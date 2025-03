Babin analiza su fichaje por el Avilés, su futuro y los próximos meses de los blanquiazules: "Tenemos que seguir mejorando para optar al ascenso"

El gran fichaje de este verano en el Avilés fue Jean-Sylvain Babin (Corbeil-Essonnes, 1986). El central, muy recordado por su paso por el Sporting, supuso un golpe sobre la mesa tras una temporada para olvidar. Con el defensa se recuperó la ilusión y, sobre el césped, el propio futbolista está demostrando por qué. Contundente en los duelos y gigante a la hora de achicar balones, Babin está siendo el gran jerarca del equipo, siendo uno de los mejores jugadores de esta campaña. Con LA NUEVA ESPAÑA reflexiona sobre su rendimiento en el Avilés, su faceta como entrenador y el futuro, tanto del proyecto blanquiazul como el suyo propio.

¿Cómo está viendo a este Avilés?

Muy bien, la verdad. En noviembre y diciembre tuvimos muchas bajas, pero en este 2025 le hemos dado la vuelta. Hubiese preferido perder algún partido a cambio de tener más puntos, pero el equipo está en buena dinámica, con mucha confianza.

Tras la mala racha de la que habla este 2025 el equipo está invicto. ¿Qué ha cambiado?

Lo que más ha cambiado es la calidad de los entrenamientos, porque ahora no tenemos bajas. La mentalidad del equipo también, los partidos de la segunda vuelta son más importantes y ahora estamos a un nivel mental muy alto.

A nivel personal está siendo uno de los mejores jugadores de esta temporada.

Muchas gracias. Esta temporada no es muy diferente a lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Me encuentro bien, muy feliz tanto a nivel deportivo como en lo personal, y noto la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico. Me gustaría llevar un par de goles más, pero lo más importante es el colectivo. Estoy muy contento por llevar tantos minutos.

La vuelta a Asturias no puede estar yendo mejor.

Casi no me hizo falta ni adaptarme, Avilés lo conocía bastante bien de mi pasado en el Sporting. Vivo en el centro de la ciudad y estoy creando un vínculo importante tanto con el club como con la ciudad. Aunque no tengo mucho tiempo para pasear, noto mucho el cariño de la gente, es algo que agradezco mucho.

Además de jugador, es segundo entrenador del juvenil del Avilés. ¿Qué tal la experiencia?

Antes del covid ya había estado como segundo del cadete del Sporting, pero esta es mi primera vez con juveniles. Estoy muy feliz, tenemos un grupo muy sano y los chicos absorben todos nuestros consejos. Hay bastante calidad, los partidos son apretados. El objetivo es que el máximo posible de chavales dé el salto a División de Honor y que crezcan como futbolistas.

Supongo que muchos de los chicos que ahora entrena le conocerán de sus años en Segunda División

Hay varios que me vieron jugar en directo en El Molinón. En el corto plazo es una ventaja, porque tienen esa figura, pero los futbolistas son listos y se dan cuenta cuando el entrenador sabe algo o no. Este sábado me toca hacer de primer entrenador por la expulsión de mi compañero en el banquillo. Es una experiencia, un paso más hacia mi futuro.

Por lo que dice, parece que su idea, cuando se retire, es ser entrenador.

Eso es, pero no a corto plazo. Tengo un año más de contrato y, sinceramente, no veo cerca el final de mi carrera. Por ahora no me veo retirándome. Me gusta crecer como segundo entrenador, para aprender. El mes que viene empiezo a sacarme el UEFA A.

Parece que le va a hacer la competencia a Natalio en cuanto a longevidad se refiere.

No es por tirar balones fuera, pero sí, no veo cerca mi retirada. Me encuentro bien, el equipo funciona y creo que estoy jugando bien. Voy a seguir cuidándome al máximo para seguir.

¿Qué apuntes coge de Javi Rozada para su formación como entrenador?

Estoy aprendiendo mucho de él sobre la gestión del grupo, de como hacer que los discursos lleguen a los futbolistas y como motivarlos. Es un ejemplo, para mi es un placer trabajar con él. Es un entrenador top.

Este domingo visita el Suárez Puerta el Pontevedra, actual líder. ¿Cómo ve el partido?

Es un duelo bonito, motivación no va a faltar. Para mi es el mejor equipo de la categoría, creo que se merecen subir. Vamos a competir al 100%, intentaremos llevar la iniciativa y apretar arriba, que sea un partido incómodo y con mucha intensidad.

Usted lleva cinco amarillas y Josín, su compañero en la zaga, nueve. ¿Tendrán que ir con una marcha menos para no caer sancionados los dos?

Con una marcha menos, nunca. Llevo varias jornadas en esta situación, no pienso en el tema. Si tiene que caer el domingo, que caiga. Me centro en mí, si estoy bien físicamente no tiene que haber problema.

¿Cree que este equipo está capacitado para ascender?

Ahora mismo puede pasar de todo, tanto quedar terceros como sextos. Invito a todos a seguir la misma línea, a trabajar duro. Si estamos cuartos es que hemos hecho cosas bien y hay que seguir haciéndolas. Quiero pensar en positivo y prefiero mirar para arriba.

¿Si consiguen entrar en play-off es positivo?

Sí, pero, siendo sincero, tenemos que seguir mejorando para optar al ascenso. Tenemos virtudes, pero también defectos que saltan a la vista. Tenemos que mejorarlos para que no pasen en el play-off. Estamos en el camino correcto para mejorarlos y conseguir el ascenso.

Usted es leyenda del Sporting. ¿Cómo está viendo al club rojiblanco?

Están un poco al contrario del Avilés en este 2025, con menos puntos que juego. En los últimos encuentros han merecido ganar. Lo que más vale en Segunda son las áreas y no están siendo tan contundentes como la temporada pasada. Aún están a tiempo de todo, pero va a ser difícil. Los sigo bastante, el otro día fui a ver el partido contra el Racing. No entiendo como no consiguieron una mayor renta en la primera mitad. Luego los cántabros tienen una línea de categoría superior y consiguieron empatar.

Quedan 12 encuentros y el Sporting está a diez puntos del play-off. ¿Cree que se puede enganchar a ese tren?

Sí que pueden. Si consigues dos o tres victorias seguidas te metes otra vez en la pelea. Eso sí, tiene que ser ya, porque pasan las jornadas y cada vez queda menos.

