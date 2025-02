El Marino de Luanco le planta cara al Pontevedra

Marino: Dennis (3); Borja (3), P. Orfila (3), Morcillo (3), Álex Muñiz (3); Nacho Matador (3), Pinín (3); Óscar Fernández (3), Álex Arias (3), Dailos (3) e Isma Cerro (3). Cambios: Óscar (1) por Óscar Fernández, min. 67. Maxim (1) por Dailos, min. 77. Adolfo (1) por Álex Arias, min. 77. Álex Alemán (s.c.) por Isma Cerro, min. 90. Pontevedra: Edu Sousa (3); Javi Fontán (3), Pelayo Suárez (3), Mario Gómez (2), Álex González (3); Samu Mayo (2); Chiqui (3), Rares (3), Yelko Pino (3), Brais Abelenda (2) y Rufo (2). Cambios: Charly (1) por Rufo, min. 57. Miguel Cuesta (2) por Samu Mayo, min. 57 y Xabi Domínguez (1) por Chiqui, min. 78. Árbitro: Legarra Gorgoñón (Navarro). Amarillas a los locales Álex Arias, Dailos, Nacho Matador y Morcillo, y a los visitantes Samu Mayo, Rufo, Xabi y Mario Gómez. Miramar: 700 espectadores.

El Pontevedra visitó ayer Miramar con la intención de colocarse líder, tras el empate del Numancia por la mañana ante el Llanera, pero el Marino de Luanco hizo un gran partido defensivo y disfrutó de las tres mejores ocasiones del encuentro, logrando que el guardameta Edu Sousa fuera el más destacado de los gallegos. En el minuto 5, el delantero Óscar Fernández se escapó por la banda derecha, recortó sobre la línea de fondo y disparó con la pierna izquierda, pero el portero visitante detuvo el balón con una gran intervención. En el minuto 16, Álex Arias envió un gran pase al hueco para su compañero Isma Cerro, pero Edu estuvo muy rápido en su salida. En el minuto 21, el árbitro navarro perdonó la segunda tarjeta amarilla a Samu Mayo por un agarrón en el centro del campo a Álex Arias. Ya en el minuto 41 llegó el único remate claro del Pontevedra durante el partido: un centro desde la banda de Chiqui que Brais Abelanda remató de cabeza, pero Dennis lo detuvo sin problemas.

En el tramo final de la primera mitad, el Pontevedra apretó con un disparo desviado de Samu Mayo en el minuto 42 y con una volea desde lejos de Álex González en el minuto 45 que detuvo Dennis. Tras el descanso, el Marino salió muy bien y, en el primer minuto, Isma Cerro disparó con fuerza rozando la escuadra, tras un pase de Álex Arias. En el minuto 55, el Marino ejecutó un contragolpe: Óscar Fernández desbordó por la banda derecha y su potente disparo fue desviado por Edu Sousa, evitando el gol, aunque Isma Cerro no pudo rematar el rechace del portero. En el minuto 63, Álex Arias lanzó un córner y el remate de cabeza de Borja Álvarez estuvo a punto de colarse por la base del poste izquierdo, pero Edu Sousa lo salvó in extremis cuando ya se cantaba el gol en la grada.

El Pontevedra dominó el partido, lanzó trece córneres a favor, pero el Marino estuvo imparable en defensa y, al contragolpe, tuvo las mejores ocasiones para llevarse la victoria. El equipo de Yago Iglesias controló el juego, pero no pudo superar la solidez defensiva local. El Marino logró un gran punto que se suma a la victoria en la primera vuelta en el campo del Pasarón, logrando cuatro puntos frente al mejor equipo que ha pasado por Miramar.

El próximo sábado el Marino jugará frente al Deportivo Fabril en tierras gallegas a partir de las 6 de la tarde.