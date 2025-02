Así fue la jornada de Tercera Federación: un derbi con muchos goles, un Caudal en estado de gracia y mucha batalla por delante

El Titánico se aleja del descenso y deja tocado al Condal

El equipo de Laviana resuelve el encuentro con tres tantos en la primera mitad

Condal: Javi Torres (0); Natan (1), Álex Toral (1), Borja Granda (1), Miguel (1), Zucu (1), Álex Blanco (1), Rueda (2), Rober (1), Lucciano (1) y Damián (2). Cambios: Beneitez (1) por Álex Blanco, min. 56. Darío (1) por Lucciano, min. 56. Enol (1) por Natan, min. 65. Guille Cavia (1) por Álex Toral, min. 75. Andrés (1) por Damián, min. 75. Titánico: Álex González (1); Álex García (1), Castiello (2), Camblor (2), Álex Mariscal (1), Lele (1), Joan Vilches (2), Barbón (0), Mati (1), Borja (2) y Conceiçao (2). Cambios: Nico (1) por Borja, min. 65. Javi Perera (1) por Mati, min. 65. Samu Armayor (1) por Lele, min. 79. Goles: 0-1, min. 8: Borja. 1-1, min. 21: Rueda, de penalti. 1-2, min. 25: Castiello. 1-3, min. 40: Conceiçao. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó por parte local a Borja Granda y Beneitez, y por parte visitante a Castiello y Camblor. Alejandro Ortea: 230 espectadores.

El Titánico se llevó una victoria importante en la pelea por la permanencia al ganar en el campo de un Condal que se mantiene en descenso. Fue un partido que se resolvió en el primer tiempo, en la que el Titánico fue muy eficaz. El primer tanto llegó tras un error del portero y el empate en uno de Barbón, que cometió penalti. Le duró poco la alegría al Condal, que vio como el Titánico resolvía el partido en la primera parte con otros dos tantos.

Un derbi con media docena

El choque entre los filiales del Sporting y del Oviedo acaba en empate tras un partido marcado por la emoción y los goles n Los azules de dejan ante los rojiblancos su racha de trece victorias consecutivas

Sporting Atlético: Elmo (1), Mancha (2), Tomás Fuentes (2), Jesús Fernández (2), Mbemba (1), Carlos Hernández (3), Manu Rodríguez (2), Enol Prendes (2), Yosmel (1), Acerete (2) y Amadou (3). Cambios: Martínez (2) por Mancha, min. 68. Loki (2) por Yosmel, min. 68. Aarón Quintana (2) por Acerete, min. 78. Jorge Montes (1) por Jesús Fernández, min. 78. Marcos Fernández (1) por Manu Rodríguez, min. 88. Real Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (1), Marcos Lopes (2), Eze (1), Marco Esteban (1), Omar Falah (1), Cheli (2), Tejón (2), Lamine (2), Santi Miguélez (3), Dieguito (3) y Joaquín Delgado (3). Cambios: Valdera (2) por Santi Miguélez, min. 69. Adri Lopes (1) por Omar Falah, min. 81. Pelayo García (1) por Dieguito, min. 81. Coballes (1) por Joaquín Delgado, min. 86. Nico Pereira (1) por Marcos Lopes, min. 86. Goles: 1-0, min. 1, Amadou. 1-1, min. 17, Joaquín Delgado. 2-1, min. 21, Tomás Fuentes. 2-2, min. 22, Dieguito. 3-2, min. 37, Amadou. 3-3, min. 50, Santi Miguélez. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amonestó al local Carlos Hernández y al visitante Rubén Valdera. Campo 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo: 900 espectadores.

Después de una temporada plagada de altibajos, sobre todo en forma de empates, el Sporting Atlético tenía por delante una de las jornadas marcadas en rojo en el calendario, y es que el derbi ante el Real Oviedo Vetusta, pese a tener una amplia distancia clasificatoria a favor de los azules, son 90 minutos en los que todo queda a un lado. El filial rojiblanco aprovechó un error en la salida de balón azul, sacando rápidamente Mancha un centro perfecto a la cabeza de Amadou, que en el área pequeña no falló para batir a Miguel Nárvaez colocando el 1-0 a favor del Sporting Atlético. El Vetusta no había entrado al partido y se encontró con un doloroso gol en contra a las primeras de cambio, lo cual no impidió que los visitantes se hiciesen con el control del choque, consiguiendo el empate tras un balón en profundidad de Marcos Lopes por banda para Joaquín Delgado.

