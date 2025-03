Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, analiza la derrota de su equipo en Pumarín: "Contra Obradoiro vas al límite"

El ambiente de los vestuarios de Pumarín era ese que refleja el rostro del "casi lo conseguimos" después de perder ante un rival superior en presupuesto pero al que da la sensación de que podías haber hecho un poco más de daño si alguno de esos balones que rechazó el aro hubieran entrado. El entrenador del Alimerka Oviedo, Javi Rodríguez, reconoció que nada puede echarle en cara a sus jugadores: "Nada que reprochar, todo lo contrario, darles la enhorabuena por el esfuerzo, por el trabajo, por lo que hemos peleado, por lo que hemos luchado, lo que lo hemos intentado. A veces nos falta un pelín de templanza y de acierto para poder competir mejor, pero a nivel de trabajo, sacrificio, dureza e intensidad ha sido lo que venía pidiéndoles toda la semana".

El entrenador gallego sí que reconoció que por momentos jugaron con "demasiada precipitación": "Hemos tenido un momento de locura, de pérdidas absurdas, y no nos pudimos acercar en el marcador porque no fuimos capaces de tirar a canasta". A pesar de todo, asegura que no puede exigir mucho más: "No podemos pedirles más a los jugadores, lo otro es acierto y no confundir jugar rápido con jugar acelerados, pero es que con un equipo como Obradoiro vas al límite, a veces sin oxígeno en la cabeza".

Y es que, añadía el técnico, "hemos puesto tal nivel de dureza e intensidad defensiva que es cierto que, cuando robas y reboteas con un equipo que te exige tanto y juegas tan duro, en ciertos momentos la pierdes y es ahí donde tenemos que bajar un pelín, coger un poco de oxígeno y de aire". Reconocía también que "cuando vas al límite físico a veces esos tiros que tienes solo los fallas, igual que los tiros libres, pero estoy orgulloso del equipo, de la imagen y de la afición". El objetivo del Alimerka, dice su entrenador, "es ganar todos los partidos que quedan".