salto, para ver si le digo algo, me manda a tomar por ahí".

El entrenador insistía en la importancia del respeto en el arbitraje: "Quiero que la federación sepa lo que ha pasado hoy. Porque la federación tiene que saber quién tiene arbitrando en los campos de fútbol, y hay ciertos comportamientos que no se pueden permitir".

Cuestionado por un periodista sobre si percibía trato de favor a algunos equipos, Acebal respondió: "No lo sé. Quiero pensar que los árbitros no tienen preferencias, pero lo ponen muy difícil. No sé la repercusión que tendrán mis palabras, si me pueden sancionar, espero que no, porque no estoy faltando a nadie. Pero hay que pararlo".

El técnico asturiano también se mostró incrédulo ante la acción que derivó en la expulsión de su jugador: "Es la primera vez que veo expulsar a alguien estando en el suelo, sin medir con fuerza, sin que el jugador contrario venga con fuerza. Llevo 20, 30 años viendo fútbol y nunca lo vi".

Acebal cerró su intervención pidiendo igualdad de trato: "Nosotros tenemos un objetivo clasificatorio que cumplir y lo único que pedimos es poder competir en igualdad de condiciones. En estas 23 jornadas no he tenido queja alguna sobre el trato de los árbitros. Pero lo de hoy... lo de hoy no tengo palabras para describirlo".