La pizarra entraría en juego para el Sporting Atlético. El filial rojiblanco sacó en corto para que terminase colgando Carlos Hernández el balón al segundo palo, donde apareció Manu Rodríguez para que remachase Tomás Fuentes en un tanto muy celebrado por los locales. La alegría le duró poco al Sporting Atlético. Un balón para Joaquín Delgado hizo que el atacante azul sacara un centro medido al segundo palo donde Dieguito, libre de marca tras un fallo garrafal de Mbemba que no le vio llegar por detrás, hizo que el extremo azul empujase el balón al fondo de la red para subir el 2-2 al marcador.

Tras un arranque arrollador con dos goles para cada equipo, se calmó el encuentro con el control del esférico por parte de los visitantes hasta que a siete minutos del descanso apareció un nuevo centro de Carlos Hernández a la cabeza de Amadou, que cabeceó el balón al fondo de la red para romper la igualada en el marcador. El Vetusta, cerca estuvo de ser capaz de reponerse nuevamente, pero el linier señalaba fuera de juego en el gol anotado por Cheli. Sin tiempo para más, con un primer tiempo de hasta cinco goles, el Sporting Atlético acabó el primer acto con ventaja.

Sin movimientos en ninguno de los dos equipos tras el paso por vestuarios, el Vetusta necesitó tan solo cinco minutos para volver a poner el empate en el marcador, apareciendo el ex sportinguista Santi Miguelez, quien se fue de dos adversarios, se asoció con Joaquín Delgado para que se la devolviera en el área, hizo un buen giro y, con Elmo vencido al lado contrario, mandó a el balón al fondo de la red. El paso de los minutos hizo que las ocasiones fuesen brillando por su ausencia, no siendo hasta el último cuarto de hora, con la entrada en el filial rojiblanco de Loki, quien pasó a situarse en la zona de la media punta con libertad de movimientos, creando dudas en la defensa azul. El propio Loki sería el encargado de poner a prueba a Miguel Narváez con un potente zurdazo donde que el guardameta azul desviaba a saque de esquina. Sin tiempo para más, Sporting Atlético y Oviedo Vetusta se tenían que conformar con el empate, en el que los azules cortaron su racha de trece victorias consecutivas, pero manteniéndose en primera posición, y los rojiblancos pierden el tercer puesto en la clasificación.

Aitor Elena da la victoria al Cova ante el Praviano

Covadonga: Buru (2); David Ruiz (3), Aitor Elena (3), Madrigal (2), Pacoli (2); Mario López (2), Secades (3), Iván Elena (3); Nino (2), Mundaka (2) y Borja Alonso (2). Cambios: Vicente (1) por Mundaka, min. 63. Dani Palacio (1) por Nino, min. 72. Armada (s.c.) por Borja Alonso, min. 72. Pelayo Marqueta (s.c.) por Iván Elena, min. 89. Praviano: Ali (2); Checho (1), Santa (2), Gabancho (2), Pereira (1); Fer Villar (1), Dani Lara (1); Luis Nuño (1), Juan Menéndez (3), Mateo (1); y Guille Thompson (1). Cambios: Bertín (1) por Checho, min. 46. Oriol Ruiz (1) por Lara, min. 69. Cipleu (s.c.) por Mateo, min. 78. Carlos (s.c.) por Pereira, min. 89. El gol: 1-0, min. 40: Aitor Elena. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Expulsó a Gabancho por doble amarilla, en el min. 85. Amonestó a Iván Elena, David Ruiz y a César, técnico de porteros, y a Bertín. J. A. Á. Rabanal: unos 300 espectadores.

Un gol de Aitor Elena finalizando el primer tiempo dio los tres puntos al Covadonga ante un Praviano que no le perdió la cara al partido. Los de Oviedo siguen en la zona noble y el Praviano peleando por no pasar problemas en la de abajo. El duelo no fue de grandes ocasiones y se resolvió en un córner botado por Iván Elena que tocó de cabeza su hermano Aitor, el rechace le volvió a caer y lo convirtió en el único tanto del duelo.

