Los profesionales asturianos, en el grupo de cabeza: el gran momento por el que atraviesa el ciclismo en el Principado

Sinuhé Fernández (Brañes, Oviedo, 2003, Burgos Burpellet BH) y Pelayo Sánchez (Tellego, Ribera de Arriba, 2000, Movistar) fueron los primeros en llegar al Museo del Hórreo de Bueño, en Ribera de Arriba, lugar elegido para el encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA con seis de los siete ciclistas profesionales de la región. Todos ellos están iniciando la temporada de carretera. Tan solo falta Alicia González (Viella, Siero, 1995, Saint Michel-Preference Home-Auber93), que está en estos momentos en Granada, desde donde también quiso sumarse al resto para celebrar la buena salud por la que atraviesa el pelotón asturiano.

alicia gonzález, en granada. La sierense está preparando el calendario de clásicas en Granada tras fichar por el equipo francés Saint Michel-Preference Home-Auber93. | A. G.

Poco a poco, mientras Pelayo y Sinuhé comentan detalles de las últimas carreras, van llegando el resto: Iván García Cortina (Gijón, 1995, Movistar), Samuel Fernández (Pola de Siero, 2003, Caja Rural-Seguros RGA), Edu Pérez-Landaluce (Oviedo, 1998, IBB Spor) y el más joven de todos ellos, Hugo de la Calle (Castrillón, 2004, Burgos Burpellet BH), que se ha sumado este año al pelotón profesional y lo ha hecho a lo grande, siendo protagonista en la Challenge de Mallorca, donde peleó por la victoria en el Trofeo Serra de Tramuntana, en el que acabó en tercera posición.

Pelayo resume lo que está sucediendo con el ciclismo asturiano y lo gratificante que es para ellos coincidir como profesionales con los que fueron antes sus colegas en la cantera: "La familia va creciendo y esperamos que se vayan uniendo más ciclistas que vienen por abajo empujando muy fuerte. Es lo bonito, empezamos hace muchos años todos juntos de pequeños en las carreras de escuelas y ahora estamos aquí unos pocos, va quedando gente por el camino, pero lo bonito es eso, poder juntarse y seguir entrenando como de guajes".

El más veterano del pelotón masculino es Iván García Cortina, compañero de Pelayo Sánchez en el Movistar, equipo de World Tour, la máxima categoría en ciclismo, y que asegura estar encontrándose muy bien: "Estoy bastante bien, vengo de hacer muchos días de competición en esta primera parte y tengo ganas de que empiecen ya las clásicas. Este año voy a hacerlas prácticamente todas hasta París-Roubaix y con ganas de que salgan bien", señala.

Cortina está disfrutando de esta eclosión del ciclismo regional: "Se está viendo a gente como Pelayo, a Hugo que empezó el año yendo muy rápido, pero no solo ellos; Iván Romeo, que se ha formado en el MMR de aquí de Asturias; o a Benja (Noval), que lo que está haciendo en ciclocross es algo histórico y que seguramente no muchos habrán conseguido". Al gijonés le hace especial ilusión porque, en sus inicios, el pelotón asturiano era mucho más reducido: "Yo fui un huérfano, digamos, los que eran mayores que yo tuvieron una época en la que estaban Samu (Sánchez), Chechu (Rubiera), Navarro, Benja (Noval), había muchos ciclistas; luego en la mía estaba prácticamente yo solo, coincidí un poco con Samu y con Dani Navarro, pero no éramos muchos y la verdad es que da gusto tener ahora un pelotón así en Asturias". Lo que aún no sabe es si estará en la Vuelta a Asturias, carrera para la que está de reserva.

Alicia González, con la que este periódico contactó por teléfono, nació el mismo año que Cortina y como a él le gustan las clásicas, sobre todo las de pavé: "En eso soy un poco como Cortina", reconoce. La de Viella (Siero) pasó a profesionales con Movistar, equipo en el que estuvo cinco temporada, el año pasado corrió en el Lifeplus Wahoo y este 2025 en el francés St Michel-Preference Home-Auber93, con el que debutó en el UAE Tour Women para después correr la Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Su calendario no incluye ni Giro ni Vuelta a España, pero tiene la esperanza de estar en el Tour.

En medio de este buen momento del ciclismo asturiano, Alicia reconoce que en el caso del pelotón femenino "igual en carretera la cosa no va tan bien". En cambio, en ciclocross, con su hermana Lucía, seis veces campeona de España, como referente el nivel sigue siendo muy alto. A pesa de todo, Alicia celebra que "hay muchas más niñas" en las escuelas y asegura que el reto está en "tener un calendario de carretera más amplio".

