Javi Rozada, tras el empate ante la Gimnástica: "Solo ha habido un equipo que ha querido ganar desde el principio"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, se mostró contento con la intensidad de su equipo en el duelo ante la Gimnástica de Torrelavega y lamentó no haberse llevado una recompensa mayor.

Sus palabras:

Análisis del partido. “El análisis es sencillo: solo ha habido un equipo que ha querido ganar desde el principio, que ha tenido personalidad y que ha ido a por el partido El futbol es fútbol por estas cosas, es increíble que hayamos empatado hoy. Iván Crespo ha hecho un partidazo. Me ha gustado el equipo, estoy contentísimo. Ahora toca preparar el partido del Ávila”.

Un empate agridulce. “No es un punto bueno, porque en casa queremos sumar siempre de tres. Salimos a ganar, creo que se notó desde el primer minuto. Vi al equipo muy conectado y con mentalidad ganadora. Es importante alargar la racha de seis jornadas sin perder, pero estamos empatando mucho. No es un buen punto, pero tal y como fue el partido conseguimos sumar”.

Cambio de sistema. “Aposté por un 4-3-3 porque queríamos tener el control del partido. No quería que el equipo se descompusiera y nos lanzasen contras. Cuando jugamos en 4-4-2 somos muy buenos en área, tenemos dos delanteros que hacen cifras, pero hoy queríamos controlar el partido. Ellos nos jugaron muy directo, pero nosotros hemos tenido el control. Es muy difícil, en esta categoría, tener el partido tan controlado como lo hemos tenido. No les hemos dejado ninguna situación, no he visto ninguna fuga. El primer gol viene de una falta a Nico Fernández y el segundo tengo que verlo. Con nada nos han metido dos”.

Los cambios. “Queríamos que Palacín ocupase toda la banda y que Alarcón estuviese por dentro. No queríamos desordenarnos. Si metíamos a Momoh rápido, con Natalio en el campo, el equipo se nos podía descomponer, porque no quería quitar a Cueto. Optamos hasta el 75 por aguantar con un punta, pero cerramos con todo. Solo hemos podido empatar, ahora hay que hacer bueno el punto en Ávila”.

Sumar un punto o perder dos. “Depende de cómo lo mires. Hay que ser realistas, nosotros no tendríamos que estar en esta situación. Tenemos que pensar en recuperar gente, está siendo una temporada en la que nos ha pasado de todo. Me centro en el progreso. Tenemos mejores sensaciones que puntos, y el miedo que tengo es que el equipo siga igual. Quiero que compitan igual, que el equipo siga potenciando lo que hace bien y mejorando el rendimiento defensivo. Estamos encajando mucho”.

La fragilidad defensiva. “En la primera vuelta nos hacían más ocasiones que ahora, pero ahora nos hacen más daño. Hay que enganchar porterías a cero, no enganchamos dos victorias seguidas. Lo necesitamos y trabajaremos para ello. Hoy tenía miedo que no respetamos a la Gimnástica y creo que hemos tenido mucha más intensidad que ellos. Se llevan un punto que ni se lo creen”.

El partido de Osky. “Osky es muy bueno. Maneja los dos perfiles, tiene corte, lo tiene todo. Te puede jugar por dentro, se estaba mereciendo entrar porque está entrenándose muy bien. Osky ha hecho un partido muy bueno, pero tiene que seguir. Tengo mucha confianza en él. Sé que no es fácil para él venir al Avilés siendo una perla de la cantera del Oviedo. Estaba cerca de Segunda División y ver que no sigues no es fácil. Cada vez está mejor y creo que ha hecho un partido muy bueno”.