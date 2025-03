Javi Rozada, tras conseguir los tres puntos ante el Valladolid B: "Es una victoria de prestigio"

«Es una victoria de prestigio, por el nivel del rival y porque en la primera vuelta nos dieron un serio correctivo». Javi Rozada, entrenador del Avilés, destacó el juego de su equipo para hacerse con los tres puntos ante el Valladolid B, aunque criticó lo visto nada más salir a la segunda parte, cuando los suyos «jugaron con fuego».

Análisis del partido. “Es una victoria de prestigio, por el nivel del rival y porque en la primera vuelta nos dieron un serio correctivo. Hemos hecho un buen partido, estoy contento. Eso sí, creo que al descanso tendríamos que haber llevado una ventaja mayor. En la segunda mitad supimos gestionar la superioridad numérica. Ahora toca seguir”.

La mejor primera parte del año. “Creo que sí, tanto por la importancia del partido como por la entidad del rival. Siempre lo he dicho, tengo mucha confianza en este equipo, tenemos grandes jugadores y vamos a ir para arriba. Tiene mucho mérito que no nos hayamos caído en los momentos difíciles, ahora tenemos la responsabilidad de hacer más partidos como el de hoy”.

Las dudas en el inicio de la segunda mitad. “Fue muy malo. Mira que les dije que tenían que seguir siendo valientes, manteniendo alta la presión, algo que hoy tuvo mucho mérito por estar ante un filial con mucha calidad, pero salimos un poco desconectados. Estuvimos mal, pero apareció Álvaro Fernández con una mano impresionante y Babin. A partir de ahí fuimos creciendo hasta que ellos se quedaron con uno menos. Jugamos con fuego y nos pudieron empatar”.

Javi Cueto. “Tiene mucho mérito lo que está haciendo. Le ha dado la vuelta a una situación muy difícil. En la primera parte de la temporada no estuvo bien, él lo sabe, me conoce y sabe que yo estaba enfadado. Es un jugador por el que aposté mucho. Ha sabido esperar su momento y ahora nos está dando mucho. Eso sí, detrás suyo hay mucho nivel. Hoy ha salido Natalio y la primera que ha tenido la mandó a guardar. Santamaría también nos ha dado mucho a la hora de presionar. Tener buenos cambios y a los jugadores nos va a dar muchos buenos partidos”.

Undécima portería a cero. “Al principio conseguimos muchas, pero luego encadenamos varios partidos en los que encajamos gol. En esta segunda vuelta ha habido partidos en los que nos hicieron mucho daño, como el día del Llanera. Contra la Gimnástica tuvimos un error que nos condicionó, contra el Laredo igual… Tendríamos que tener más puntos. Las porterías a cero son buenas. Se destaca a Álvaro Fernández, a Josín y a Babín, pero también hay que hablar de Cueto, de Isi Ros, de Davo Fernández, de Kevin Bautista y de Mecerreyes. Los de arriba han apretado muy bien sin balón. Tenemos que seguir así e ir a Compostela a ganar y seguir con la racha”.

La gestión del lateral derecho, donde ahora tiene tres opciones. “Callís no tiene nada grave, tan solo unas molestias. El miércoles volverá a entrenar. El tema Palacín es complicado, hoy se ha quedado fuera de la convocatoria y tenemos dos laterales derechos más. Me tengo que sentar con él a hablar, pero esto es fútbol y hay que seguir. Debe seguir compitiendo. Puede jugar en otras posiciones, como de extremo. No nos esperábamos una recuperación de Solar tan rápida, nos habían dicho tres meses, pero la fractura craneal fue pequeña”.

Las cuentas de aquí a final de temporada. “No hago cuentas, solo me centro en ganar al Compostela y en que los jugadores lleguen bien al partido. No me centro en los puntos que tenemos que sacar”.