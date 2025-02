Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Tuvimos más corazón que cabeza"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, reconoció que su rival de ayer, el Betis, estuvo mejor y se llevó la victoria con justicia. Contento con la actitud de sus jugadores, el gallego reconoció que quizás estuvieron algo acelerados, ansiosos por seguir en la buena racha que les trajo a este partido con una racha de tres victorias.

El técnico del conjunto asturiano explicó que fue "una victoria merecida del Betis": "Nosotros lo hemos intentado, ha sido un partido más de corazón que de cabeza. Hemos puesto mucho corazón, muchas ganas, pero hemos confundido el jugar rápido con jugar precipitado y hemos estado demasiado acelerados, demasiado precipitados en nuestro juego; creo que no hemos sido inteligentes en nuestra toma de decisiones y eso nos ha llevado al desacierto", explicó el técnico.

El apartado de los errores en el lanzamiento merece un capítulo aparte y el entrenador reconoció que "es muy complicado competir con tanto desacierto". También reconoció que el Betis, con un Hughes espectacular, no les dio un respiro: "Cuando el partido estaba igualado, ellos siempre nos castigaban". Y es que el sevillano, añadió Javi Rodríguez, es "un equipo con mucho talento". "Les hemos puesto en situaciones complicadas en algunos momentos, la defensa no ha sido del todo mala, pero tampoco del todo buena", añadía.

Pero el entrenador gallego se queda con muchas cosas buenas de los suyos: "El equipo, con dieciséis abajo no ha dado su brazo a torcer y nos hemos puestos a dos". Por lo tanto, añadía Javi Rodríguez, su equipo presentó batalla: "Hemos luchado, lo hemos peleado y lo hemos intentado". Una batalla que agradeció la afición de Oviedo: "El público se siente identificado con el esfuerzo y el equipo ha dado el máximo a nivel de esfuerzo, de querer y de no rendirse". Por lo tanto, el técnico no tienen "nada que decir al grupo, al revés, estoy encantado con la actitud".