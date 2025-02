Un luchador Alimerka Oviedo se equivoca demasiado ante un gran Betis (68-78)

Es difícil ganar un partido ante un equipo como el Betis desperdiciando lo que desperdició este domingo el Alimerka Oviedo Baloncesto en Pumarín. La energía, el esfuerzo, el trabajo y la defensa estuvieron en el parqué del polideportivo ovetense, pero el equipo azul fue una máquina de dejar escapar puntos fáciles. Lo más flagrante fueron los tiros libres (13 de 25), pero también en los lanzamientos de dos (14 de 37) se fueron muchas de las opciones del OCB de sumar la cuarta victoria seguida esta temporada en Primera FEB. Otros detalles, como que la quinta falta que le pitaron a Dan Duscak por floping jamás se la hubieran pitado a Vitor Benite, al que pudieron señalarle varias mucho más claras que esa, tampoco ayudaron al equipo local.

Pero lo cierto es que un buen OCB, un equipo que nunca se rinde y que lo entrega todo en la pista, no pudo ante un Betis muy serio, con una plantilla espectacular (Hughes dio una auténtica exhibición, anotando de todas las maneras posibles y sumando 28 puntos) ante la que se necesita una finura en ataque que los de Pumarín no tuvieron. Quizás demasiado ansiosos por sumar la victoria, por alargar la racha e irse al parón por las Ventanas de las selecciones nacionales con buena parte del trabajo por la permanencia hecho y soñando con luchar por esa novena plaza que clasifica para el play-off, dio al grupo un punto de motivación extra que en algunos momentos pudo jugar en contra.

El comienzo fue un toma y daca en el que los jugadores de Betis ya avisaron de que su peligro llegaba por todas partes: por dentro con Kasibabu, De Bisschop y Olumuyiwa y por fuera con Hughes y Benite. El equipo de Oviedo trató de contrarrestarlo con penetraciones, buscando a Ike Nweke por dentro y sacando faltas que luego no transformaron en puntos. El equipo de Javi Rodríguez acabó el primer cuarto ocho abajo (15-23) y habiendo fallado cinco tiros libres.

Un gran Valinotti (el argentino ha dado un paso adelante enorme en estos últimos partidos) metió una marcha más al equipo en el segundo cuarto, pero el OCB no estaba fino en ataque, ni en las acciones de Marc Martí por dentro ni en los lanzamientos exteriores, y Betis lo aprovechó para abrir una brecha en el partido que empezaba a pesar (25-41 a 1.2 del descanso). Un arreón final con triples de Cosialls y Sanz dejaron la distancia en diez puntos (31-41) en un Pumarín muy metido en el partido y que empujó todo lo que pudo.

La salida del tercer cuarto fue clave para dar vida a un duelo que podía languidecer si el equipo local no empezaba a encontrar vías de anotación y frenaba el calvario desde la línea de personal. Esto último no lo consiguió, pero lo primero sí. Ike Nweke sumó, apareció Langarita y Cosialls en un momento en el que la defensa también había dado un paso adelante, mucho más activa, provocando pérdidas del rival. Un robo y una canasta de un Valinotti en estado de ebullición redujeron la desventaja local a cuatro puntos (44-48).

Pero enfrente estaba uno de los mejores equipos de la liga, uno que solo ha perdido cinco partidos y que aspira a estar en la pelea final por el ascenso a la ACB. El partido, en su momento álgido en ese tercer cuarto, se movió entre la lucha del Betis por romperlo de manera definitiva y la de Oviedo por apretarlo y convertir Pumarín en una caldera. Y eso fue en lo que se convirtió cuando Lobaco anotó una gran canasta a 48 segundos de terminar el parcial, dejando el marcador en 56-58. Sin embargo, Hughes apareció a continuación para anotar un nuevo triple y dar tranquilidad a los suyos.

También fue un partido en el que el OCB se equivocó en algunos momentos, presa de esas ganas de alargar su racha victoriosa. La velocidad con la que trataron de salir a la contra les llevó a cometer algunas pérdidas absurdas, siempre después de grandes y fructíferos esfuerzos defensivos. El que no fallaba era Hughes que, con un nuevo triple, disparó la ventaja a de Betis a once puntos (56-67) a 8.19 del final.

No se iba a rendir el OCB ni después de la quinta falta que señalaron a Dan Duscak a 6.08 del final, nada más entrar al campo y por un supuesto floping. Llama la atención los detalles que a veces ven colegiados a los que se les escapan acciones como el manotazo que se llevó Cosialls en la primera delante de sus narices. Lo intentó el OCB hasta cuando ya no había opciones y la realidad es que el partido se les fue con errores como los dos tiros libres que falló Valinotti con el marcador 61-68 a 4.13 del final (Lobaco falló otro en la siguiente acción) o la pérdida por precipitación de Langarita con 65-72 en el marcador a 2.29 de acabar.

El Alimerka no pudo sumar su cuarta victoria consecutiva y no pudo hacerlo porque no tuvo su mejor día y sobre todo porque delante tuvo a un equipazo ante el que hay que hacerlo casi todo perfecto. Aun así, cierra un mes de febrero fantástico y crucial en su pelea por la permanencia, con tres triunfos ante rivales muy complicados que le permiten respirar un poco más tranquilos, con dos victorias de distancia sobre el descenso y, sobre todo, dando una sensación de equipo sólido, duro y competitivo.