El presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo: "Para que haya un Pelayo Sánchez tiene que haber un club que lo saque"

Manuel Prieto García (San Román de Candamo, 55 años) es el nuevo presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, cargo desde el que pretende, entre otras cosas, ayudar a las escuelas que sacan a nuevos valores para el futuro. Él, que ha sido presidente del Club Ciclista Santi Pérez, de Grado, sabe bien cómo es el trabajo desde la base y cuáles son sus necesidades.

¿Por qué decidió presentarse para presidir la Federación Asturiana de Ciclismo?

De mano, yo no contaba con presentarme, pero las escuelas de Asturias me eligieron para representarlas.

¿Cuáles son sus prioridades?

El deporte base, aumentar las carreras en Asturias y también dar un impulso al deporte femenino.

¿Qué es lo que se ha encontrado en el tiempo que lleva?

Me estoy encontrando a la gente ilusionada conmigo y eso me da miedo. Mi objetivo es mejorar lo que estaba bien y lo malo tratar de arreglarlo. Y hacer algunos cambios en la estructura. También quiero impulsar las redes sociales y mejorar la web. Me gustaría que la Federación sea una cosa de todos.

¿Cómo se consigue que haya más carreras y dar ese impulso a la base?

Hay que intentar trabajar para los clubes. No apoyar a un club y a otros no. Las carreras tienen dificultades, problemas de tráfico, sobre todo las de carretera, que tienes que solicitarlas con mucho tiempo. Es importante también ajustar el calendario con otras comunidades, sobre todo con Cantabria, coordinarse para que no se solapen.

Da la sensación de que el ciclismo asturiano vive un buen momento. ¿Está de acuerdo?

Es una comunidad uniprovincial y tenemos seis profesionales, pero no solo eso, masajistas, mecánicos, árbitros UCI, preparadores físicos... Tenemos una Vuelta profesional, una de las carreras más importantes de España para juveniles, como es la Vuelta a la Montaña Central; carreras de BTT, en trial hay un chaval que es el coordinador de la selección española... Es una región muy ciclista. También hay marchas cicloturistas importantes. Nos falta una Vuelta de categoría cadete.

También es una región que tiene una presencia importante todos los años en la Vuelta a España.

Viene todos los años y sus etapas son las más seguidas en televisión.

¿Vive el ciclismo asturiano una época dorada?

Sí. Este año, en el campeonato de España de ciclocross sacamos 14 medallas, siendo la comunidad que más consiguió. Sacamos medallas en las categorías más importantes.

Están los profesionales y lo que viene por detrás, con gente como Benjamín Noval sonando muy fuerte para el futuro.

Sí, Hugo de la Calle llegó ahora, Pelayo y Cortina en un World Tour, Samuel y Sinuhé que van a andar bien, Edu haciéndose un hueco ... Y por detrás en juveniles tenemos a Benjamín, pero no solo él, hay buenos cadetes, él es el que más está llamando la atención pero en cadetes vienen corredores muy buenos, una buena remesa. Nos falta tener alguna escuela más. No hay en el Oriente y en Occidente está la de Cangas de Narcea, pero faltaba alguna más. No es fácil.

¿Se valora el trabajo que se hace en las escuelas?

No se ve en la tele, pero yo es lo que más veo. Para que haya un Pelayo (Sánchez Mayo) tienen que haber un club que lo saque. Y una Vuelta a la Montaña Central, en la que el que acaba bien suele pasar a a profesionales.

¿Hay recursos para hacer más carreras?

Los recursos públicos son los que hay, pocos, los privados son más difíciles de conseguir. Pero yo llevo con una escuela mucho tiempo y me compensa. Sigues teniendo relación con los corredores cuando pasa el tiempo, te llaman cuando se casan o cuando tienen un hijo. Cuando ves a un chaval que tira para adelante es muy gratificante.

Están saliendo ciclistas en el pelotón masculino. ¿Cómo está el ciclismo femenino en Asturias?

Tenemos a Alicia González como profesional y un club de referencia en Viella. Lo que nos falta es ayudar en ese paso de las escuelas a cadetes y junior. Ahí es donde nos cuesta y ahí es donde queremos trabajar. Que haya más niñas en las escuelas y que no se pierdan cuando pasan a cadetes.

La Vuelta a Asturias cumple 100 años y tendrá un día más de competición, un total de cuatro. ¿Qué importancia le da?

Es muy importante, falta el empujón de la televisión, que sería algo fantástico. Para mí la Vuelta Ciclista a Asturias tiene que tener cuatro o cinco días.

