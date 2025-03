Berto Hórreo salva un punto para el Llanera en el campo del Compostela (0-0)

Gimnástica: Iván Crespo (1); Rasines (1), Miguel Gándara (2), Iago Parga (2), Jesús Puras (1); Chus Ruiz (2), Uri (1), Alberto Gómez (1), Saúl García (2); Diego Campo (2), Primo (1). Cambios: Santamaría (2) por Jesús Puras, min. 30. Tobar (2) por Uri, min. 62. Dani Gómez (2) por Diego Campo, min. 73. Arredondo (1) por Chus Ruiz, min. 73). UD Llanera: Berto Hórreo (3); Charbel (2), Paul Otia (2), Viti (1), Leyder (1); Mvondo (1), Álex Barrera (1); René Reyes (1), Mateo Arellano (1), Turmo (1); Hugo Donate (1). Cambios: Tito (1) por Mvondo, min. 54. Rossi (0) por René Reyes, min. 54. Yaya Diassy (1) por Álex Barrera, min. 65. Kike Meaurio (s.c.) por Turmo, min. 81. Árbitro: Álvarez Rodríguez (colegio castellano-leonés). Tarjetas amarillas a los locales Chus Ruiz, Rasines, Iago Parga, Alberto Gómez y Saúl García; y al visitante Charbel. El Malecón: Unos 500 espectadores.

Los de Chuchi Collado pueden dar por bueno el punto sumado ante un rival directo como la Gimnástica de Torrelavega en su lucha por la permanencia. La primera parte estuvo más equilibrada, pero en la segunda, los locales fueron claramente superiores. Solo las paradas de Berto Hórreo evitaron que los rojiblancos se fueran de vacío de Torrelavega. El Llanera prolonga su buena racha porque ya son cinco los partidos consecutivos puntuando.

El partido empezó con mucho ritmo, con los dos equipos buscando la portería contraria y al ataque. No hubo los típicos primeros minutos de tanteo porque solo habían transcurrido dos cuando los locales tuvieron una clara ocasión de gol con un remate de Primo al primer palo que se marchó fuera por poco. El Llanera no se asustó, ni mucho menos, y también buscaba crear peligro y aplicaba una buena presión en el centro del campo. El partido tenía intensidad y estaba muy igualado. Aunque se jugaban mucho los dos equipos, el duelo tenía mucho ritmo y a los jugadores no se les veía nada atenazados.

Los de Chuchi Collado estaban bien plantados sobre el césped de El Malecón y fruto de su buen juego gozaron de una buena llegada pasado el ecuador de la primera parte: Uri sacó bajo palos un remate de Turmo. La ocasión fue clarísima. Los locales replicaron con otra buena oportunidad pocos minutos más tarde. Berto Hórreo salvó a los rojiblancos con una gran intervención a un disparo cruzado de Chus Ruiz. Esta acción espoleo a la Gimnástica de Torrelavega, que equilibró el partido ante un Llanera que empezó a mostrarse mucho más impreciso y a perder muchos balones en el centro del campo.

Estas imprecisiones estuvieron a punto de costarle un gol en el minuto 38 cuando un mal despeje de Viti se estrelló en el poste de su propia portería. El susto para Berto Hórreo y sus compañeros fue morrocotudo pero, afortunadamente, se quedó en eso, en un susto. En los últimos minutos de la primera parte el Llanera bajó mucho sus prestaciones y estuvo a merced de una Gimnástica que fue de menos a más y que tuvo una última llegada peligrosa en las postrimerías de este primer acto. Diego Campo estuvo a punto de llegar a un balón que le cedió Primo, pero la zaga rojiblanca estuvo muy atenta y desbarató la acción. Los de Chuchi Collado acabaron agradeciendo que el colegiado castellano-leonés Álvarez Rodríguez decretara el final de los primeros 45 minutos porque acabaron sufriendo en el tramo final. La consigna de cara a la segunda parte era recuperar el bueno tono y la intensidad de la primera media hora de encuentro.

El Llanera salió menos enchufado que su rival en la segunda parte, una Gimnástica que llevaba la iniciativa, se mostraba más intensa (las tarjetas amarillas a Chus Ruiz y Rasines son una buena prueba de ello) y jugaba en campo rival. Fruto de su dominio, tuvieron su primera ocasión a los cinco minutos de la reanudación. Berto Hórreo atrapó muy seguro un remate raso de Santamaría al bote de un saque de esquina. No le gustaba lo que veía a Chuchi Collado porque tres minutos después realizó un doble cambio. Tito y Rossi tomaron el relevo de René Reyes y Mathieu Mvondo. Pero el partido se seguía inclinado para el campo de un Llanera que estaba encerrado atrás y que recibía llegadas peligrosas de los de Torrelavega como un remate de Chus Ruiz al que respondió un atareado Berto Hórreo con un paradón. No conseguían los de Collado revertir la situación porque perdían el balón constantemente, llegaban siempre tarde a la presión y perdían todos los duelos individuales. Así, el local Diego Campo volvió a crear peligro mediado el segundo tiempo con remate flojo que blocó el meta rojiblanco sin apuros.

Más clara fue la ocasión de Tobar dos minutos después porque el delantero local, que había salido hacía pocos minutos al campo, estrelló el balón en el palo. Si hubiera podido, Chuchi Collado hubiera pedido un tiempo muerto en estos minutos porque el Llanera era claramente inferior a su rival y achicaba agua como podía. De atacar, mejor ni hablar. Con el paso de los minutos los rojiblancos continuaron recibiendo ocasiones. Así, en el minuto 68 Diego Campo disparó alto y Berto Hórreo volvió a intervenir con acierto para repeler un buen disparo cruzado de Tobar.

Por si había alguna duda de que el portero fue el mejor jugador del Llanera, a cinco minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario volvió a amargar a Tobar con otra gran parada que evitó el gol del delantero local. Charbel intentó estirar al equipo con una internada a falta de dos minutos del final y que tuvo que parar Saúl García costándole la amarilla. Esta acción permitió respirar al Llanera ante una Gimnástica que, como no, tuvo la última ocasión del partido en el tiempo añadido con un disparo de Santamaría que se coló entre las piernas de un zaguero rojiblanco y el balón se marchó rozando el poste. Tras el pitido final, los de Chuchi Collado respiraron aliviados dando por bueno el punto sumado en Torrelavega.