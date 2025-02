Habla Claudio, emperador del gol en Asturias: su idilio con el Caudal y cómo ve su futuro

Claudio Medina, delantero del Caudal, vive una temporada espectacular. Con 18 goles en su cuenta, es el máximo artillero de la categoría y se afianza como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol asturiano. A sus 30 años, sigue demostrando que el instinto goleador no se pierde y que su sitio está en el área, donde cada balón que toca tiene serias posibilidades de acabar en la red.

Formado en la cantera del Sporting, donde llegó a despuntar con el filial, su trayectoria le ha llevado por distintos clubes como el Avilés antes de encontrar su sitio en el conjunto mierense. Este invierno tuvo ofertas para dar el salto a Segunda RFEF, pero decidió quedarse en el Caudal. "Al final, si eres delantero y haces goles, te llaman", admite Claudio, aunque para el factor personal, ahora, le pesa más que el deportivo. "Lo personal es muy importante para mí, y en el Caudal lo puedo compaginar muy bien. Si me fuese al sur, por ejemplo, se complicaría. No es como si tuviera 20 años, que tendría que mirar solo por lo deportivo. Al final, ya he hecho un recorrido y ahora prima más lo personal", confiesa el delantero.

Su temporada está siendo brillante, con seis dobletes en lo que va de curso y una regularidad goleadora que le ha convertido en el máximo anotador de la categoría. "Nunca se espera que todo vaya tan bien. Pero los otros años que estuve en Tercera sí que hice buenos números, y el equipo está respondiendo muy bien; eso hace que todos salgamos reforzados. Los delanteros, metiendo goles; y los defensas y el portero, no concediéndolos", asegura Medina.

Pese a sus cifras, Claudio no se decanta por alguna actuación en particular: "Al final lo importante quizás sea meter los primeros, que son los que dan holgura al partido y tranquilidad. He tenido suerte en muchas ocasiones de meter el primero o el decisivo, que son los importantes para ganar puntos". A pesar de la ventaja considerable sobre sus perseguidores, el oviedista Joaquín Delgado (13) y el sportinguista Amadou (12), el máximo goleador del Caudal no se obsesiona con la tabla de goleadores, aunque los conoce bien. "Son dos delanteros que marcan muchos goles. En equipos como el Sporting o el Oviedo, los goles están más repartidos entre varios jugadores, mientras que en el Caudal, junto con Sergio, tengo la responsabilidad de marcar. Es satisfactorio estar en lo más alto, pero, al final, el fútbol es un deporte colectivo y sin el trabajo de todo el equipo, nada de esto sería posible", asegura.

La competencia en la categoría es alta y el Caudal lucha por estar en lo más alto. "Veo al equipo bien, sobre todo contando que viene de años malos. Y esta temporada, a pesar de que no empezamos bien y de que el Oviedo no falla nunca, a ver qué pasa ahora hasta el final. Hay que estar inspirados y ver hasta dónde podemos llegar".

Su experiencia le ha llevado a enfrentarse a defensas duras, aunque hay rivales que siempre complican más los partidos. "Los duelos directos han sido bastante complicados, pero sí es verdad que contra el Sporting, el Oviedo y el Covadonga la defensa es mucho más difícil. Al final, la tabla está así por algo", explica.

Sobre su futuro, no cierra la puerta a intentar volver a un equipo de categoría profesional, aunque ahora mismo su prioridad es el Caudal, club con el que está en idilio. "He tenido oportunidades, pero decidí que no. Pero si es con el Caudal, bienvenido sea", sentencia el goleador.