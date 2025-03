Datos y mucho ojo en el Avilés: así se ficha en el conjunto blanquiazul para llevar al equipo al fútbol profesional

Los datos son una herramienta para reducir el riesgo de los fichajes, pero no nos obsesionamos con ellos. El fútbol también hay que verlo en directo". Ha acabado el mercado de fichajes y Miguel Linares, director deportivo del Avilés, y Antonio Cruz, secretario técnico, se pueden tomar estas semanas con un poco de calma. El descanso es merecido si se tiene en cuenta todo el trabajo que han realizado en los últimos meses. Nada más aterrizar en el Suárez Puerta se pusieron manos a la obra para, con su sistema, empezar a diseñar la actual plantilla del Avilés. A alguno le sorprendieron los fichajes: un centrocampista cuyo equipo acababa de descender (Kevin Bautista), un pivote desconocido del Sestao (Gete) o un lateral derecho que acababa de rozar el ascenso (Soler). Todos los movimientos tienen su explicación. Linares y Cruz se sientan con LA NUEVA ESPAÑA para explicar su método, que mezcla un análisis exhaustivo de los datos con ojos en la mayoría de campos de España.

"Trabajamos con los datos y con el fútbol en directo, no nos volvemos locos con las estadísticas", señala Linares. A la hora de preparar el mercado de fichajes, ambos buscan "perfiles de jugadores", no nombres. "Imagínate que estamos buscando un pivote nuevo. No vamos directamente a por X, sino que hacemos un informe con sus estadísticas: que sea ganador de duelos, que trabaje bien a la hora de presionar, que tenga un buen porcentaje en el pase… Nos adaptamos a las cualidades que busque el cuerpo técnico y, a partir de ahí, establecemos las métricas que nos interesan", detalla. Para ello, cuentan con herramientas como BeSoccer Pro, para las estadísticas, y Wyscout, para los vídeos.

Además de los informes estadísticos, el Avilés cuenta con una red de ojeadores que se extiende por toda España. Son seis sus miembros, que se reparten los dos grupos de Primera Federación y los cuatro de Segunda Federación, ya que el Grupo 1 (donde está el Avilés) cuenta de su mano. Esos informes cuentan las impresiones de cada uno de los jugadores de la plantilla del equipo: si son sobrios, el talento que pueden llegar a tener, su calidad con la pelota… "Conocemos las tres categorías, Primera, Segunda y Tercera, al dedillo. Para nosotros es importante estar en diez campos durante un fin de semana, porque te da mucha presencia como club. Esos informes los combinamos con lo que nos dicen los datos", expresa Cruz.

Los datos y los informes del ojo se cruzan para detectar quién puede ser el fichaje ideal. "Las estadísticas te sirven como un filtro importante, pero hay que ver al jugador en directo para confirmar todo, y al revés. A lo mejor un día ves a un futbolista que desarrolla un buen partido, te impresiona y es fruto de un hecho puntual, pero luego ves sus datos y no indican lo mismo, se trata de encontrar el equilibrio entre ambos estudios", apunta Miguel Linares.

Pasemos a hablar de ejemplos, como el fichaje de Gete. "Teníamos claro que necesitábamos un 6, ganador de duelos, con capacidad de caer a las bandas y que tuviese un trato de balón correcto. Para ello, nos fuimos a los datos", señala el jienense. El centrocampista cántabro promedió 8,57 recuperaciones rápidas tras pérdida por 90 minutos, el segundo mejor en este aspecto de Primera Federación. Además, gracias a un gráfico que cruza los duelos defensivos disputados con los duelos defensivos ganados, Gete está entre los mejores en esos datos. Con los duelos aéreos pasaba lo mismo. Eso demuestra que el futbolista no solo está entre los centrocampistas que más duelos disputan, si no que tiene un gran porcentaje de acierto en ello.

Otro caso de éxito es el de Kevin Bautista. Sobre el papel, sin llegar a profundizar, era un futbolista que generaba dudas. El centrocampista llega del San Roque de Lepe, equipo que había descendido a Tercera Federación, pero los datos hablaban de un centrocampista que, bien rodeado, podía ser dominante. "Cuando lo analizamos vimos que era un jugador que tenía mucha presencia en campo contrario, box to box y con capacidad de llevar él mismo la pelota", indica Cruz. De hecho, el andaluz fue el año pasado uno de los jugadores que más duelos ofensivos ganó, dato que acompañó con un excelente porcentaje de acierto. Es decir, disputaba muchos duelos y, además, resultaba ganador en la mayoría de ellos. Algo parecido pasaba con sus progresiones con balón. Esta estadística mide cuántas carreras hace el jugador con el balón en los pies, siempre y cuando vaya hacia adelante. Bautista promediaba 7,5 cada 90 minutos, con un porcentaje de éxito del 30,5%, unas cifras muy superiores a la media. Un año después, el jugador del Avilés ha despertado el interés de varios equipos de Primera Federación.

Eso sí, los datos no son infalibles. Las métricas y las estadísticas no llegan a aspectos como las situaciones personales de cada futbolista, lo que pasa dentro de su cabeza y cómo puede ser la adaptación a un tipo de fútbol diferente. "Hay un porcentaje muy grande del éxito de un fichaje que no depende de nosotros. No estamos en las cabezas de la gente", explican ambos, que insisten en que este método sirve para minimizar el margen de error, pero no es una herramienta perfecta. "Si no, todos los fichajes funcionarían", bromean.

Muchas veces son ellos los que, tras recoger los datos que les aporta BeSoccer Pro, realizan sus propias métricas, para así tener un mapa con las estadísticas que les interesan. Ese trabajo les sirve para marcar la diferencia con otros equipos que, por diferentes aspectos, no pueden llegar a tener ese trabajo. "En el día a día no puedes controlar todo el fútbol español, es imposible. Esto te sirve para filtrar muchísimo a la hora de tomar decisiones", destacan. "Esto es algo en lo que creemos y nos gusta mucho. Es una estructura profesional, como pueden tener equipos de categorías superiores, y es algo que nos gustaría seguir mejorando en caso de ascenso", señalan.

Son horas y horas de trabajo, pero tanto Miguel Linares como Cruz explican su método con una pasión admirable. Por el momento está dando resultado, con varios de los nombres que han fichado que están dando un gran rendimiento sobre el campo. Al final todo se juzgará por cómo termine la temporada, pero el Avilés está consiguiendo marcar la diferencia desde las oficinas. Los datos y el big data se adueñan del Suárez Puerta.