El Avilés Stadium aprovecha otro mal final del Lenense

Lenense: Bussmann (1); Guille Vaamonde (2), Laíne (2), Carlos Figar (3), Puyi (3), Álex Abril (2), Pablo Sánchez (2), Lucas Rodríguez (2), Jandro (2), Antón Antuña (2) y Pablo Coutado (3). Cambios: Diego García (1) por Antón Antuña, min. 46. Tomás Esteban (1) por Álex Abril, min. 64. Albert (1) por Jandro, min. 75. Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Chechu Fernández (3), Pablo Bango (2), Néstor (2), Pablo Menéndez (2), Borja López (2), Óscar Arruñada (3), Óscar (2), Jandro Fernández (2), Noya (2) y Bryan (2). Cambios: Barra (1) por Noya, min. 66. Nelson Cáceres (1) por Borja López, min. 68. Nahuel (1) por Óscar, min. 68. Manu Rojo (1) por Chechu Fernández, min. 78. Omar Barro (1) por Jandro Fernández, min. 78. Goles: 0-1, min. 32: Chechu Fernández. 1-1, min. 63: Coutado. 1-2, min. 92: Arruñada. Árbitro: González González (Nalón). Amonestó al visitante Jandro Fernández. Finstral-El Sotón: unas 200 personas.

Los dos equipos comenzaron bien pero los visitantes se adelantaron al acertar el defensa Chechu Fernández en una incorporación al ataque. En la segunda parte salió mejor el Lenense y Coutado puso, con justicia, el empate. El Lenense llevó el peso del partido ante un Stadium al que valía el empate. Pero, como en las dos últimas jornadas, al Lenense le sobró el descuento, cuando Arruñada dio el triunfo al Stadium de cabeza.

Victoria para la tranquilidad del Colunga

Colunga: Pablo (2); Abel (2), Mauro (2), Víctor (2), Keko (2), Meana (3), Robert (3), Álvaro (2), Barcia (2), Corgo (2) y Ferrari (3). Cambios: Rodri (2) por Keko, min. 34. Kelvin (2) por Meana, min. 55. David Moreno (2) por Barcia, min. 72. TSK Roces: Miguel (2); Eduardo (2), Daniel (2), Pablo (2), Mauro Suárez (2), César (2), Álex (2), Espina (2), Blanco (2), Antonio (2) y Cristian (2). Cambios: Acerete (2) por Daniel, min. 46. Santiago (2) por Espina, min. 46. Abraham (2) por Mauro, min. 64. Menéndez (2) por Antonio, min. 64. Goles: 1-0, min. 18: Meana. 2-0, min. 27: Ferrari. 3-0, min. 33: Mauro Suárez, en propia puerta. 3-1, min. 47: Acerete. 4-1, min. 79: Robert. 4-2, min. 80: Acerete. Árbitro: González Cueto (Nalón). Amonestó por parte visitante a Mauro Suárez y a Álex. Santianes: unos 100 espectadores.

El Colunga ganó un partido que se le puso de cara rápido, lo que dejó tocado al TSK Roces, que sigue sin ganar esta temporada. Animó el partido el gol de Acerete en la segunda parte, pero Robert volvió a sentenciar para un Colunga que gana tranquilidad en la clasificación.

Importante triunfo del Mosconia en el campo de L’Entregu

El equipo de Grado se lleva un triunfo vital en la lucha por la promoción de ascenso

L’Entregu: Ardura (2); Mikel Busto (2), Zapico (2), Cristian (3), Sandoval (2), Borja Prieto (2), Somiedo (2), Samu Montes (3), Maya (2), Gilberto (2) y Merayo (2). Cambios: Steven (2) por Gilberto, min. 46. Jorcho (2) por Maya, min. 62. Berto Arias (2) por Samu Montes, min. 80. Mini (2) por Somiedo, min. 80. Quintín (2) por Merayo, min. 80. Mosconia: Davo (3); Berto (2), Gonzalo (2), Luisen (2), Jandrín (2), Carlos Cid (3), Pablo Espina (3), Mikel (2), Ndi (2), Dani González (3) y Pereke (2). Cambios: Pablo (2) por Gonzalo, min. 64. Cristian Muñiz (2) por Luisen, min. 73. Alexis (2) por Ndi, min. 73. Nacho (2) por Carlos Cid, min. 82. Pau Esteban (2) por Jandrín, min. 82. El gol: 0-1, min. 36: Carlos Cid, de penalti. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Expulsó al entrenador local Lucho Valera en el minuto 36. Amonestó por parte local a Merayo, y por parte visitante a Carlos Cid, Davo, Pablo Espina y a Cristian Muñiz. Nuevo Nalón: unos 350 espectadores, con presencia de aficionados del conjunto visitante.

