Premier Padel Gijón: Cabeza y García, primeros finalistas a la espera del desenlace del cuadro masculino y femenino

El Premier Padel de Gijón ha entrado en su fase decisiva con unas semifinales vibrantes. Desde las 10 de la mañana, la pista central ha sido testigo de los duelos que definirán a los finalistas del torneo. Por el momento, Francisco Cabeza y Diego García han sellado su pase a la gran final, mientras que aún queda por resolverse la otra pareja masculina y las dos finalistas del cuadro femenino.

El primer duelo de la jornada enfrentó a Marcos Aragón y Federico Dehnike contra Francisco Cabeza y Diego García, en un choque donde estos últimos demostraron solidez y control en los momentos clave. Con un doble 4-6 y un partido que se extendió durante una hora y ocho minutos, lograron un pase histórico a su primera final en el circuito.

F. Cabeza y D. García hoy durante su partido / Premier Padel

Finalizado el encuentro, García expresó su emoción por el logro alcanzado comentando que "se me viene a la cabeza felicidad. El trabajo tiene su recompensa. Pienso en mis padres, que siempre me han apoyado y han asumido esa parte económica que no es nada fácil".

Sobre el reto que afrontarán en la final y la dificultad del partido García reconoció "mañana es una final complicada, sea cual sea la pareja que gane, son parejas que juegan a un nivel muy alto y que están más arriba en el ranking", afirmó "independientemente del rival".

En cuanto a la evolución de la dupla, García se mostró satisfecho con su rendimiento, "al final llevamos varios torneos jugando juntos. Para mí, lo estamos haciendo bastante bien para los pocos partidos que llevamos".

Por su parte, Cabeza destacó el ambiente vivido en el Palacio de Deportes de Gijón, "estamos muy contentos de estar aquí jugando en este escenario. El público ha animado mucho; se nota que le gusta el pádel y lo disfruta". García también valoró la entrega de los aficionados asturianos aseguranto que "sí que esperábamos tener este volumen de gente en la grada".

Expectación máxima por las plazas restantes en la final

Con Cabeza y García ya instalados en la última ronda, aún queda por definirse la otra pareja finalista del cuadro masculino, así como las dos que lucharán por el título en el torneo femenino. En las próximas horas, Gijón conocerá a los protagonistas de la gran final de mañana.