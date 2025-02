"Me ha servido para quitarme una losa de encima". Osky es uno de los nombres propios en el Avilés. El ovetense anotó el primer tanto de los blanquiazules ante la Gimnástica de Torrelavega, pero, además, estrenó una posición "en la que no había jugado nunca". Javi Rozada apostó por juntar a tres centrocampistas en la sala de máquinas y, con las ausencias de Kevin Bautista y Edu Cortina, el en teoría lateral izquierdo tuvo que jugar con dentro, aprobando con muy buena nota el examen. "Gete me tuvo que echar una mano", confiesa el futbolista, que ahora solo piensa en el duelo de este domingo ante el Real Ávila, "un partido que tenemos marcado en el calendario".

Osky, el multiusos del Avilés: "Nunca había jugado de interior"

"Sabía que iba a entrar en el once, pero no me esperaba estar como volante", reconoce Osky. En su cabeza estaba jugar por delante de Viti, como extremo, pero el rol que tenía reservado Rozada era diferente. "A mí me gusta jugar por dentro, la verdad, pero es algo que nunca había hecho. El míster me dijo que tenía cualidades para jugar ahí y creo que todo salió bien", explica el ovetense, que reconoce que en fase defensiva tuvo algún que otro problema. "Menos mal que estaba Gete para echarme una mano. En esos momentos sí que noté que no estaba de jugar ahí", revela el jugador, que destaca la ayuda del centrocampista cántabro, el ancla del Avilés, para saber cómo posicionarse mejor. "En el Vetusta hubo alguna vez que actué como pivote, pero siempre partía como lateral. No estaba ahí en el inicio de la jugada", añade.

A pesar de su nuevo rol, consiguió anotar un gran gol desde fuera del área. "Llevaba tiempo queriendo meter uno", confiesa el futbolista, que señala que ese momento le ha servido "para quitarme una losa de encima". "No me estaban saliendo las cosas como me hubiese gustado. A principio de temporada tuve problemas en el pubis, no acabé de coger ritmo…", detalla. A ello se sumó que esta es su primera temporada en un equipo "de mayores", lo que ha alargado la adaptación. "Nunca había salido del Oviedo. Tenía cerca el fútbol profesional y salir de ahí es una dosis de realidad que cuesta asimilar", explica el ovetense, que ahora está en su mejor momento desde que aterrizó en el Suárez Puerta.

Su objetivo ahora es claro. Osky quiere mantener su estado de forma ante el Real Ávila el próximo domingo, "un partido que tenemos marcado en rojo". "Llevamos seis partidos sin perder, eso es verdad, pero cuatro son empates. Queremos abrir brecha con el play-off", indica el blanquiazul, que solo piensa en asaltar el Adolfo Suárez. "Queremos el tercer puesto y el Ávila es un rival directo por esa posición. Tenemos confianza en nosotros mismos y vamos a trabajar para hacerles daño", asegura. Ahora tocará esperar para ver si su nueva posición tiene continuidad o no.