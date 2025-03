La asturiana Laura Fuertes cae con polémica en el mundial de boxeo: "¡Esto no es lucha!"

La asturiana Laura Fuertes, la única boxeadora olímpica española de la historia, cae en cuartos de los Campeonatos del Mundo Femeninos de categoría Élite, que se celebran a lo largo de toda la semana en la localidad serbia de Nis.

Laura Fuertes (-50 kg) tenía ante sí a una rival de gran calibre, la coreana del norte Kum An, que había superado su choque de octavos de final en la jornada inaugural de competición. La pelea se la llevó la norcoreana, aunque con un estilo de boxeo poco ortodoxo, abrazando en casi todo momento a la boxeadora del Principado, algo que no gustó al equipo español. La pelea se decidió en las cartulinas y por decisión dividida. "¡Esto es boxeo, no lucha!", gritaba la gijonesa tras el duelo, que se negó a dar la mano a su rival.