Un asturiano en el Seis Naciones de rugby: Álvaro Rueda, preseleccionado con España para un torneo histórico

El rugby español está viviendo una buena etapa y eso se está viendo reflejado en las diferentes selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas. La absoluta masculina se suma a la femenina y las dos estarán en el Mundial, que en el caso de los chicos es el segundo de su historia. En cuanto a la cantera, la sub-18 masculina ha sido invitada a disputar el histórico Seis Naciones.

El prestigioso torneo, a pesar de su nombre, estará compuesto por ocho equipos, los seis que lo disputan cada año en categoría absoluta (Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Escocia e Italia), a los que se suman las selecciones de Georgia y España, invitadas por ser campeona y subcampeona de Europa respectivamente. Será la primera vez que España dispute esta competición, en la que se medirá con las selecciones inferiores de los países donde más arraigo y tradición tiene este deporte.

Entre esos afortunados que optan a estar entre el 10 y el 18 de abril en el Stade Darragon de Vichy (Francia) se encuentra un asturiano: el talonador de Turón (Mieres) Álvaro Rueda, que juega en el Real Oviedo Rugby. El asturiano ha entrado en la lista de 32 jugadores que se concentran en Valladolid desde hoy y hasta el domingo. De esos 32 saldrá la lista definitiva para estar en Francia en abril. "No lo esperaba para nada", reconoce Rueda sobre la llamada de España.

El turonés, de 17 años, comenzó jugando al baloncesto hasta que un día, con 11 años, le dijo a sus padres que le apetecía probar con el rugby. Hasta ahora. En el Real Oviedo juega con el equipo que disputa la Liga Asturcántabra y se suele entrenar con el primer equipo, que milita en División de Honor B, categoría en la que no puede participar al no tener aún los 18 años cumplidos. En el Oviedo está aprendiendo un oficio especial dentro del rugby, como es el de ser primera línea. "Al principio era pilier y no me quería cambiar, pero ahora estoy encantado, el talonador es más móvil", explica sobre un puesto que se distingue por lanzar en el saque de touch.

"Lo que más me gusta son las fases de ataque, chocar, el placaje, sin placar no vas a ningún lado", explica sobre unas virtudes que le hacen ser optimista en cuanto a sus opciones de ser el primer asturiano que juegue en un Seis Naciones: "Veo bastantes posibilidades, son 26 de 32 jugadores".