El Mosconia sigue en racha y sumó a domicilio, en el Nuevo Nalón, una victoria de enorme importancia en su pelea por acabar la temporada en puestos de promoción de ascenso. Los de Grado encadenan seis victorias consecutivas, se han consolidado en la quinta plaza y ahora sacan cuatro puntos al sexto, que es el Lealtad. L’Entregu, por su parte, se aleja a seis puntos del Mosconia, por lo que da un paso atrás en esa pelea por acabar entre los cinco primeros. El partido comenzó con pocas ocasiones de gol y con un evidente respeto entre los dos equipos, sabedores de lo mucho que había en juego y de la importancia del duelo en esa pelea por meterse en puestos de promoción de ascenso. La primera mitad tuvo pocos acercamientos al área rival. Tan solo se puede resaltar uno de Somiedo para el conjunto local y un mano a mano de Dani González para los de Grado. Los dos disparos se fueron desviados por poco. En el minuto 36 tuvo lugar la jugada clave del encuentro. Un penalti cometido por el defensa Merayo sobre el delantero Ndi que se encargó de transformar Carlos Cid. El resto de la primera parte transcurrió sin más incidencias, con el equipo de Grado venido arriba después de haber logrado su objetivo de adelantarse. En la segunda parte cambió el partido, que fue de claro dominio de L’Entregu, gozando Samu Montes y Borja Prieto de las mejores ocasiones de gol, pero topándose en todas las ocasiones con un gran Davo. Pudo el Mosconia cerrar el encuentro en dos contragolpes, pero no estuvo acertado en los metros finales. Los rojiblancos lo intentaron hasta el final, pero sin fortuna.

Tablas y emoción en un duelo clave en la zona baja de la tabla

San Martín: Guille (1), Sergio (2), Marco (1), Revuelta (1), Jota (1), Vega (1), Baragaño (1), Cristian (2), Diforcos (1), Charly (1), Filip (1). Cambios: Mateo (1) por Marco, min. 65. Jairo (1) por Baragaño, min. 65. Mario (1) por Cristian, min. 65. Manu (1) por Revuelta, min.77. Tomé (s.c.) por Biforcos, min.80. Urraca: Nacho (1), Pablo Flores (s.c.), Hugo (2), Iyán (2), Gonzalo (1), Traoré (1), Pelayo (1), Raúl (2), Ousmane (1), Pablo Prieto (1), Noé (1). Cambios: Álvaro (2) por Pablo Flores, min. 10. Rubio (1) por Pablo Prieto, min. 70. Chery (s.c.) por Hugo, min. 85. Arturo (s.c.) por Iyán, min. 85. Cristofer (s.c.) por Ousmane, min. 85. Goles: 0-1, min. 11: Charly en propia puerta. 1-1, min. 20: Sergio. 1-2, min. 63: Hugo. 2-2, min. 90: Jairo, de penalti. Árbitro: Menéndez Riestra (delegación de Gijón). Amarillas al local Vega, y a los visitantes Pablo prieto y Álvaro. El Florán: unos 150 espectadores.

Empate entre dos equipos que pelean por escapar de abajo. El Urraca se adelantó con un gol en propia de Charly y respondió el San Martín por medio de Sergio. En la segunda mitad siguió la emoción de un duelo que acabó en tablas.

