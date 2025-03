El entrenador del Llanera, tras empatar en el campo de la Gimnástica de Torrelavega: "Se nos ha aparecido la Virgen"

Todo lo que en la primera vuelta le salía mal al Llanera, ahora, en la segunda, le está saliendo bien. El equipo de Posada de Llanera lleva cinco jornadas sin perder, en las que ha sumado once puntos, y ha pasado de tener muy lejos la salvación a estar colocado en los puestos de promoción de descenso.

El entrenador del equipo, Chuchi Collado, reconoció que en esta ocasión la fortuna estuvo del lado del Llanera: "Hoy (por ayer) se nos ha aparecido la Virgen, la Gimnástica ha sido superior en todo excepto en la definición y en que nuestro portero ha hecho un partido increíble". El entrenador asturiano aseguró que no fue el día de su equipo: "No ha sido nuestro día y no teniendo el día hemos sacado un punto por lo que podemos estar contentos". Collado dio la enhorabuena a su rival por el juego desplegado: "Felicito a la Gimnástica por el juego que hicieron porque fueron superiores a nosotros, poco más puedo decir, bueno, que nos vamos con un punto que nos sabe a buenísimo".

En un análisis más profundo, Chuchi Collado explicó cómo se fue desarrollando el encuentro: "Nosotros intentamos jugar como en Soria o en Salamanca, madurar el partido para sacar después la gente rápida que tenemos en el banquillo. No nos salió pero gracias a Alberto pudimos sacar un punto. Somos un equipo que tenemos que estar al cien por cien para lograr una victoria en campo contrario y cuando bajas un poco pues pasas apuros. Pero hoy (por ayer) no sé si fue demérito nuestro o mérito de la Gimnástica, que ha realizado un gran partido", añadió.

El técnico del Llanera concluyó dando mucho valor al punto logrado: "Nosotros vamos paso a paso y hemos logrado un punto que lo tenemos que hacer bueno la semana que viene contra el Ávila. Nos vamos contentos porque hemos sumado un punto gracias a Berto Hórreo que ha estado impresionante".