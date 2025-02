Ariana Sánchez, la mejor jugadora del mundo: "Queremos seguir con esa dinámica para llevarnos el título en Gijón"

Ariana Sánchez es hoy por hoy la mejor jugadora del mundo en pádel. Junto a su inseparable compañera Paula Josemaría, domina el circuito con un juego brillante y una mentalidad ganadora. Tras conquistar el primer torneo del año en Riad, llega a Gijón con la ambición de sumar un nuevo campeonato. "Queremos seguir con esa dinámica para llevarnos el título aquí", comenta la jugadora. Hoy la pareja jugará su primer partido en este circuito, será contra Marina Guinart y Victoria Iglesias.

Ariana Sánchez, durante el Premier Padel de Dubái.

Para Sánchez, "jugar en Gijón es un placer, el norte de España me encanta y me hacía mucha ilusión que la ciudad acogiera un torneo de pádel de primer nivel". Más allá de la competición, Ariana asegura: "intentaré aprovechar un día para hacer turismo, probar el cachopo, que no me puedo ir sin haberlo comido, e ir a la playa, que me encanta".

La campeona confiesa que "el torneo se presenta como un desafío importante. El cuadro femenino es de máxima exigencia y están presentes todas las grandes parejas del circuito". Después de la victoria en Riad, Sánchez y Josemaría quieren mantener la buena racha y repetir triunfo en Gijón. Sabe que "cada partido será complicado, pero confío en el trabajo realizado y en la dinámica positiva con la que llegamos", comenta la jugadora.

El evento, sin embargo, se disputa en un contexto inusual debido a las ausencias de las figuras del cuadro masculino, que ha decidido boicotear la competición. Para Sánchez, esta situación "es triste, sobre todo porque perjudica la imagen del pádel. Creo que el compromiso con el circuito, los promotores, los aficionados y la propia ciudad es fundamental y que las decisiones deben tomarse con diálogo", afirma Sánchez. Aunque la ausencia de los jugadores hace que el torneo sea diferente, asegura que "las jugadoras estamos con ganas de hacer disfrutar a la afición". A pesar de lo negativo de la situación, la jugadora también quiso destacar que, "aunque sea por este motivo, la ausencia del circuito masculino ha brindado mayor visibilidad al deporte femenino".

En cuanto al futuro del pádel, Sánchez sueña con verlo convertido en un deporte olímpico. Sin embargo, advierte que "situaciones como el boicot no ayudan a ese objetivo, ya que el deporte necesita proyectar una imagen de unidad y crecimiento en lugar de conflictos internos". Para ella, el pádel "es el deporte que más está creciendo en el mundo y es importante que todos rememos en la misma dirección"

Más allá de su éxito en las pistas, Ariana Sánchez también se ha involucrado en la innovación tecnológica aplicada al deporte. Es socia fundadora de Aiball, una empresa de inteligencia artificial que analiza estadísticas y movimientos en pádel a través de cámaras instaladas en las pistas. Gracias a este sistema, es posible estudiar golpes, aciertos, errores y lateralidad, generando informes detallados sobre el rendimiento de los jugadores. Con esta iniciativa, demuestra que su visión del pádel va más allá de la competición.

Con una carrera imparable, una ambición intacta y una apuesta clara por el crecimiento del pádel, Ariana Sánchez llega a Gijón con el objetivo de seguir haciendo historia.

Suscríbete para seguir leyendo