"Este domingo es especial, es uno de esos partidos que siempre te presta jugar". Dennis Díaz y Keko Hevia ya están preparado para un encuentro que a ellos les remueve por dentro. No es para menos. Miramar acoge el domingo a las 17.00 horas un vibrante Marino-Langreo con ambos equipos peleando por meterse en play-off. Además de la importancia de hacerse con los tres puntos, ambos futbolistas tienen el duelo marcado en rojo. El guardameta del Marino defendió dos años la camiseta azulgrana, donde le ayudaron tras salir del San Sebastián de los Reyes. El central langreano, por su parte, es de Antromero (Gozón), donde reside en la actualidad. Ambos coinciden en lo mismo: "Miramar y el estado del césped van a ser la clave".

Marino y Langreo, ante un derbi para mirar hacia arriba

"Toda la plantilla tiene muchas ganas de que llegue el derbi, siempre es un partido guapo", reconoce Dennis, que confiesa que el Langreo es "un equipo al que le tengo mucho cariño". "Me ayudaron mucho. Cuando salí de Madrid me abrieron las puertas y luego fue cuando fiché por ellos. Deportivamente no jugué mucho, pero la gente del Langreo es muy buena", destaca.

Allí le tocó compartir portería con Adrián Torre, capitán langreano, con el que fue rotando en la primera campaña. En ese primer año, además, el portero protagonizó uno de los momentos que más recuerda. "Fue el año que le paré un penalti a Rodrygo, el del Madrid, en un empate contra en Ganzábal contra el Castilla", recuerda. Con el que también coincidió, aunque esta vez en el Sporting, fue con Miguel Ángel Guerrero, último fichaje de los de Pablo Acebal. "Me alegro mucho por él, porque vuelva a disfrutar del fútbol. Le conozco bastante, le tenemos que tener cierto respeto, es un jugador top y encima va a venir motivado", señala.

El Marino está consiguiendo que Miramar sea un fortín. Lleva ocho encuentros sin perder como locales y confía en mantener la racha ante el Langreo. "Estamos muy fuertes en casa, serios en defensa. Ahora tenemos dos partidos por delante en los que queremos dar un paso adelante", apunta. El objetivo es claro, seguir con esta buena dinámica. "El estado del césped puede ser la clave", subraya.

Ayer pasó por Miramar Keko Hevia. Aprovechando una visita, quiso conocer de primera mano el estado del césped gozoniego, donde nunca ha jugado a pesar de nacer a pocos kilómetros del estadio. "Estuve en el Marino en fútbol sala, pero nunca en campo", comenta. "Va a ser un partido bastante igualado, de los que se deciden por detalles o pequeños errores", analiza el central, que desea que "ojalá esos detalles caigan para nuestro lado".

El partido para Hevia es especial, ya que toda su familia y amigos estarán en la grada. Eso sí, apoyándole. "Siempre van con el equipo que esté yo, con eso no hay dudas", bromea. El gozoniego espera que su Langreo consiga arrancar una buena dinámica tras un meritorio empate ante el Numancia. "Somos capaces de ganar a cualquiera y queremos demostrarlo en Luanco", afirma el central, que solo tiene elogios para el citado Guerrero. "Para nosotros es un orgullo tenerlo con nosotros, es un jugador de los que has visto toda la vida, de otra categoría. Está muy involucrado", reconoce.

Llega el momento de hacer la porra. "Yo, antes de los partidos, siempre visualizo que voy a hacer un gol, aunque muchas veces no se cumpla", bromea Hevia, que confía en una victoria visitante. Dennis, como es lógico, barre para su casa. Ambos coinciden en el marcador, 2-0 u 0-2 dependiendo de los intereses de cada uno, y también destacan la importancia de una portería a cero. "Al final somos los que jugamos atrás y, aunque la defensa depende de todo el equipo, nosotros somos los más responsables", comparten. No queda nada para que Miramar vibre con uno de los partidos más especiales del fútbol asturiano. Langreo y Marino quieren tres puntos para seguir mirando hacia arriba.

Suscríbete para seguir leyendo