Uno de los líderes de esta generación es Pelayo Sánchez, que asombró a todo el mundo con su espectacular victoria de etapa en su primer Giro de Italia. El de Tellego, tras superar algunos problemas físicos, tiene ya marcado su calendario: "Comienzo en marzo con Strade Bianche y Tirreno-Adriático , dos carreras de mucho nivel, y a lo mejor esta semana voy a Francia para correr Drome y Ardeche, dos clásicas que me van bastante bien, para poner un poco las piernas a tono".

Un calendario que, de nuevo, será muy duro: "La idea es hacer otra vez dos grandes, Giro y Vuelta, a ver si podemos hacerlo con más garantías que año pasado y acabar bien la Vuelta a España". Y es que, igual que en el Giro las cosas le fueron de cara, en la Vuelta nada salió cómo esperaba: "El ciclismo es un poco como la vida, una montaña rusa, no nos sonrió la suerte, tampoco llegué en la mejor forma, quizás un poco fatigado física y mentalmente". Tampoco lo sabe con seguridad, pero su presencia en la Vuelta a Asturias es probable: "Habrá que ver cómo casa con los objetivos, pero puede ser una opción. Veremos".

El último en llegar, Hugo de la Calle, dice estar "súper contento de cómo están yendo las cosas, no nos imaginábamos estar donde pudimos estar". Todo ello no quita la dificultad de pasar a profesionales tras un 2024 en el que logró ser campeón de España sub-23 en ruta: "Se nota que hay dos o tres o cuatro pasos más de los que tenía antes en amateur". De la Calle se plantea su primer año "con calma": "Sigo teniendo 20 años, lo ideal es que este sea el primer año de muchos, entonces hay que ir con calma, paso a paso, haciendo las cosas lo mejor posible para cerrar el hueco que tenemos con los de arriba". Una de las cosas que tiene más claras es su presencia en la próxima edición de la Vuelta Asturias: "Eso no hace falta ni pedirlo, en el equipo se han portado muy bien y no es al 100%, pero al 99 estaré en la salida. Me hace mucha ilusión".

Sinuhé Fernández, otro que no negocia su presencia en la ronda asturiana, está terminando de curarse una gripe y ya piensa en sus próximos retos: "Sé que ahora hago O gran Camiño, luego sé que haré La Induráin y País Vasco, es hasta donde sé el calendario, y espero estar en Vuelta a Asturias, correr la de casa siempre ilusiona mucho". En cuanto a la actual generación de ciclistas, para él es una demostración de que "las cosas se van haciendo mejor, que vienen también desde juveniles con buena progresión, esperemos que siga creciendo el pelotón". Para ello, dice, "son importantes las escuelas, todos los clubes que hay en Asturias, nos faltaría un equipo sub-23, que es el paso justo antes de profesional".

Eduardo Pérez-Landaluce está también muy contento tras haber fichado por un equipo turco con el que hará un recorrido diferente. La pega es que en esta ocasión no podrá estar en la ronda asturiana. "Estoy aquí hasta finales de marzo, que marcho para Turquía a correr tres vueltas y dos carreras de un día". El ovetense celebra el buen momento por el que está pasando el ciclismo de la región: "Me acuerdo de la época de Santi Pérez, Samuel Sánchez, Benjamín Noval, Dani Navarro, Ricardo Valdés, esa debe ser junto a esta la mayor". Y, además, con ciclistas de un nivel muy alto: "Yo soy el que estoy en Continental, que es la categoría más baja de profesional, los demás están en ProTeams y World Tour, lo que habla del nivel del ciclismo asturiano, que es muy bueno".

Por último, Samuel Fernández, asegura estar esta temporada "en buena progresión" y reconoce que está con "ganas de seguir corriendo": "Voy a O gran Camiño la semana que viene y no sé más calendario", dice, haciendo una salvedad: "Ya lo saben desde que empecé en el equipo el año pasado que la fecha de la Vuelta a Asturias está reservada. Eso no se negocia".

En cuanto a la grupeta que han formado en Asturias, Samuel espera que aún crezca un poco más: "Estamos siete y tengo esperanzas de que vaya a más, para eso hace falta que se siga apoyando al ciclismo desde la base, que haya más carreras para los juveniles y los amateurs, que hay muy poco".

