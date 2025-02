Pasión blanquiazul en Las Doroteas: así vivió el colegio avilesino la visita del Avilés

"Avilés, Avilés, Avilés". El salón de actos del colegio Paula Frasinetti se convirtió ayer durante una hora en una de las gradas del Suárez Puerta. Trescientos niños, de primero a sexto de primaria, recibieron ayer, bien ataviados con sus camisetas y bufandas blanquiazules, a Edu Cortina, Santamaría, Lucía Ayuso y Andrea Ballesteros ‘Minaya’, que visitaron a los niños para invitarles a ver dos encuentros de enjundia, el del Femenino ante el Oviedo y el del Masculino mañana ante la Gimnástica de Torrelavega. "Voy a todos los partidos, mi corazón es del Avilés", coincidían varios de los niños, que prometen dejarse la voz para que el Avilés consiga hacerse con los tres puntos.

Pasión blanquiazul en Las Doroteas

Uno de los niños que de manera más efusiva movía su bufanda era Nico. "Mañana voy a estar en el campo, no voy a dejar de animar", asegura el avilesino, fiel a los colores blanquiazules como su padre. "No sabes la ilusión que me hace que vengas a vernos, son mis ídolos", confiesa.

Otro de los que estará en el Suárez Puerta es Guille, que explica que suele ir al municipal avilesino "con toda la familia, mis padres y mis abuelos". "Estoy muy contento con que estén aquí. Los veo casi todos los domingos y ahora poder hablar con ellos y que me firmen la camiseta es un lujo", señala el aficionado blanquiazul, que confía en que los de Javi Rozada se hagan con la victoria mañana. "Hay que ganar, sí o sí. Por mis cánticos no va a ser", añade.

Aunque en casa del pequeño Gerardo hay un lío de colores, ya que su hermano es del Oviedo y su padre de Sporting, él tiene claro cuál es su favorito. "El Avilés, no hay dudas. Es el equipo de la ciudad y hay que apoyarlos. A ver si este año conseguimos subir", desea el aficionado, que festeja que "este año estamos ganando muchas veces, no como la temporada pasada".

Durante la hora que los jugadores del Avilés estuvieron en el salón de actos de Las Doroteas los niños aprovecharon para preguntar algunas curiosidades, como el número de goles de cada uno de ellos o la edad con la que empezaron a jugar. Lo que quedó bien patente es que el colegio avilesino respira pasión blanquiazul.

