La primera mujer que narra ciclismo para la televisión en España es de Grado: esta es su historia

El periodismo deportivo ha sido históricamente un dominio liderado por hombres. En este contexto, las mujeres han tenido que luchar contra estereotipos, prejuicios y estructuras que, en muchos casos, han limitado sus oportunidades. Sin embargo, en los últimos años, algunas han logrado abrirse paso en este mundo y demostrar que no solo tienen el conocimiento y la pasión por el deporte, sino que también pueden desempeñar roles fundamentales en los medios. Laura Álvarez, moscona de 27 años, es la primera mujer en narrar ciclismo en España, un claro ejemplo de cómo el talento, la dedicación y el amor por el deporte pueden superar las barreras de género.

La joven de Grado comenzó su carrera en el ciclismo a una edad temprana: a los seis años se unió a la escuela de ciclismo de su localidad, y desde entonces su vida estuvo marcada por la competitividad y el esfuerzo constante. A medida que avanzaba, también se dio cuenta de que las oportunidades profesionales en el ciclismo femenino eran escasas. A los 18 años decidió dejar la bicicleta para comenzar una nueva etapa universitaria en Valladolid. Laura encontró en el periodismo una manera de seguir vinculada al deporte que tanto le apasionaba. Durante sus años de formación, trabajó en varios medios como Vinx TV y TPA. Fue durante la pandemia de 2020 cuando tuvo la oportunidad que cambiaría el rumbo de su carrera: consiguió una beca para realizar prácticas en Eurosport, un referente mundial en la cobertura de los deportes y, especialmente, del ciclismo.

Laura Álvarez rompe las barreras del periodismo deportivo

La recomendación de su profesora Verónica González, quien trabajaba en la cadena, le abrió las puertas a una de las experiencias más importantes de su vida profesional. Gracias a esta oportunidad, Laura pasó de ser una estudiante de periodismo a convertirse en la primera mujer en narrar ciclismo en España. En marzo de 2022, hizo su debut narrando en directo competiciones ciclistas, un hito significativo en la historia del periodismo deportivo en el país, donde las voces femeninas en esta área aún son poco frecuentes. A pesar de este reconocimiento, se lo toma con naturalidad. «No le doy demasiada importancia», comenta, destacando que lo más importante para ella es seguir trabajando en lo que le apasiona: el ciclismo y el periodismo.

A lo largo de su carrera, Laura ha sido testigo de las dificultades que aún enfrentan las mujeres en el mundo del periodismo deportivo. «Las mujeres tenemos que demostrar mucho carácter en un mundo de hombres. Somos mujeres que decimos lo que pensamos, que no nos callamos, que entramos en discusiones, que gritamos», cuenta. En sus primeros años trabajando en los medios, experimentó que su conocimiento y dedicación no siempre eran suficientes para ser tomada en serio. A menudo, las mujeres en el deporte tienen que enfrentarse a una doble carga: demostrar que saben tanto como sus compañeros varones y, al mismo tiempo, superar los estereotipos de que el deporte es un territorio masculino. «He escuchado a otras periodistas historias terribles y yo siempre he pensado: ‘ya no lo voy a vivir, estas cosas ya no van a ser así, esto ya tuvo que cambiar’. Y no, no cambió, la verdad».

Además, la apariencia física sigue jugando un papel fundamental en cómo las mujeres son percibidas y tratadas en los medios. «Me di cuenta en las primeras temporadas de que el trato que me daban dependía mucho de mi manera de vestir. No me tienen el mismo respeto si voy a un sitio con escote o con tacones… no me tratan igual», explica la periodista, subrayando cómo la percepción de las mujeres dentro de los medios sigue siendo superficial en muchos casos.

No obstante, la moscona ha sabido encontrar su camino. Desde su entrada en Eurosport, no solo ha trabajado como narradora, sino también como editora de programas y colaboradora en otros deportes como el tenis. «Dirigí el programa de Roland Garros, el de los Juegos Olímpicos el verano pasado y el del Open de Australia de este mes de enero», comenta Álvarez. «Lo que quiero hacer principalmente es narrar carreras, pero me he formado en muchas otras áreas para ser más versátil», explica.

Uno de sus logros será su participación como reportera en el Tour de Francia femenino, un hito que la llevará a cubrir una de las competiciones más importantes del ciclismo internacional. Para Álvarez, este es un nuevo desafío que refleja la evolución del ciclismo femenino y el creciente interés por dar visibilidad a las mujeres en este deporte. n

