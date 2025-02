Rozada, tras el empate del Avilés en Ávile: "El empate refleja lo sucedido, no creo que nos hayan sometido"

El punto en el campo Adolfo Suárez le supo muy bien al entrenador del Avilés, Javi Rozada, que insta a su equipo a hacerse fuerte en casa para afianzar su posición en los puestos que dan derecho a jugar por el ascenso a Primera Federación. El técnico blanquiazul opina que el empate hace justicia a lo visto en el terreno de juego y que hubo fases para los dos equipos.

"No creo que el Ávila nos haya sometido, el empate refleja lo que ha sucedido en el partido, con varios tramos para los dos equipos en un partido igualado", comentó Rozada, que subrayó el valor de empatar en un campo difícil ante un rival con una gran trayectoria en lo que va de temporada: "El Real Ávila es un equipo reconocible en casa, donde ha ganado los partidos con justicia, ha eliminado al Oviedo en la Copa, ha ganado 2-1 al Valladolid...", recordó Rozada para dar mérito a su equipo.

Rozada asegura no estar preocupado por la falta de triunfos, y prefiere pensar que su Avilés es el único equipo del grupo que no ha perdido este año. "Seguimos en la pelea y vamos a intentar hacer bueno este punto el domingo contra el Real Valladolid B. Queríamos meter al Ávila en la pelea por los puestos de playoff. No me preocupa no ganar fuera de casa. En esta categoría hay que hacer buenos los empates como visitantes ganando en casa. No es fácil ganar fuera", dijo el entrenador ovetense, al que no preocupa la clasificación: "Estamos a la búsqueda de clasificarnos para el playoff, el factor campo no nos interesa de momento".