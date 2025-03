Tres asturianas, afectadas por el escándalo en el fútbol americano femenino español: se quedan sin mundial y sin opción olímpica

La selección española de fútbol americano femenino, en su modalidad de flag fútbol, que había conseguido una plaza para los prestigiosos World Games de 2025 en China, vive una situación de descontento por parte de sus jugadoras. Entre las jugadoras que se han visto afectadas por esta decisión se encuentran tres asturianas, que pesar de haber logrado su clasificación el pasado verano en el campeonato del mundo, la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) ha decidido renunciar a dicha plaza, dejando al equipo sin la oportunidad de competir a nivel internacional. Entre otras cosas, sin opción de acudir a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Según las jugadoras esta decisión se tomó sin previo aviso, se enteraron por vías externas a la federación, solo para luego recibir la confirmación oficial de la FEFA. Por este motivo, el equipo no ha tenido tiempo para buscar alternativas de financiación, quedando fuera de la cita clave para el ranking mundial y la clasificación a futuros campeonatos europeos y mundiales.

La FEFA ha justificado su renuncia argumentando la falta de recursos económicos. En su comunicado aseguran que "la FEFA comunicó a IFAF (la federación internacional) sus dificultades económicas indicando que no podía asegurar la presencia en los WG, solicitó un plazo adicional de 45 días para intentar encontrar un patrocinador que financiase la competición, pero IFAF ya había contactado con Italia y le había ofrecido la plaza por lo que no nos ha sido concedido ese plazo adicional".

Sin embargo, las jugadoras denuncian que no se ha hecho ningún esfuerzo por buscar financiación ni se ha proporcionado apoyo para encontrar soluciones viables. Y no es la primera vez que la selección femenina se enfrenta a una situación similar. En 2023, la federación también decidió que el equipo no participaría en el Campeonato Europeo. En aquella ocasión, la comunicación llegó con el tiempo suficiente para que las propias jugadoras pudieran financiarse el viaje y representar a España en la competición. Esta vez, la estrategia ha sido distinta. Según las jugadoras, la falta de información ha hecho imposible que el equipo busque alternativas de financiación, dejándolas sin opciones para acudir a la cita internacional.

Un grupo de representantes de las jugadoras buscará, durante los próximos días, apoyo institucional en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE), con el objetivo de exponer la situación y buscar una solución. La reunión tiene como objetivo hacer visible la falta de apoyo institucional, con la esperanza de que la visibilidad pública y la presión institucional ayuden a cambiar la situación.