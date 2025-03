El San Martín, el triunfo de la humildad: trabajo y sacrificio para seguir en Tercera División

En el derbi de la Cuenca del Nalón, el San Martín consiguió una valiosa victoria por 2-0 ante el Titánico, un resultado que le otorga un respiro crucial en su lucha por la permanencia. Con esta victoria tan esperada y trabajada, el equipo que entrena Jubel Sánchez ya tiene una ventaja de seis puntos con respecto a los puestos de descenso.

Este triunfo coloca al San Martín en una posición algo más cómoda, aunque sigue siendo un equipo que, al igual que su victoria, refleja el esfuerzo y la humildad que caracterizan a un club que, pese a contar con pocos recursos, sigue luchando con valentía en la Tercera División, categoría a la que ascendió este año.

Aunque su nombre no resuene con la misma fuerza que el de algunos equipos más grandes de la categoría, el San Martín está demostrando que no hace falta un gran presupuesto ni grandes nombres para lograr el éxito. De hecho, si algo ha caracterizado al club este año es su humildad, tanto dentro como fuera del campo.

"Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría", afirma Pablo Fernández, presidente del club, quien resalta la importancia de trabajar con lo que se tiene. "A partir de ahí, cualquier posición por encima de los puestos de descenso será bienvenida. El objetivo sigue siendo salvarnos. Si conseguimos eso, habrá sido una temporada exitosa." Lo que realmente ha hecho que este equipo logre superar las expectativas no es solo el talento, sino el trabajo incansable y el compromiso de cada uno de sus miembros. A pesar de que los jugadores no reciben salarios elevados, la entrega sobre el césped es total.

Lo que más destaca del San Martín es el espíritu de equipo, casi de familia. Aunque el club no cuenta con el potencial de otros equipos más grandes, su gente sigue trabajando sin descanso para seguir adelante. "Este no es un club de lujo, es un club de pueblo. No tenemos un palco donde ver los partidos. Yo mismo me encuentro en la taquilla, ayudando en el bar o haciendo cualquier otra cosa que sea necesaria. Todos trabajamos por el mismo objetivo", dice el presidente, dejando claro que no hay espacio para la comodidad en un equipo que se rige por la colaboración y el esfuerzo colectivo.

La financiación del club, que no recibe grandes ingresos por patrocinios o socios, depende principalmente de las pequeñas iniciativas locales, como la venta de cupones. "Lo que tenemos es trabajo. No tenemos el dinero que tienen otros equipos, pero seguimos adelante con lo que tenemos", concluye el presidente.

A pesar de los avances, el San Martín tiene por delante un camino incierto. La temporada no está resuelta, y aunque el equipo se ha alejado de los puestos de descenso, la lucha por la permanencia continúa. "Nuestro objetivo sigue siendo salvarnos. Este año hemos dado un paso importante, pero aún queda mucho por hacer", insiste Pablo Fernández.

Si algo ha demostrado el San Martín es que, con trabajo, compromiso y unidad, no hay obstáculos demasiado grandes. El camino sigue siendo difícil, pero, con cada victoria como la del derbi, el equipo da un paso más hacia la permanencia y hacia un futuro más prometedor.

