El héroe del triunfo del Covadonga en Grado: "Le pregunté al árbitro y me dijo que quedaban diez segundos"

El Covadonga sigue resistiendo. El conjunto ovetense continúa en los puestos de promoción de ascenso a Segunda Federación, que este año están más caros que nunca en el grupo asturiano de Tercera Federación. Los del Rabanal fueron dominadores en el inicio de la competición, pero la espectacular trayectoria del Vetusta les ha dejado, como a casi todos los demás, con pocas opciones de luchar por el primer puesto, el que otorga el ascenso de forma directa.

El equipo carbayón tenía el domingo una visita muy complicada. El equipo que entrena David González visitaba el Marqués de la Vega de Anzo, el campo del Mosconia. El conjunto de Grado, con un proyecto muy ambicioso, había ganado los seis partidos anteriores a ese duelo clave por la zona alta de la tabla. Por lo tanto, si el equipo de Oviedo ganaba en Grado, como al final sucedió, daba un paso enorme hacia el play-off de ascenso, pero si perdía permitía al Mosconia aspirar a algo más que al quinto puesto. Todo apuntaba a que el conjunto moscón se iba a llevar el gato al agua, pero el cuadro ovetense empató en el minuto 89 y se llevó la victoria en el tiempo de descuento.

Dani Palacio, autor del gol de la victoria, reconoce que fue "una locura" en "un partido señalado": "Le pregunté al árbitro justo antes del gol y me dijo que quedaban diez segundos, fue increíble", añade el extremo izquierdo gijonés. El futbolista se ha sumado esta temporada al conjunto carbayón tras un primer año de sénior en el Barcia. "Empecé a los 9 años en La Braña, luego fui al alevín del Roces y mi segundo año de cadete fiché por el Oviedo. El último año de juvenil jugué en el Avilés, compatibilizando con el primer equipo", explica el jugador sobre su trayectoria.

En el Covadonga se ha encontrado con "un vestuario espectacular": "Yo creo que el llevarnos tan bien es la clave de que estemos donde estamos", añade. Otra de las claves es, para el gijonés, "que es un equipo con gente joven que se mezcla con jugadores que tienen experiencia en Segunda Federación". Y es que, resume Palacio, "somos como una familia".

El atacante, que asegura ser un jugador "con velocidad y desborde", también se está encontrando a gusto a las órdenes de David González, un técnico igualmente muy joven que trata de devolver al club ovetense a Segunda Federación: "Hablo mucho con él, está siempre pendiente de mí". La trayectoria a lo largo de la temporada ha tenido sus altibajos en cuanto a minutos de juego, pero con el paso de las jornadas la cosa ha ido mejorando: "Empecé entrando al final, luego he estado alternando titularidades y suplencias, pero cuando entro al campo me siento importante".

Su principal virtud no está en marcar goles, algo que tratan de cambiar esta temporada en el Covadonga: "Soy más de generar que de hacer goles, pero estamos trabajando para cambiar eso", explica. Una prueba de ese trabajo se vio en una remontada inesperada en un campo tan complicado como el de Grado: "No somos un equipo de remontar, el otro día el resultado no era justo, logramos empatar en el 89 y el gol del final hizo justicia". Un gol que además llegó de una manera poco habitual en él: "Fue un centro espectacular de Armada, que peiné de cabeza y yo no suelo rematar mucho de cabeza".