El Caudal de Claudio no para

Un doblete del delantero sirve al conjunto mierense para tumbar al Tuilla, mantener la segunda plaza y recortar dos puntos con el líder Vetusta

Caudal: Jara (1); Fran_Gayol (1), Alburquerque (2), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (1), Agus Porto (1), Nacho Velardi (1), Nico Arce (1), Martín_Pérez (2) y Claudio Medina (3). Cambios: Montequín (1) por Kike Fanjul, min. 46. Isaac Sánchez (1) por Nico Arce, min. 63. Dani González (1) por Nacho Velardi, min. 74. Manu_Casariego (s.c.) por Gayol, min. 89. Izan (s.c.) por Martín Pérez, min. 89. Tuilla: Guillermo_(1); Jorge Argüelles (1), Milu (2), Pedro Martínez (2), Sergio Gutiérrez (1), Sergio Flórez (1), Mario Álvarez (2), Galo_(2), Sergio González (2), Thioub (1) y Menegus (1). Cambios: Nelson_Cano (1) por Mario Álvarez, min. 55. Imad (1) por Menegus, min. 55. Ángel Cuesta (1) por Thioub, min. 74. Diego González (s.c.) por Sergio Gutiérrez, min. 81. Goles: 1-0, min. 54:_Claudio Medina, de penalti. 2-0, min. 65:_Claudio Medina. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Expulsó al local Alburquerque, en el min. 92. Amarillas a los visitantes Flórez, Menegus y Cano. Hermanos Antuña: unas 300 personas.

El Caudal superó con solvencia al Tuilla, se consolida en la segunda posición y se acerca un poco al líder, el intratable Vetusta, que empató en el campo del Sporting Atlético y corta su racha de trece victorias consecutivas. La distancia es aún muy grande, de ocho puntos, pero el equipo mierense, que está haciendo una grandísima temporada, está al acecho ante cualquier posible despiste del filial azul. El primer tiempo fue de dominio caudalista ante un Tuilla que apenas lograba llegar con peligro al área rival, pero los delanteros locales no parecían tener su día para aprovechar ese dominio. De hecho, Nico Arce falló dos ocasiones claras, así como Nacho Velardi y Claudio Medina. El Tuilla, salvo un disparo alto en el minuto 45 del delantero Thioub, apenas dispuso de ocasiones. El Caudal se dejó los goles para la segunda parte, en la que apareció el máximo goleador de la categoría, Claudio Medina, para resolver el partido a favor del Caudal. El equipo mierense, a pesar de jugar con un marcador corto, nunca vio peligrar el resultado por su superioridad ante un Tuilla bien posicionado tácticamente, pero con poca mordiente en ataque. El primer tanto llegó en un penalti que cometió el Tuilla sobre Montequín. Lo lanzó Claudio Medina por el centro y batió a Guillermo. Sentenció el delantero del Caudal, demostrando su calidad, en una acción en la que se marchó de dos contrarios, buscando su pierna buena y lanzado un tiro cruzado ante el que nada pudo hacer el meta del equipo visitante. El Tuilla tuvo una ocasión ya cuando el partido agonizaba en un remate de cabeza de Pedro Martínez que se estrelló en el palo.

Adri mantiene viva la lucha del Lealtad

Ceares: Javi Benítez (3); Enol (3), Pablo Rodríguez (2), Xurde (2), Pelayo Muñiz (2), Adri (2), Mateo González (2), Blin (1), Mateo Nistal (2), Ferreiro (2) y Erasmo (2). Cambios: Fernán (1) por Blin, min. 75. Samu (1) por Mateo González, min. 75. Rodrigo (s.c.) por Mateo Nistal, min. 88. Feito (s.c.) por Ferreiro, min. 88. Lealtad: Junquera (2); Pedro Bayón (2), Omar (1), Mateo (2), Marcos (1), Jaime Felgueroso (1), Álvaro Viña (2), Saha (2), Pesquera (1), Samu (1) y Fofana (1). Cambios: Adri (2) por Fofana, min. 62. Óscar Molina (1) por Álvaro Viña, min. 75. Cisse (1) por Jaime Felgueroso, min. 85. El gol: 0-1, min. 83: Adri. Árbitro: Collado Fernández (Mieres). Amonestó al local Xurde, y a los visitantes Mateo y Marcos. La Cruz: 450 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Lavandeira, el socio número 3 del club gijonés.

Un gol de Adri en la recta final del encuentro da la victoria al Lealtad frente a un buen Ceares. Triunfo clave en la pelea del Lealtad por entrar en promoción de ascenso. n

