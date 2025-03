Las finales del mejor torneo del pádel mundial

El Premier Padel de Gijón vivió ayer una jornada vibrante con las semifinales del torneo, en la que se definieron las parejas que hoy pelearán por el título. Un Palacio de Deportes a rebosar, con 4.365 espectadores, fue el escenario de una batalla de primer nivel en la que los favoritos impusieron su jerarquía, aunque no sin dificultades.

Paula Josemaría, durante su partido de ayer.

La jornada comenzó con la primera semifinal masculina, en la que Miguel Aragón y Federico Dehnike se enfrentaron a Francisco Cabeza y Diego García. Con un doble 4–6 en un partido de 1 hora y 8 minutos, Cabeza y García se impusieron con autoridad. Para Diego García, llegar a la final fue la confirmación de años de esfuerzo. Por eso afirmó emocionado que "se me viene a la cabeza felicidad. El trabajo tiene su recompensa. Pienso en mis padres, que siempre me han apoyado y han asumido esa parte económica que no es nada fácil". Respecto al reto que les espera hoy, el joven destacó que "es una final complicada, sea cual sea la pareja rival".

En el cuadro femenino, la emoción estuvo a flor de piel cuando Gemma Triay y Delfi Brea, números 4 y 5 del mundo, vencieron a Marta Ortega y Sofía Araújo por 1–6 y 3–6 en 1 hora y 37 minutos, accediendo así a su primera final del año como pareja. Triay explicó que "teníamos bastante claro cómo queríamos jugar, nos sentimos muy bien desde el principio y todo el equipo transmitía tranquilidad". Delfi Brea, por su parte, resaltó el enfoque competitivo que caracteriza a la dupla, "intentamos hacer la mejor combinación para sacar a las parejas que están en la cima. No tenemos presión, es la exigencia que nos imponemos a nosotras mismas porque sabemos lo que podemos dar". La argentina también celebrará hoy su final número 25 en el circuito, un hito que dedicó a su madre al manifestar que "mi mamá se va a poner muy contenta porque es su número favorito".

La segunda semifinal femenina tuvo a las actuales número uno del mundo, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, imponiéndose sobre Alejandra Alonso y Andrea Ustero por 6–1 y 6–4 en 1 hora y 10 minutos. Sánchez valoró el encuentro al comentar que "el primer set fue casi perfecto y el segundo mucho más igualado, ya que las rivales habían subido de nivel; luchamos y sufrimos en un partido difícil, pero supimos sacarlo adelante". Paula Josemaría enfatizó el impacto que desean tener en el pádel femenino. "Nuestro objetivo es que muchas niñas se fijen en nosotras y, además, subir cada día el nivel del pádel femenino, que está en constante crecimiento. Ojalá vengan muchas más chicas como Alejandra y Andrea, porque tener competencia también te hace ser mejor, y eso es lo que quiero", zanjó la jugadora.

El cierre de la jornada llegó con la segunda semifinal masculina, un duelo de alta tensión entre Jaume Romera y Simone Cremona y la dupla conformada por Tolito Aguirre y Gonzalo Gabriel Alfonso. Tras 1 hora y 34 minutos de combate, Aguirre y Alfonso se impusieron por 4–6 y 6–7, asegurándose el último billete a la final masculina. Tolito Aguirre reconoció que el inicio fue complicado, explicando que "empecé un poco mal, pero me ayudó mi coach y mi compañero". La complicidad entre ambos se hizo patente al comentar su estilo de juego, Aguirre explicó que "somos rebeldes, nos cuesta hacer caso, somos distraídos… pero ganando o perdiendo seguimos siendo hermanos". Alfonso valoró el ambiente del torneo y la respuesta de la afición, afirmando que "la gente en Gijón está respondiendo muy bien y nos gusta jugar así". En un momento de humor, Aguirre agradeció el apoyo del público y comentó que disfrutó competir al lado de su compañero "porque tiene ‘highlights’", a lo que Alfonso replicó, entre risas, "ya que vos no".

La expectación crece ante las finales de hoy. La final femenina se jugará a las 12 de la mañana. En ella se medirá la calidad de las actuales número uno del mundo, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, frente a la combativa dupla Triay-Brea, que se han ganado su plaza tras una demostración de temple y eficacia. Ariana Sánchez, con la mirada puesta en el próximo reto, subrayó la importancia de estudiar a fondo a sus rivales y afirmó que "es una pareja nueva con la que no hemos jugado, la vamos a estudiar". En la final masculina, programada para las 4 de la tarde, la historia se escribe con tinta de superación y estrategia. Cabeza y García, que se impusieron con autoridad en su semifinal, buscarán aprovechar cada detalle y cada error del rival para consolidar su paso a la gloria. Por su parte, Aguirre y Alfonso llegan con la moral alta, conscientes de que la confianza y el trabajo en equipo serán decisivos para inclinar la balanza a su favor. El duelo promete ser un espectáculo vibrante, en el que la técnica y la táctica se combinarán con el corazón de quienes saben que cada punto es una victoria en la carrera por el título.