El optimismo, la clave en el regreso de una pieza clave para el Avilés: "Ahora solo podemos mirar para arriba"

"Siempre soy muy optimista. La gente pensaba que quizás iba a estar más tiempo fuera, pero yo sabía que, si hacía todo como me decían, podía volver antes". Si algo destaca de José Antonio Soler, más allá de su rendimiento sobre el césped con el Avilés, es la sonrisa y el buen rollo que transmite. Es positivo por naturaleza. Esa buena vibra la ha trasladado para recuperarse en tiempo récord de una fractura craneal que apuntaba a dejarle fuera tres meses. El domingo, un mes después de sufrir un duro golpe, volvió a los terrenos de juego.

Eso sí, ahora tiene que lucir un casco para protegerse en caso de sufrir un golpe. "Estoy muy agradecido por la ovación, me mostraron mucho cariño", destaca el defensor. Como no, también es optimista con el futuro de su Avilés. "Yo he venido a hacer cosas grandes, el año pasado me quedé a un gol de ascender y esta vez toca redimirse", asegura.

Todo ocurrió en el pasado duelo ante el Llanera. Cuando el partido estaba a punto de finalizar, el valenciano sufrió un duro choque en su cabeza. El resultado fue una fractura craneal de cuatro milímetros. "La incertidumbre era total", explica Soler, que tuvo que estar en reposo absoluto para poder recuperarse. "Han sido semanas muy duras. Estoy muy lejos de mi familia, a 800 kilómetros de mis padres, que estaban súper preocupados", confiesa el lateral, que contó con el apoyo de su pareja en esos momentos tan complicados. "Se merece un monumento", afirma.

Poco a poco fue viendo la luz al final del túnel. "Poca gente tenía fe en que la recuperación fuese tan rápida. Yo siempre soy optimista y, hablándolo con el club, tenía claro que iba a volver pronto", indica. El domingo, luciendo un casco negro, regresó al Suárez Puerta. "Me sorprendió la ovación, estoy muy agradecido. Que te quieran en tu casa es reconfortante. Yo lo doy todo en el campo por ellos. Me enorgullece mucho", subraya Soler que, eso sí, no acaba de encontrarse con su nuevo "outfit". "Da mucho calor, tienes que ir refrescándote, pero ahora es mi herramienta de trabajo hasta final de temporada, toca acostumbrarse", comenta.

Lo que tiene prohibido, a no ser que sea algo de extrema necesidad, es usar la cabeza para rematar. Ya lo hacía antes, pero ahora en los córners le toca cerrar. "Todavía sigo teniendo algo de fractura, de 0,07 milímetros, así que tengo que tener cuidado. Hasta final de temporada no se va a cerrar, por eso optamos por el casco. No es ningún problema tener algo así, le puede pasar a cualquiera, pero vamos con precaución", afirma.

Ante el Valladolid B ya jugó 20 minutos y para el partido ante el Compostela Soler cree que estará al 100%. "La semana pasada fue más de rodaje, quería coger sensaciones, porque no sabía cómo me iba a responder la cabeza. Ahora le tocará decidir a Rozada por quién apuesta", señala el valenciano, que destaca el buen feeling que sintió durante su tiempo en el partido. "Quería probarme. Al final en los entrenamientos, si me molesta el casco, me lo puedo quitar. En los partidos hay que estar concentrado siempre. Con él te cuesta escuchar, pero me pude apañar bien", explica.

Soler quiere ser parte del gran momento que está viviendo el Avilés y solo piensa en seguir mirando hacia arriba. "Estamos a cinco puntos de salir del play-off y ahora tenemos nueve finales. Queremos asegurarnos la promoción", asegura el defensa, que cree que ahora, en este tramo final, "es cuando se ve de qué estás hecho". "Hay que poner toda la carne en el asador. Tengo mucha fe en el equipo, si seguimos en esta línea solo podemos mirar para arriba", expresa el valenciano, que cree que, si todo el mundo está unido, "vamos a tener un gran final de año". "Soy una persona ambiciosa. El año pasado me quedé a medio gol de ascender, tengo esa espinita clavada, y esta temporada quiero quitármela", sentencia. Por buenas vibras no va a ser.