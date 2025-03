El Alimerka Oviedo Baloncesto acepta el reto del Obradoiro: "Podemos ganar"

El Alimerka Oviedo es un equipo al que le gusta desafiar todo lo que se da por supuesto y hoy (18.30 horas) tiene un oportunidad de volver a hacerlo. A Pumarín llega el Obradoiro, un recién descendido de la ACB que presenta un plantel cuyo quinteto titular podría perfectamente competir en la máxima categoría. Los de Santiago de Compostela, que vienen por primera vez al polideportivo ovetense, han ido mejorando la plantilla con fichajes de relumbrón como Barcello, Brodziansky o Balvin para luchar por un ascenso que este año se ha puesto muy caro.

El OCB, por su parte, necesita una de esas tardes de gloria en Pumarín. Una como la de hace doce años ante el Andorra, entonces el máximo favorito al ascenso que cayó en la última acción con un "ally-oop" entre Álvaro Muñoz (actual jugador de Obradoiro que está lesionado para este partido) y Juan José García, y como tantas otras. Mucha de la gasolina que necesita el equipo para algo así la tendrá en una grada que estará a rebosar.

Javi Rodríguez, entrenador del equipo de Oviedo, siendo consciente de la dificultad, lo tiene claro: "Para nosotros lo importante es ganar". También sabe que el camino para lograrlo no será sencillo pero que se puede recorrer: "Tenemos que jugar 40 minutos a nuestro máximo de concentración, de energía, de fuerza, de velocidad...; somos un equipo que para poder competir tiene que hacer más que nadie, correr más que nadie, jugar más rápido que nadie, ser más agresivo que nadie, rebotear más que nadie, jugar más duro que nadie y, además, hacerlo durante 40 minutos. El día que lo hacemos 40 minutos somos capaces de competir con cualquiera".

La clave estará en el que conjunto gallego no se sienta cómodo: "Si somos capaces de llevarlos a sitios donde no están a gusto tendremos nuestras opciones, si el partido es a intercambiar canastas no tendremos ninguna". El duelo será especial también por la visita de Héctor Galán, exdirector deportivo del OCB, ahora en el Obradoiro: "Tendrá el reconocimiento que se merece, pero intentaremos que lo pase mal".