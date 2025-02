Así es Steven Verplancken, la nueva pieza del Alimerka en Primera FEB: "Pregunté por Oviedo y me dijeron ‘si no defiendes no vayas’"

Steven Verplancken, último fichaje del Alimerka Oviedo, ya ha encontrado una cosa en su nueva ciudad que había echado mucho de menos en Islandia, país en el que ha estado jugando hasta fichar por el OCB: el sol. Este anotador nacido en República Dominicana, de donde es su madre, y que tiene también la nacionalidad belga, país de su padre y donde vivió desde los nueve años, se ha tomado como un buen presagio esta primavera adelantada que le ha acompañado en su llegada a Asturias y en sus primeros entrenamientos en Pumarín.

"Está siendo fantástico, los chicos me recibieron muy bien, me enseñaron a moverme dentro y fuera del equipo, me gusta la ciudad, todo está cerca, he visto el sol...", explica el internacional con la República Dominicana. Advertido también de que en Asturias el sol puede desaparecer en cualquier momento, Verplancken lo acepta y se centra en lo que va a suceder dentro del parqué, así como en adaptarse lo más rápido posible a un equipo muy rodado, con muchos jugadores que llevan dos temporadas ya a las órdenes de Javi Rodríguez.

"He visto un equipo fuerte, con muy buena química, antes de venir vi algunos partidos para saber cómo estaban jugando y me di cuenta de que hay gente de mucha calidad, yo estoy aprendiendo y me tengo que ajustar y conocer el ‘play-book’ nuevo; ellos ya saben hacer las cosas sin pensar", explica sobre su trabajo más inmediato. Un trabajo que sabe que no será sencillo: "Me lo habían dicho y lo he comprobado, en España se juega el mejor baloncesto táctico y el más organizado". También sabe de la exigencia de su nuevo entrenador, Javi Rodríguez, del que también pidió referencias antes de venir: "Me fijé en que jugamos rapidísimo y cuando juegas rápido tienes más oportunidades".

Otra cosa que le ha quedado clara es que va a tener que aplicarse en defensa: "Había hablado con gente y me dijeron ‘si no defiendes no vengas’; sé que para llegar a los niveles que queremos alcanzar tengo que defender y que aquí si no defiendes no juegas".

El primer contacto de Steven Verplancken con el baloncesto tuvo lugar en el país de su padre, en Bélgica, y fue un flechazo: "El baloncesto me cayó bien, me encantaba". El nuevo jugador del OCB asegura ser una persona de esas a las que, cuando se le mete algo en la cabeza, no para hasta lograrlo. "Me busqué una beca para ir a una ‘high school’ (instituto) en Estados Unidos, mandé correos electrónicos, hice un vídeo por Facebook...", explica Verplancken. Insistió y lo consiguió. "Fue una situación fantástica, tuve un entrenador exigente y duro, una figura muy importante en mi vida", explica.

El siguiente objetivo era llegar a un equipo universitario de la primera división de la NCAA. "Al final no me llegaron ofertas de la primera categoría y fui a una de la segunda, allí el entrenador me dijo que sabía que yo era jugador de primera y que si hacía bien el trabajo me iba a ayudar a subir; me enfoqué en ser el más trabajador, que es la manera que tengo siempre de encontrar mi ventaja", explica sobre esos primeros pasos de su carrera. El final de ese camino fue su llegada a los Wildcats de Weber State (Utah). "Fue algo fantástico, me encanta Utah, me fue de maravilla y conocí a mucha gente", explica.

El paso a profesionales lo está dando ahora. Estuvo jugando en su país, con éxito, hasta el punto de ser convocado con la selección de la República Dominicana, con la que ha jugado dos partidos: "Fue una experiencia maravillosa, aprendí mucho de ‘Che’ García (seleccionador de la República Dominicana y que estuvo dirigiendo al Fuenlabrada en la ACB) del baloncesto europeo". Luego llegó Islandia y ahora el OCB, con el que ha firmado para esta temporada y una más. "Puedo sumar positividad, actitud liderazgo, soy un anotador, pero creo que soy completo y puedo defender", explica un jugador que demuestra del principio una enorme ambición: "Quiero ayudar al equipo a llegar al play-off".

Puntos en varios idiomas

Steven Verplancken (San Pedro de Macorís, República Dominicana, 2000), es hijo de un belga y una dominicana. A los 9 años se fue al país de su padre, donde comenzó con el baloncesto. A los 16 años le becaron en la High School Teays Valley, en Virginia Occidental (EE UU). Verplancken, un exterior de 1,92 que destaca por su facilidad para anotar, dio el paso al baloncesto universitario en Glenville State, de NCAA II, antes de pasar por los Southern Illinois Salukis y finalmente la Universidad Estatal de Weber, en Utah, en NCAA I. Jugó en su país, fue convocado por la selección dominicana, con la que jugó dos partidos, y llega a Oviedo procedente del Haukar Körfubolti, de la liga islandesa.

Suscríbete para seguir leyendo