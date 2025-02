Lucas Langarita, tras su experiencia con la selección española de baloncesto: "Fue un acierto fichar en Oviedo"

Lucas Langarita (Zaragoza, 2005), jugador del Alimerka Oviedo, no jugará hoy (17.00) el partido que va a disputar España contra Bélgica en León, pero sí que estará en la grada siguiendo a los compañeros con los que se ha estado entrenando durante una semana en su primera experiencia con la selección absoluta. Sergio Scariolo quiso incluirlo como invitado en una convocatoria en la que están muchos de los que fueron sus compañeros en las categorías inferiores de la selección. Una lista en la que también están los exjugadores del OCB Miquel Salvó y Josep Puerto.

Lucas Langarita durante el entrenamiento con la selección española / FEB /Alberto Nevado

LA NUEVA ESPAÑA estuvo en León ayer con el jugador zaragozano para recoger sus primeras impresiones después de estos días con la selección: "Ha ido muy bien, estoy muy contento, me estoy sintiendo muy a gusto, todos se están esforzando por acogernos bien a los más jóvenes". El escolta del OCB reconoce que fue seguido de cerca por el seleccionador nacional: "Estaba muy encima de mí, me he sentido como uno más".

A que se sintiera tan cómodo ha contribuido también el verse junto a los que han venido siendo sus

compañeros en las categorías inferiores de la selección española, como Jordi Rodríguez, Hugo González o Mario Saint-Supery: "Es algo que me hace estar orgulloso, ver que estamos llegando todos y que al final se está viendo el trabajo que hemos realizado desde que éramos pequeños", añade el jugador.

La convocatoria con España hace pensar que el cambio de un equipo de la ACB, el Zaragoza, club en el que se formó, a uno de Primera FEB, como el Alimerka Oviedo, está siendo muy positivo: "Estoy con más confianza que al inicio de la temporada y la verdad es que estoy muy a gusto. Irme a Oviedo fue un acierto total", asegura, convencido, un jugador que es también optimista con el devenir del equipo de Javi Rodríguez en lo que resta de curso en Primera FEB: "Hemos cogido ritmo, sabemos cómo jugar, la intensidad que tenemos que darle a los partidos y creo que vamos a hacerlo bien".

También Sergio Scariolo habló de Langarita, un jugador al que reconoció tenerle "un cariño especial": "Es un jugador de talento, con mucha capacidad de anotación y que por fin está teniendo minutos con continuidad, hemos hablado mucho en estos días y le he transmitido lo que creo que tiene que mejorar. Le tengo un cariño un poco especial por cuestiones incluso personales, familiares, lo conozco desde que era un niño pequeño y me gustaría verle triunfar", reconoció el seleccionador nacional.

Scariolo señaló además que le agradaría que Langarita sumara "a su capacidad de anotación una mejora defensiva, un crecimiento en la toma de decisiones, una mejora cada vez más consistente en el tiro de tres puntos, áreas desde luego fundamentales para un jugador en su posición". El italiano también alabó sus condiciones: "Es un jugador con físico, con muy buen manejo de balón, capacidad de atacar el aro y que tiene también ambición y capacidad de trabajo". Por todo ello, añadió Scariolo, "contamos con él en un futuro a medio y largo plazo".

A su vez, el seleccionador nacional bendijo la decisión de pasar del Zaragoza al Oviedo para tener más protagonismo: "A un jugador joven siempre le viene bien jugar, por supuesto que a cuanto más alto nivel mejor, pero es que además Primera FEB es una competición muy exigente, muy atractiva, muy competida este año, donde las posesiones no son fáciles nunca, ni en ataque ni en defensa, así que creo que es una experiencia muy buena la que está teniendo", concluyó Scariolo. n

