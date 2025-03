2-0: El Avilés se apunta al Antroxu con una gran victoria ante el Valladolid B

Es el momento del Avilés. Así se vendió el partido y así se demostró en el campo. Los blanquiazules se han sumado a la fiesta del Antroxu con una solvente victoria ante el Valladolid B en la que firmaron una de las mejores primeras partes del curso y mostraron que son uno de los firmes candidatos al ascenso. Serios en la medular, frescos en ataque y seguros en defensa, los de Javi Rozada no dieron opción a un Valladolid B que pecó de juventud. Había cierto nerviosismo con todos los empates que estaban cosechandos los avilesinos y que mejor que, para ahuyentar esas voces, firmar una victoria como esta.

Aunque el duelo empezó con un pequeño susto para el Avilés, pronto los blanquiazules empezaron a tener el control del partido. Antes de llegar al minuto 5 Davo Fernández demostró que quería ser uno de los protagonistas del partido. El mierense, una de las novedades de Javi Rozada, fue una de las notas más positivas en la primera mitad. Salió con desparpajo, con chispa y con ganas de marcar la diferencia. Hoy fue uno de sus mejores encuentros en el Suárez Puerta.

Avilés 2 0 Valladolid B 1-0, min. 38: Javi Cueto. 2-0, min. 84: Natalio. Alineación Avilés Álvaro Fernández (2);

Callís (1), Babin (2), Josín (1), Viti (2);

Mecerreyes (1), Gete (3), Kevin Bautista (3);

Isi Ros (2), Javi Cueto (3), Davo Fernández (2) CAMBIOS Nico Fernández (1) por Davo Fernández, min. 59. Soler (1) por Callís, min. 67. Natalio (2) por Isi Ros, min. 80. Osky (1) por Kevin Bautista, min. 80. Santamaría (1) por Javi Cueto, min. 80. Alineación Valladolid B Arnau (1);

Koke (1), Gabri (1), Arco (s. c.), Chasco (1);

Xavi Moreno (1), Alani (1), Maroto (0), Sesé (1);

Jorge Delgado (1), Arnu (1) CAMBIOS Aranda (1) por Arco, min. 7. Ivorra (1) por Arnu, min. 59. Verde () por Alani, min. 59. Alin (1) por Koke, min. 80. Neira (1) por Sesé, min. 80. Rubio Ortega (Comité Vasco). Amonestó a los locales Davo Fernández y Kevin Bautista y a los visitantes Verde. Expulsó a Maroto por doble tarjeta amarilla, min. 57. Suárez Puerta

La apuesta por el 4-3-3 de Rozada pone el foco en sus bandas, donde también Isi Ros estuvo bien, y en un centro del campo donde Kevin Bautista sigue siendo un mariscal. Cada vez que la pelota pasaba por sus botas, la jugada mejoraba. A veces abusa de los pases sin mirar, pero gran parte de las veces crea una ventaja para sus compañeros. El andaluz tuvo en sus botas una de las más claras de la primera parte, aunque hay que destacar la figura de Javi Cueto. El punta trazó un gran desmarque, bailando con la línea del fuera de juego, en el 17. El gijonés no fue egoísta y, viendo la entrada en carrera de Bautista, se la cedió para que el centrocampista lanzase un misil, aunque su disparó acabó provocando un saque de esquina.

La sensación era que el Avilés quería que hoy fuese su momento y lo demostraba sobre el campo. El dominio era total. El Valladolid B conseguía escaparse en algún momento, pero rápidamente Babin llegaba para apagar cualquier incendio. En el otro lado del campo, Isi Ros y Davo Fernández aprovechaban cada ocasión que tenían para atacar la zaga pucelana. Cueto volvió a salir a escena, esta vez aprovechando una gran jugada individual del extremo mierense, pero su disparo pegó en el palo.

Un delantero de área como Cueto puede perdonar una, pero a la segunda tiene que ver diana. Dicho y hecho. La defensa del Valladolid B no supo despejar un balón aéreo, dejando la pelota en los pies de Kevin Bautista. El andaluz condujo y, con un nuevo pase sin mirar, se la dió en carrera a Isi Ros. El murciano no pudo controlar como le gustase, pero tocó lo justo el esférico para cedérsela a Cueto, que esta vez no falló. El Avilés conseguía trasladar al marcador el buen nivel que estaba mostrando sobre el césped. La ventaja pudo ser mayor, pero la chilena que intentó Davo en los últimos compases no vió puerta

Otra de las figutas imprescindibles de este Avilés es Álvaro Fernández. Da igual que el partido esté de cara para los blanquiazules que no, el madrileño siempre aparece. El Valladolid B apretó nada más salir de los vestuarios, pero el cancerbero resolvió todas las acciones de peligro con una master class de reflejos.

Tras resistir los envites vallisoletanos, llegó la estocada para el equipo de Manuel Olivas. Maroto, capitán del Valladolid B, hizo una entrada a destiempo a Kevin Bautista cuando este se marchaba solo por una banda que obligó al colegiado a mostrarle la segunda tarjeta amarilla. A punto estuvo de ser mayor esa estocada, porque Javi Cueto entró al área como un avión para rematar el centro correspondiente a la falta y su larguero se marchó rozando el travesaño.

La segunda parte no tuvo las mimas buenas sensaciones que la primera, pero nada hizo peligrar el dominio de los de Javi Rozada. El Avilés incluso pudo hacer mayor su ventaja, para llegar más tranquilo al final del encuentro, pero ni Kevin Bautista ni Isi Ros acertaron en las que tuvieron. Javi Cueto también tuvo la suya, pero sin éxito. La mejor noticia de la segunda mitad fue el regreso de Soler, recuperado de su fractura craneal y que jugó con casco, y de Santamaría, dos piezas que apuntan a ser clave en este tramo de la temporada.

Rozada, para finalizar el partido, dió entrada a Natalio, uno de los protagonistas de un encuentro parecido a este hace dos temporadas, y el valenciano se encargó de recuperar ese espíritu. Su tanto, en el minuto 84, despertó el rugido del Suárez Puerta, al igual que en 2023. El capitán blanquiazul sigue incombustible.

Parece que empieza a llegar el momento del Avilés. Tras el Descenso de Galiana los blanquiazules montan su propia fiesta en el Suárez Puerta, firmando una de las mejores primeras partes del curso y logrando una victoria muy necesaria. Con ello siguen afianzándose en los puestos de play-off, aprovechando el tropiezo del Salamanca. Ahora toca pensar en el Compostela, próximo rival, y seguir mirando hacia arriba. Es el momento.