Miguel Linares, director deportivo del Avilés, repasa todo el mercado de fichajes blanquiazul y habla de su futuro: "Este Avilés puede conseguir el ascenso"

Ahora, a diferencia de la última entrevista, Miguel Linares (Jaén, 1991) ya puede respirar más tranquilo. Incluso puede ver alguno de los partidos de la Liga de Campeones. Acaba de cerrar el mercado invernal, donde ha dado los últimos retoques a la plantilla del Avilés. Está convencido de que este equipo puede conseguir el ascenso. Con LA NUEVA ESPAÑA repasa el mercado invernal, la situación del equipo y el futuro, tanto de los jugadores como el suyo propio.

Han pasado dos semanas desde el cierre de mercado. ¿Qué valoración hace del mes de enero?

Creo que hemos salido reforzados. Hemos subido un poco el nivel respeto a lo que había. Estamos contentos con lo que hemos hecho, teníamos localizado lo que queríamos y lo hemos conseguido. Queríamos subir el nivel en la banda y la disponibilidad en el medio. En banda lo conseguimos y en la medular dependíamos de la disponibilidad de los jugadores que teníamos.

Hablemos del puesto de pivote. Durante todo el mes se buscó un nombre para esa posición, pero finalmente no ha llegado nadie.

Valoramos diferentes opciones. Hablándolo con Baeza los dos creíamos que todo pasa por estar bien en el centro del campo. Si tenemos a los cuatro disponibles no tengo dudas de que estaremos arriba, si no sufriremos, porque para el míster es una zona fundamental. A ver si se puede mantener la disponibilidad.

El nombre en esa zona es Edu Cortina. El ovetense se ha vuelto a lesionar y se llegó a sopesar su baja.

Es una faena. El primero que sufre es él. Ahora tenemos tres jugadores disponibles en el medio, estamos en la cuerda floja porque una baja más nos devuelve a la situación de los primeros meses. Esperemos que se recupere pronto, calculamos que estará de vuelta en cuatro o cinco semanas. Estamos condicionados, pero no quiero pensar más allá. Si tenemos tres pivotes estamos cubiertos.

¿Se descarta acudir al mercado de jugadores libres para buscar un mediocentro?

No se descarta nada, siempre hay que tener un ojo por si hace falta. Es mi trabajo. Pero no es una prioridad, no es lo que quiero ni lo que me gustaría. Es una posibilidad, pero está en un tercer plano. Ojalá tener a nuestros cuatro pivotes disponibles.

El primer fichaje del mercado fue Isi Ros, pero también se intentó hacer otro movimiento en el puesto de extremo, aunque sin éxito.

Teníamos claro que queríamos subir el nivel en esa zona. Salió Sergio García, que no terminó de convencer, y llegó Isi Ros. Hemos recuperado la mejor versión de Nico Fernández, que creo que es importante. Sabíamos que tenía ese nivel, pero le falta tener continuidad, además de que tenía que pasar un proceso de adaptación. Es cierto que valoramos hacer una incorporación más, pero decidimos dejarlo así. Valoramos mucho el mercado, pero teníamos claro que, de hacer un cambio, tenía que ser significativo, que subiese mucho el nivel. Todo lo que consideramos no nos parecía suficiente salto. Ahora esperamos recuperar la mejor versión de Alarcón. Él sabe que nos tiene quedar mucho, es un profesional de diez y confiamos mucho en él.

En el centro de la zaga se produjo la salida de Luis Martínez y no hubo movimientos. ¿No cree que tener solo tres centrales puede ser arriesgado?

La configuración ideal sería tener tres centrales senior y un sub-23. A principio de temporada empezamos con cuatro seniors y ni yo ni el míster se sentía cómodo con la situación. Es una posición donde puede haber más sanciones, pero de normal apenas hay rotación. Rozada prefería tener tres seniors y nosotros creíamos que, si fichábamos a un sub-23, iba a ser un fichaje muy residual. Por eso decidimos no hacer movimientos.

