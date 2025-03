Uno de los máximos goleadores del Avilés analiza su evolución esta temporada: "Quiero estar al 100% y ayudar al equipo"

Javi Cueto está recuperando la sonrisa. El futbolista del Avilés era uno de los más cuestionados a principios de temporada, pero, a base de trabajo, está consiguiendo darle la vuelta a la situación. En este último mes está siendo una de las notas más positivas del equipo. Desde febrero suma tres tantos y acumula siete en todo el año. Su celebración tras ver puerta el último fin de semana, un grito con rabia mientras apretaba el puño tras enseñar el escudo, fue una muestra de lo que está trabajando para volver a su mejor versión. "Soy una persona que sabe sobreponerse a situaciones difíciles, me gusta callar bocas, y ahora quiero estar al 100% para ayudar al equipo", destaca el ariete, motivado con el reto que tiene por delante.

"Fue un gol importante", asegura Cueto sobre el tanto ante el Valladolid B, el que abrió la lata para el Avilés. "Fue una victoria importante ante nuestra gente, que además animó mucho. Nos sentimos muy bien en casa", explica el delantero, que cree la del pasado domingo fue una de las mejores actuaciones del equipo esta temporada. "Estuvimos muy bien, sobre todo a nivel defensivo. Sabíamos que había que estar muy concentrados, porque ellos tienen jugadores de mucha calidad. Este trabajo nos sirvió para estar mejor en ataque", analiza el gijonés. Sus palabras las suscribió también Javi Rozada, que destacó el trabajo a la hora de presionar que hicieron sus hombres de arriba. "Al principio nos costó un poco, no teníamos las mejores sensaciones, pero seguimos con la idea de juego muy clara. Teníamos claro que hacer y al final nos salió muy bien", señala.

Este último mes Cueto se está consagrando como la referencia del Avilés en ataque. Suma tres tantos y una asistencia, dejando atrás las dudas del inicio de temporada. "Soy un tío que sabe sobreponerse mentalmente a situaciones difíciles. Ahora llega el tramo más bonito de la temporada y quiero estar al 100% para ayudar al equipo", explica el gijonés, que tiene claro cuál es su lema de vida: "Luchar, nunca bajar los brazos, seguir trabajando y confiar en uno mismo". "Me apoyo mucho en los míos para no ver todo negro en los momentos difíciles y estar calmado cuando las cosas van bien", señala el atacante. Rozada siempre ha tenido mucha fe en él. "Tanto el entrenador como el cuerpo técnico me han ayudado mucho a mejorar a nivel físico y táctico. Es muy importante tener un cuerpo técnico así", asegura.

Ahora toca medirse al Compostela, equipo que está peleando por salir de los puestos de descenso. A pesar de ello, Cueto comenta que va a ser "un partido muy difícil". "Me acuerdo que cuando vino aquí era un equipo con muy buena plantilla, tiene buenos jugadores, aunque está pasando una mala racha. Nos van a poner las cosas difíciles", subraya. Su objetivo es seguir con su buena racha, aunque tiene claro que "lo importante es el equipo y que consigamos los tres puntos". "Solo firmo un gol mío si es para darnos la victoria", sentencia. Poco a poco el Suárez Puerta está viendo al mejor Javi Cueto.