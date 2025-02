La jornada para los equipos asturianos de Segunda Federación: "Este equipo va a jugar bastantes finales, pero esta no lo es", dice el técnico del Avilés

Al Marino le toca esta jornada abrir el fuego entre los equipos asturianos de Segunda Federación. El conjunto luanquín juega esta tarde (Abegondo, 18 horas) ante el filial del Deportivo, un Fabril al alza que acecha las posiciones de play-off y que viene de sacudir al Langreo en Ganzábal, donde ganó por 0-3.

El técnico marinista, Manel, se muestra ambicioso ante el choque: "Tenemos un reto clarísimo, ganar, no vamos a otra cosa. Tenemos que cambiar esa dinámica de que se nos compliquen los partidos fuera de casa. Hemos de ser serios defensivamente y en ataque estar acertados y no tener miedo de tener el balón".

El entrenador avilesino advierte de la peligrosidad del equipo coruñés. "Como todos los filiales, propone mucho con balón, te obliga muchas veces a jugar con un bloque más bajo del habitual. Cuentan con gente con mucha hambre y ganas de jugar en el fútbol profesional, alguno ya ha debutado con el primer equipo, y Manuel Pablo ha realizado un gran trabajo desde que se fue Gilsanz. Vamos a tener un partido bastante difícil", sentencia Manel.

Lucha por ser tercero

Mañana domingo será el turno del Avilés, que visita (Adolfo Suárez, 17 horas) a un Ávila que ocupa el tercer puesto, por el que suspiran los blanquiazules. Javi Rozada, que dará unos minutos al recuperado Álvaro Santamaría, asegura que "nos gustaría quedar terceros, pero no me lo tomo como una final, quiero que el equipo vaya creciendo y que llegue bien al final. No nos vamos a esconder, nos gustaría quedar terceros. Este equipo va a jugar bastantes finales, pero esta no lo es".

Rozada confirma que Edu Cortina está en la fase final de su recuperación, "estamos convencidos de que esta va ser la definitiva y va a llegar a lo bueno", y avisa de que "estando todos, somos una plantilla de nivel. Se trata de ganar y estar lo más arriba en la clasificación, tenemos cosas muy ambiciosas en mente".

El Langreo, a resarcirse

Más difícil aún lo tiene, en teoría, el Langreo, que recibe mañana (Ganzábal, 17 horas) al líder del grupo I de Segunda Federación, el Numancia. El entrenador de los langreanos, Pablo Acebal, ha pasado página tras el varapalo ante el Fabril (0-3) y confía en sacar algo positivo contra el conjunto soriano: "Espero un partido bastante similar al de la primera vuelta. Ellos tienen una idea muy clara de juego que no varían en exceso en función del contexto, hace cosas sencillas pero muy bien. En la ida competimos y tuvimos opciones de llevarnos los tres puntos".

El técnico gijonés saluda la incorporación a la plantilla del delantero Miguel Ángel Guerrero, aunque aún no lo tiene disponible: "necesitará un periodo de adaptación, pero esperamos que aporte gol y ese saber estar en determinados momentos".