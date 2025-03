El reto que le pone Javi Rozada a su Avilés: "Tenemos que ser el equipo que menos..."

Javi Rozada, entrenador del Avilés, tiene claro lo que quiere ver de su equipo esta segunda vuelta. "Les dije que quiero que seamos el conjunto menos goleado", aseguró el técnico, que analizó al Compostela, rival al que se enfrentan este domingo a las 17.00 horas.

Edu Cortina. “Esta es la primera semana de entrenamientos que ha completado, cada vez se encuentra mejor. Lo más importante es que no tenga molestias al acabar las sesiones. Vamos a intentar hacer las cosas bien, aprovechando que tenemos disponibilidad en el medio. Queremos que haga una mini pretemporada y, después del partido contra el Pontevedra, decidiremos”.

Soler, listo para ser titular. “Ya jugó media hora el otro día, que era lo que teníamos pensado. Callís también hizo un buen partido, los dos se están retroalimentando. Callís está yendo a más, a veces le ha costado, es joven y todavía tiene que mejorar en las situaciones de área. Tenemos dos muy buenos laterales y van a tener una buena lucha por ser titulares”.

La diferencia entre Soler y Callís. “Soler es muy decisivo en los últimos metros, es un jugador que sabe poner grandes centros por delante y tiene un gran timing para dar el pase definitivo. Callís está yendo a más, en Laredo ya metió tres pasos de gol. A nivel defensivo ambos tienen que mejorar ciertos aspectos. Soler tiene mucha mili hecha, a principio de temporada fue decisivo”.

Santamaría. “Está mejor, cuando vas completando semanas de entrenamiento la confianza sube. Está recuperando la chista, esta semana ya se le ven acciones determinantes. Mañana decidiré si jugamos con dos puntos o con tres centrocampistas”.

Las amarillas a Kevin Bautista e Isi Ros, algo recurrente. “Es algo que hemos hablado dentro del vestuario. Es un tema importante, pero quiero que vaya a más. Ellos saben lo que les dije y lo que supone para mí una amarilla por protestar”.

El Avilés nunca ha ganado en el Vero Boquete. “No es algo que nos influya. El Compostela fue el equipo que hundió al Avilés la pasada temporada, para acabar en el play-out, y ahora tiene que ser una motivación visitarles. La situación es inversa, ahora son ellos los que se están jugando mucho. Es un campo que está bien, los estadios a nosotros nos benefician”.

El Compostela, con Luisito como nuevo entrenador. “Solo ha entrado un partido, por lo que no se puede decir mucho. A Luisito lo conozco, tuvimos muchas batallas. El domingo empezaron jugando en 4-1-4-1 y acabaron con un 4-2-3-1. Un partido no dice nada, aunque es verdad que intentaron combinar más que antes. Va a ser un partido muy difícil por la necesidad que tiene el rival. Confío mucho en este equipo, es nuestro momento y no vamos a desaprovechar la oportunidad”.

Las cualidades del Compostela. “Les destacaría a nivel individual, mezclan a jugadores con experiencia con juventud. Es un equipo bastante completo, como no entremos bien al partido y dejemos claro lo que hemos preparado nos pueden someter”.

El encuentro. “Espero un partido igualado, donde seamos capaces de transitar, cuando haga falta, tengamos personalidad con balón. De aquí al final tenemos que ser decisivos en las áreas. Ante el Valladolid estuvimos muy bien. No podemos permitir tener dudas en el área, el reto que me marque fue ser el equipo menos goleado de la segunda vuelta. Queremos manejar bien la fase defensiva y con balón tener personalidad en campo contrario”.