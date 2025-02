Aston Martin ya enseña el coche de Fernando Alonso para la nueva temporada de Fórmula 1

Falta menos de un mes para que arranque la nueva temporada de la Fórmula 1 en Australia y los equipos ya empiezan a mostrar sus cartas. El último en hacerlo ha sido Aston Martin, el equipo en el que compite el piloto asturiano Fernando Alonso.

En sus redes sociales, el equipo británico ha mostrado varias fotografías y vídeos en las que puede verse el monplaza con el que competirá del asturiano y su nuevo casco. Aston Martin ha anticipado parte del aspecto de su nuevo AMR24 que se presentará hoy (sólo decoración y partocinadores), aunque para ver el definitivo hay que esperar hasta el domingo 23 de febrero.

La escudería de Silverstone ha anunciado un nuevo acuerdo de patrocinio con Ma'aden, también conocida como Saudi Arabian Mining Co., la principal empresa minera de Arabia Saudita , propiedad en un 50% del gobierno de Riad. El valor de esta compañía es de 6.800 millones de euros y compartirá el espacio en el coche y en los cascos y ropa de los pilotos con Aramco, el gigante petrolero del mismo país.

Presentación oficial

La Fórmula 1 realiza este martes, a las 21.00 horas, un evento pionero en Londres de lanzamiento de temporada, con motivo del 75 aniversario de la competición, que contará con la presencia de todos los equipos, sus pilotos y jefes de equipo, y en el que se desvelarán las decoraciones de los monoplazas.

Por primera vez en la historia de la F1, toda la parrilla de 10 equipos --Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Kick Sauber, McLaren, Mercedes, RB, Red Bull y Williams-- y sus 20 pilotos y respectivos jefes de equipo se reúnen este martes en el recinto de la capital inglesa con los aficionados para dar la bienvenida a la nueva temporada, revelar sus diseños para 2025 y marcar el comienzo del año del 75 aniversario de la competición.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se mostró contento en declaraciones del pasado mes de noviembre porque "por primera vez" se reunirán en una presentación a las "20 superestrellas" de la F1, así como "algunos invitados muy especiales" para dar el "pistoletazo de salida oficial" a la nueva temporada y conmemorar el 75 aniversario del mundial.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que su organismo está "encantado de unirse" a los dueños del Mundial y a todos los equipos en la puesta en escena del evento inaugural de lanzamiento de la temporada de Fórmula 1. "La ocasión servirá también como preludio apropiado a la celebración del 75 aniversario del deporte a lo largo de la temporada 2025", indicó.

Algunos equipos, como Williams y McLaren, ya hicieron su presentación particular de cara al nuevo año, aunque con la imposibilidad de desvelar la 'livery' de su coche, y Ferrari realizará esa puesta de largo este miércoles en Maranello.

El evento pionero en la historia de esta disciplina contará con las actuaciones musicales del cantante estadounidense Kane Brown y de la icónica banda británica Take That, en el O2 Arena de Londres, a partir de las 21.00 hora peninsular española.

"Competir con unas armas un poco inferiores a los demás"

Fernando Alonso ha asegurado que adaptarse a competir "con unas armas un poco inferiores a los demás" ha sido "la historia" de su vida, además de afirmar que a pesar de tener ya 43 años le quedan "muchísimas cosas por aprender".

"Desde pequeño he tenido solamente un kart y, cuando empecé a conducir, un juego de neumáticos, y en Asturias llueve mucho. Cuando llovía, todos los niños ponían neumáticos de lluvia y yo corría con los de seco, porque no teníamos dinero para comprar unos de lluvia. Y eso se traslada hasta el día de hoy", señaló en una nueva entrega de 'DECODED', el programa de DAZN que analiza a los mejores deportistas del mundo.

Así, cree que en la Fórmula 1 actual también atraviesa la misma situación. "Aquí todos tenemos los recursos para neumáticos de lluvia, pero no tenemos ni los alerones que tiene Ferrari, ni los suelos que tiene McLaren, ni nada de eso. Ha sido un poco la historia de mi vida, competir con unas armas un poco inferiores a los demás y adaptarme a lo que podía", afirmó.

Durante el programa, el bicampeón del mundo resaltó la importancia de preservar la privacidad de su vida personal. "Todo el mundo me conoce como piloto de carreras y muy poca gente como Fernando y quiero que sea así, porque todos tenemos nuestra vida, nuestra intimidad, nuestros gustos, nuestro sentido del humor y es todo muy personal", indicó.

Sobre sus fortalezas en la pista, el piloto asturiano aseguró que son "las salidas, rendir bajo presión y sacar el máximo de cualquier coche, sea bueno o menos bueno", aunque cree que todavía puede crecer. "Aunque lleve casi 40 años detrás de un volante, me quedan muchísimas cosas por aprender", manifestó.

"Incluso ahora, después de veintipico años, si voy a un circuito de karts y me veo en la tabla de tiempos y estoy segundo a una décima o media décima del primero, tengo la misma rabia interior, la misma frustración, el mismo cabreo y puede que ni cene esa noche. No me gusta perder a nada y eso da igual que lo trabaje, siempre va a estar ahí", prosiguió.

Por último, Alonso desveló cómo se cuida para estar en forma. "Hago deporte, descanso bien y conozco mi cuerpo y lo que me pide. Intento cuidar la alimentación, pero no basándome en mis sensaciones, sino en lo estudiado con nutricionistas y la gente de mi equipo. Este año hicimos bastante hincapié en la alimentación siguiendo la parte vegetariana, o evitando tanta carne como comía en el pasado. Creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general y me siento más fuerte", finalizó.