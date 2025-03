La española que más encesta es de Oviedo y lo tiene claro: "Tengo las puertas de la selección cerradas independientemente de cuál sea mi nivel"

Ángela Salvadores (Oviedo, 1997) ha regresado esta temporada a España para poner todo su talento al servicio del Estudiantes. Una combinación que ha mezclado a la perfección: ella es la jugadora española más valorada en Liga Femenina y el club madrileño jugará la Copa de la Reina y aspira a meterse en el play-off por el título. La ovetense atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar su temporada y una carrera en la que, tras salir del Segle XXI, ha jugado para el Rivas, la Universidad de Duke (Estados Unidos), Perfumerías Avenida, Sopron Basket (Hungría), Ensino de Lugo, Virtus Bolonia (Italia), Besiktas (Turquía), Valencia y Basket Landes (Francia).

¿Qué tal le está yendo en un club histórico como el Estudiantes?

Bastante bien. Nos hubiera gustado tener alguna victoria más fuera de casa, pero nos hemos metido en la Copa de la Reina, estamos en puestos de play-off por el título... vamos cumpliendo con los objetivos, aunque somos competitivas y queremos más. En casa lo estamos haciendo muy bien y nos falta mejorar fuera.

Da la sensación de que ha encajado muy bien en el Estudiantes.

Sabía que era una buena opción y tenía ganas de ir y ser importante. A veces vas a sitios que no son tus favoritos y, en cambio, en este caso era una motivación extra ayudar al club a seguir creciendo. Es un club con margen de mejora y me gustaría ser parte de ello no solo en la pista, en todos los sentidos. Mi sueño es llegar a corto plazo a la Euroliga con Estudiantes. No es llegar a un club y me da igual todo, estoy comprometida y espero que el club esté también a gusto conmigo.

Está jugando una media de 31 minutos por partido. ¿Sabía que iba a ser tan importante antes de llegar?

Me ficharon para ser importante, pero después nadie sabe si vas a encajar. Quería venir porque esperaba ser importante y la verdad es que estoy muy a gusto en Madrid. Valoro mucho estar cerca de todo. En Navidad nos tocó entrenarnos el 23 de diciembre y a las tres de la tarde estaba ya en León, si estás jugando fuera de España no vienes. Eso es algo importante para mí. En Madrid tengo amigos, familia, es cómodo para poder tener una vida. Los deportistas a veces somos un poco robots y aquí me puedo sentir persona y es lo que más valoro.

Ha jugado en seis países y pasado por muchos clubes. ¿Considera que todo ese camino ha sido necesario para estar donde está ahora?

En mi caso sí. Tienes que aprender para no repetir errores, todo es un aprendizaje. Cuando llegas a los 18 años a la élite no sabes esas cosas. Para mí ha sido mi carrera y me sirvió para mucho, no me arrepiento ni de lo bueno ni de lo malo. Estoy contenta. Las malas experiencias son las que más me han servido.

¿Qué consejo le daría a la Ángela Salvadores que, con 17 años, fue MVP de un Mundial y elegida mejor jugadora joven de Europa?

No lo sé, no me lo habían preguntado nunca. Que tuviera más paciencia, pero ambición también. La ambición me ha llevado a reventarme a entrenar y si me lo hubiera tomado con calma ... Sin ambición no se puede llegar a la élite. Sí que me hubiera quitado la presión innecesaria y hablo de la que me ponía yo a mí misma. Soy muy ambiciosa y cuando era joven tenía esa ambición disparadísima y eso me llevó a tener malas experiencias. Por eso, sí, que tuviera más paciencia porque lo quieres todo rápido y ya y es complicado mentalmente.

De las jugadoras españolas de Liga Femenina es la más valorada y la máxima anotadora. ¿Mira esas estadísticas?

En la mayoría de los partidos no entro a mirarlas, sé mis porcentajes, los sé automáticamente, no necesito ni mirarlos. Además, a una jugadora se la ve de otra manera cuando su equipo gana. Si meto 30 puntos y pierdo... es mejora meter 16 y ganar.

¿Se ve en el Estudiantes a largo plazo?

En mi cabeza sí, luego las cosas nunca sabes cómo van a salir. Tengo 28 años (los cumple el lunes) y sí que me gustaría, por eso quiero que le vaya bien al equipo y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo.

¿Cómo valora su carrera hasta ahora?

Muchas veces te toca moverte por circunstancias, llegas a un club con un proyecto, como en la Virtus, y de pronto te dicen que no van a meter más dinero y te tienes que ir. En el caso del Besiktas sabía que era para un año, del Valencia tenía que salir, en Francia estuve muy bien pero quería volver. Ahora quiero estar tranquila y llevar al Estudiantes a la Euroliga.

La española más valorada de la Liga y la máxima anotadora y no está yendo con España. ¿Le gustaría recibir esa llamada?

Ojalá, como deportista quiero representar a España, pero creo que ahora mismo lo tengo complicado. Han decidido no contar conmigo independientemente de mi nivel, tengo las puertas cerradas. Es algo que no depende de mí. El año pasado hice muy buena temporada en Francia y ni siquiera me llevaron a la concentración. Creo que tengo nivel para estar pero que no voy a estar. Yo no hago la lista, es algo que no está en mi mano.

Una de las grandes promesas es Iyana Martín que nació en Oviedo como usted. ¿Qué le parece?

Me enfrenté esta temporada por primera vez con ella. Es muy joven y tiene mucho potencial, lo está haciendo muy bien y tener a Silvia Domínguez al lado le puede ayudar muchísimo.

Dos ovetenses en la élite de Liga Femenina.

Está muy bien, ya le diré para venir a Oviedo a entrenar alguna vez.