Para el puesto de lateral derecho llegó a última hora Palacín. ¿Era un nombre que se barajaba desde principios de enero por si salía Soler, o todo se produjo en la última semana?

Conocíamos al jugador, pero, si salía Soler, nuestra idea era fichar a un lateral senior, no un sub-23 como Palacín. La fractura craneal de Soler nos generaba dudas y no queríamos tener solo a Callís en esa posición. Por eso hicimos el fichaje. Cuando vuelva Soler tendremos tres laterales, pero Palacín puede jugar por delante. Antes jugaba como extremo y se reconvirtió en lateral. Creo que nos va a sumar y va a ser una buena competencia para Eric.

Parece que el Avilés no va a tener más cambios. ¿Ve este equipo capacitado para ascender?

Sí, la verdad. Creo que la diferencia con la primera vuelta es que ahora tenemos menos puntos que buenas sensaciones. Llevamos nueve de quince, pero podríamos haber sumado más. El equipo está bastante hecho, más automatizado, los jugadores se conocen mejor y Rozada también los conoce más. Creo que todos están más adaptados. Mis sensaciones son buenas, sí que veo un equipo que puede ascender.

Ahora también más a Rozada. ¿Qué tal es su relación?

Estamos igual que los jugadores. Ahora nos conocemos más y nos entendemos mejor, sabemos cuándo apretarnos más y cuando menos. El tiempo nos ha sentado bien. Es una persona con carácter, como yo, y hemos sabido dirigir bien el camino. Mi relación con él es bastante buena.

Cerrado el capítulo fichajes, se abre el de las renovaciones. ¿Ha habido contactos con los jugadores que acaban contrato?

Por el momento no hay ningún contacto con ningún jugador para renovar. Es cierto que el grueso de la plantilla tiene su renovación por rendimiento, en función de ascenso, minutos o diferentes objetivos. No soy amigo de ejecutar renovaciones a mitad de temporada, no quiero distraer al grupo del objetivo. Cuando se consiga habrá un periodo donde analizaremos todo.

¿Hasta cuándo dura su contrato como director deportivo del Avilés?

También tengo un uno más uno en función de objetivos. Lo hablé en su momento con Baeza. Valoraremos lo que pase en este año antes de decidir.

¿Está a gusto en Asturias como para seguir en el cargo?

Como director deportivo pienso que el mejor rendimiento de mis plantillas nunca es en el primer año. Personalmente me siento bien, pero en el fútbol hay que rendir. Si conseguimos ascender se pondrá un diez al año, pero si no se consigue el objetivo la nota va a bajar. Vamos a terminar el año, ver como avanza todo y en función de eso decidiremos. El fútbol es muy volátil y todo puede cambiar.

Usted también ha tenido que pasar un periodo de adaptación. ¿Cómo se encuentra en el Avilés y en Avilés?

Estoy contento, la verdad, tanto como con el club como con la ciudad. No llueve tanto como me habían dicho. A nivel personal me siento muy bien, al igual que a nivel deportivo. Creo que el grupo 1 ha subido de nivel, hay equipos como el Salamanca o el Numancia que tienen mucho presupuesto, pero estoy contento con el fútbol del norte. Creo que, aunque soy nuevo, gracias al trabajo de scouting de otros años tenemos este mercado bastante controlado.

Lleva aquí más de media temporada y se ha podido empapar del fútbol asturiano. Se dice que está en un mal estado de forma, que ya no salen nombres como Villa o Cazorla.

Creo que no puedo opinar mucho sobre ello, porque soy nuevo todavía. Aquí hay dos grandes canteras, la del Oviedo y la del Sporting, y tienen a sus filiales en Tercera Federación, aunque parece que uno de ellos va a subir. Creo que es significativo. Los que más pueden hacer por el fútbol asturiano son ellos, pero parece que ahora no terminan de sacar jugadores. Creo que influyen las rachas y las generaciones, no lo veo como algo dramático.

